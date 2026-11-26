La crise de gouvernance chez Nvidia commence à inquiéter les agences de notation financière. S&P Global Ratings – qui note déjà des pays entiers – vient de placer le géant des semi-conducteurs sous surveillance négative, et envisage une dégradation de sa note de crédit. En cause, les conditions entourant le départ puis la réintégration de Jensen Huang, mais aussi la dépendance considérable de l’entreprise envers son dirigeant historique.

Le retour de Jensen Huang ne rassure pas S&P

Malgré le retour surprise de Jensen Huang à la direction de Nvidia le 23 novembre, S&P estime que les interrogations sur le fonctionnement du conseil d’administration demeurent entières.

« Nous pensons que la longue ancienneté de certains administrateurs pourrait avoir compromis leur indépendance. Les pratiques de gouvernance de l’entreprise pourraient également ne pas avoir suivi le rythme de sa croissance rapide », explique l’agence.

Cette analyse rejoint les inquiétudes entourant la succession du cofondateur, dont l’influence reste déterminante dans la stratégie industrielle et commerciale du groupe.

S&P dispose de 90 jours pour réexaminer la situation. La note actuelle AA pourrait être abaissée à AA-, tout en restant dans la catégorie des investissements de grande qualité.

Des conséquences potentielles sur le financement de l’IA

Une dégradation pourrait néanmoins renchérir les emprunts de Nvidia et fragiliser ses engagements financiers auprès des opérateurs d’infrastructures d’intelligence artificielle.

En août, Nvidia avait annoncé un programme de financement pouvant atteindre 500 milliards de dollars, associant notamment Goldman Sachs, Apollo et Blackstone. Le fabricant devait initialement garantir 25 % des prêts accordés.

Plusieurs établissements financiers réclamaient déjà des garanties supplémentaires. Une notation moins favorable pourrait accentuer ces exigences, d’autant plus dans un contexte de nervosité des marchés de l’IA.

Une gouvernance désormais scrutée de près

Nvidia devra aussi faire face à des auditions parlementaires concernant le respect des restrictions américaines à l’exportation.

Malgré des résultats financiers solides, le géant de l’IA doit désormais convaincre que sa puissance économique s’accompagne de mécanismes de contrôle suffisamment indépendants. L’enjeu dépasse la seule réputation de Jensen Huang, et concerne in fine le financement d’une partie de l’écosystème mondial de l’intelligence artificielle.