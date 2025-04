Neuralink : un troisième patient retrouve la voix grâce à l’implant cérébral

Atteint de la terrible maladie de Charcot et entièrement paralysé, Brad(ford) Smith est le troisième patient à avoir reçu un implant cérébral Neuralink N1. Incapable de parler ou de bouger, Smith ne pouvait plus communiquer qu’à l’aide d’un système de suivi oculaire. Grâce à l’implant de Neuralink, ce dernier a retrouvé une forme d’autonomie en contrôlant un ordinateur « par la pensée ». Particulièrement obstiné et courageux, Smith est même parvenu à monter et narrer une vidéo presque sans aucune aide extérieure, et en utilisant l’IA (en l’occurrence Grok 3) afin de recréer sa voix à partir d’enregistrements passés. Pour rappel, l’implant de Brad Smith fonctionne en détectant les signaux cérébraux via 1 024 électrodes reliées à des fils ultrafins implantés dans son cerveau, puis en traduisant ces signaux en commandes informatiques.

I am the 3rd person in the world to receive the @Neuralink brain implant.

1st with ALS. 1st Nonverbal.

I am typing this with my brain. It is my primary communication.

Ask me anything! I will answer at least all verified users!

Thank you @elonmusk! pic.twitter.com/bxYO3SBfA2

— Bradford G Smith (Brad) (@ALScyborg) April 27, 2025