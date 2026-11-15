Analyse : le départ de Jensen Huang oblige Nvidia à devenir une institution

Nvidia a annoncé le 12 novembre la démission immédiate de Jensen Huang, cofondateur et dirigeant du groupe depuis trente-trois ans. La directrice financière Colette Kress devient PDG par intérim, tandis que le conseil lance une recherche interne et externe et nomme Harvey Jones premier président de son histoire. La question ne se limite donc pas au nom du successeur. Nvidia doit démontrer qu’une entreprise façonnée par un fondateur très présent peut préserver sa vitesse technique, ses relations avec les grands clients et son influence géopolitique sans continuer à dépendre d’une seule personne. Sa feuille de route donne du temps au nouveau tandem ; la concentration de ses risques rend cette transition beaucoup moins confortable qu’elle n’en a l’air.

Une transition organisée pour éviter le vide immédiat

Le document 8-K transmis à la SEC est volontairement bref : le conseil a accepté la démission de Jen-Hsun Huang le 11 novembre, avec effet immédiat, et confié l’intérim à Kress, 59 ans. Elle conserve en parallèle ses fonctions de directrice financière. Nvidia n’a annoncé ni durée pour la recherche, ni candidat favori. Nous avons relaté le départ de Jensen Huang ; l’analyse commence là où le communiqué s’arrête, avec la répartition effective du pouvoir.

Le choix de Kress réduit le risque opérationnel à court terme. Arrivée en 2013 après des responsabilités chez Microsoft, Cisco et Texas Instruments, elle connaît les contrats de capacité, les investissements dans les clients, les attentes de Wall Street et le réseau de fournisseurs. Nvidia affirme que les engagements envers les clients et la feuille de route ne seront pas interrompus. Cette promesse est crédible sur quelques trimestres : une architecture de puces, un système de refroidissement ou une commande de wafers ne changent pas parce qu’un dirigeant quitte son bureau.

La nomination de Harvey Jones comme premier président du conseil est plus structurante. Dans son rapport annuel 2026, Nvidia expliquait encore préférer un administrateur référent indépendant à un président. La nouvelle fonction crée une séparation nette entre l’intérim exécutif et la supervision du conseil, après l’ouverture d’une enquête indépendante liée aux informations visant Huang. Le conseil avait indiqué le 8 novembre n’avoir aucune raison de penser que des secrets ou la sécurité nationale avaient été compromis. Cette réserve demeure importante : une enquête ouverte et une démission ne valent pas conclusion sur les allégations.

La feuille de route peut survivre ; le système de décisions est plus fragile

Nvidia n’est plus seulement un concepteur de GPU. Son avantage associe des puces, le logiciel CUDA, des systèmes complets, des réseaux à haut débit et un écosystème de développeurs. Une partie de cette construction est institutionnalisée. L’architecture Vera Rubin a déjà commencé ses livraisons de production au troisième trimestre fiscal 2027, selon le dernier rapport trimestriel disponible. Blackwell représente encore la majorité des systèmes expédiés et les générations suivantes sont préparées plusieurs années à l’avance. Les lecteurs avaient déjà découvert la plateforme Vera Rubin au CES.

En revanche, Huang ne se contentait pas de valider une feuille de route. Il arbitrait les paris de capacité, négociait directement avec des dirigeants de groupes cloud et défendait une position publique sur les restrictions d’exportation vers la Chine. Il transformait aussi le lancement d’un produit en orientation industrielle pour les clients : acheter une puce Nvidia signifie souvent adopter son réseau, ses bibliothèques et son calendrier de mise à niveau. La capacité du prochain PDG à obtenir des engagements de plusieurs milliards compte presque autant que sa compréhension de l’architecture.

Cette dimension est devenue plus sensible à mesure que Nvidia finance ou soutient des entreprises qui achètent ensuite ses systèmes. Ces relations peuvent accélérer l’écosystème, mais elles imbriquent le fabricant dans les plans de capital de ses clients. Reuters décrit Kress comme un contrepoids interne ayant contesté certains engagements jugés trop ambitieux. Ce rôle prudent est utile pendant une crise ; il ne répond pas encore à la question de savoir qui décidera des prochains paris quand les données disponibles seront incomplètes.

Colette Kress peut stabiliser Nvidia sans être le choix définitif

Une directrice financière est souvent perçue comme une gardienne des marges. Chez Nvidia, la fonction est plus large. Le groupe avait porté ses engagements de fabrication et de capacité de 119 à 279 milliards de dollars entre avril et juillet 2026 afin de sécuriser les composants des prochaines années. Ce chiffre n’est pas une dépense déjà consommée, mais il mesure l’ampleur des décisions prises avant que la demande finale soit certaine. La personne qui contrôle le financement et les scénarios de demande participe donc directement à la stratégie produit.

