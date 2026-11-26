Neuralink franchit une étape supplémentaire dans le développement de ses interfaces cerveau-machine. La société d’Elon Musk vient d’obtenir l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) pour lancer une étude clinique auprès de patients souffrant de sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée maladie de Charcot.

Contrôler un ordinateur par la pensée malgré une paralysie sévère

Baptisée LINK, cette nouvelle étude doit évaluer la sécurité et l’efficacité de l’implant Neuralink chez des personnes présentant une paralysie avancée liée à la SLA, une maladie neurodégénérative affectant progressivement les capacités motrices.

We’ve received FDA approval to launch LINK, the first pivotal trial for an implantable brain-computer interface in the US. This builds off of our work with 30+ participants with Neuralink to date. Those with ALS may be eligible. To learn more:

https://t.co/dWhb5N4GdR https://t.co/Vor7iXXCBA — Neuralink (@neuralink) November 25, 2026

« L’étude LINK évaluera la capacité des participants à utiliser la technologie Neuralink pour contrôler des appareils numériques par la pensée, en privilégiant les résultats fonctionnels susceptibles d’améliorer leur autonomie quotidienne », précise l’entreprise.

Le dispositif repose sur un petit implant installé dans le crâne et relié à des électrodes microscopiques insérées dans le cerveau. Les signaux neuronaux enregistrés sont ensuite traduits en commandes informatiques.

Cette technologie avait déjà permis à un premier patient de jouer aux échecs sans utiliser ses mains.

Plus de 30 patients déjà équipés d’un implant Neuralink

Selon Neuralink, plus de 30 personnes ont désormais reçu son dispositif dans le cadre de précédents essais cliniques. Parmi elles figure Bradford Smith, atteint de SLA, qui utilise l’implant pour communiquer malgré une paralysie presque totale. Des difficultés techniques subsistent néanmoins, notamment concernant la stabilité des électrodes implantées.

Neuralink doit également composer avec la concurrence de Synchron, dont l’interface cerveau-machine permet notamment de contrôler un Apple Vision Pro sans mouvement des mains.

Les inscriptions à l’étude LINK sont ouvertes sur le portail officiel de Neuralink. L’autorisation de la FDA ne constitue toutefois pas une homologation commerciale. Ce nouvel essai devra notamment confirmer la fiabilité à long terme du dispositif avant d’envisager une utilisation à plus grande échelle.