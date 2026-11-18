La dépendance de l’industrie des batteries envers la Chine ne concerne pas uniquement le lithium. Un autre matériau stratégique, indispensable au fonctionnement des accumulateurs lithium-ion, reste largement contrôlé par Pékin : le graphite. Aux États-Unis, Molten Industries entend rebattre les cartes grâce à un procédé industriel original, dont une première installation vient de démarrer à Oakland, en Californie.

Un marché du graphite largement dominé par la Chine

Le graphite constitue le matériau principal de l’anode des batteries lithium-ion, chargée de stocker les ions lors des cycles de charge et de décharge. Selon Benchmark Mineral Intelligence, les entreprises chinoises contrôlent environ 75 % de la chaîne d’approvisionnement mondiale des anodes en graphite et près de 97 % de la production de graphite synthétique destiné à cet usage.

Cette concentration représente un enjeu industriel et stratégique majeur, alors que les besoins en stockage électrique continuent de progresser, notamment avec les véhicules électriques et les installations stationnaires. Pour réduire cette dépendance, Molten Industries mise sur une méthode de fabrication qui ne nécessite pas d’extraire du graphite des mines.

Du gaz naturel pour fabriquer du graphite de qualité batterie

Fondée par Kevin Bush et Caleb Boyd, deux docteurs en science des matériaux diplômés de Stanford, la jeune entreprise transforme le méthane, principal composant du gaz naturel, en graphite et en hydrogène. Son procédé repose sur un chauffage électrique par résistance, qui décompose le méthane sans oxygène. Le carbone récupéré est ensuite traité pour répondre aux exigences des fabricants de batteries, tandis que l’hydrogène produit simultanément peut être commercialisé.

Après plusieurs années de développement, Molten exploite désormais une unité de démonstration à Oakland. Sa capacité annoncée atteint 300 tonnes de graphite par an, soit suffisamment de matière pour équiper environ 4 300 voitures électriques. Une partie importante de la production sera destinée à des clients dont les noms n’ont pas été communiqués, afin de tester le matériau directement dans leurs cellules.

Un coût de production qui pourrait concurrencer la Chine

Caleb Boyd affirme que la nouvelle installation peut produire du graphite à un tarif comparable à celui du matériau chinois, une fois les droits de douane américains intégrés. Les prochaines usines devraient même parvenir à rivaliser sans cette protection tarifaire.

L’entreprise revendique également une consommation électrique trois fois inférieure à celle des méthodes existantes. Son modèle économique repose sur la valorisation simultanée du graphite et de l’hydrogène, deux marchés susceptibles de représenter des débouchés considérables.

La prochaine étape consistera à reproduire le modèle industriel d’Oakland à une échelle supérieure. Si les performances techniques et économiques sont confirmées, Molten Industries pourrait contribuer à diversifier durablement l’approvisionnement mondial en matériaux pour batteries. Une ambition industrielle qui pourrait aussi ouvrir une nouvelle voie dans la production d’hydrogène.