Kress dispose aussi d’un avantage politique : elle peut rassurer sans prétendre incarner immédiatement le fondateur. Le maintien temporaire de ses deux fonctions évite une nouvelle vacance, mais concentre la direction financière et générale au moment où les investisseurs attendent davantage de contrôle. Si l’intérim se prolonge, le conseil devra probablement renforcer l’équipe autour d’elle ou nommer un nouveau directeur financier. Une structure prévue pour quelques semaines n’est pas forcément saine pendant plusieurs trimestres.

Son profil comporte enfin un dilemme. Limiter les investissements circulaires, resserrer les critères de financement et parler moins frontalement des contrôles à l’exportation pourraient réduire le risque. Une prudence excessive pourrait toutefois laisser aux clients le temps de développer leurs propres accélérateurs ou d’augmenter leurs achats auprès d’AMD et de fournisseurs spécialisés. Google vient d’annoncer de nouvelles variantes de ses TPU et plusieurs grands groupes cloud conçoivent déjà des puces internes. Le successeur devra conserver une discipline financière sans traiter l’audace technique comme une simple ligne de coût.

Le choix entre un ingénieur interne et une figure extérieure n’est pas neutre

Le conseil dit examiner les deux options. Un dirigeant interne préserverait plus facilement la culture, les équipes et la continuité de CUDA. Ian Buck, qui a participé à la création de CUDA et dirige des activités de calcul accéléré, est cité parmi les profils possibles par plusieurs sources, sans annonce officielle de candidature. Ce type de choix signalerait que Nvidia considère la maîtrise technique et l’écosystème logiciel comme le cœur du poste. Il pourrait en revanche nécessiter un tandem plus fort pour les relations gouvernementales et financières.

Un recrutement externe apporterait un mandat de gouvernance plus net, notamment après l’enquête indépendante ouverte par le conseil. Mais le vivier est étroit. Peu de dirigeants connaissent à la fois les semi-conducteurs, les grands contrats cloud, la chaîne TSMC, les logiciels pour développeurs et les restrictions américaines à l’exportation. Attirer le patron d’un concurrent créerait en outre des délais, des clauses contractuelles et une période d’apprentissage que le rythme annuel des architectures ne facilite pas.

Le meilleur choix peut donc être moins spectaculaire qu’un « nouveau Jensen Huang ». Nvidia a besoin d’une direction distribuée : un PDG capable d’allouer le capital et de négocier avec les États, des responsables techniques dotés d’une réelle autorité et un conseil assez indépendant pour contester les décisions. Chercher à reproduire le fondateur concentrerait de nouveau le risque que la transition vient de révéler.

Les vrais tests arriveront avant la nomination permanente

Le premier rendez-vous est proche : Nvidia doit publier ses résultats du troisième trimestre fiscal 2027 le 17 novembre. Les chiffres seront presque entièrement hérités de la période Huang, mais la conférence permettra d’entendre qui répond sur la demande, les engagements de capacité, la Chine et le calendrier de Rubin. La réaction des clients à ces réponses sera plus instructive que quelques séances de Bourse. Deux clients directs représentaient déjà 22 % et 14 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2026, d’après le dernier rapport annuel : perdre la confiance d’un petit nombre d’acheteurs aurait un effet disproportionné.

Le second test concerne les équipes. Les cadres qui portent CUDA, les réseaux, les systèmes et les ventes disposent d’une valeur considérable sur le marché. Le départ de quelques responsables clés ne condamnerait pas la feuille de route, mais une série de départs montrerait que l’organisation reposait davantage qu’annoncé sur l’autorité personnelle de Huang. À l’inverse, une équipe stable donnerait du poids à l’affirmation du conseil selon laquelle Nvidia possède déjà un leadership collectif.

Il faudra enfin observer les relations avec Washington et les grands fournisseurs. Huang personnifiait la défense d’un accès au marché chinois tout en négociant les limites imposées aux accélérateurs avancés. Kress ou son successeur devra tenir une ligne compréhensible pour le gouvernement américain, les investisseurs et les clients asiatiques, sans promettre ce que les licences d’exportation peuvent interdire. Nvidia dispose d’une technologie, d’un logiciel et de commandes qui ne disparaissent pas avec son fondateur. La transition sera réussie lorsqu’elle prouvera que ces actifs peuvent produire des décisions cohérentes sans sa présence, pas simplement lorsque le conseil aura trouvé un nouveau nom.