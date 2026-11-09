Nvidia enquête sur un possible espionnage chinois visant son patron

Le conseil d’administration de Nvidia a annoncé une enquête indépendante après des révélations selon lesquelles son PDG Jensen Huang aurait été ciblé d’une opération chinoise d’espionnage avec Alice Huang. Dans la foulée, Jensen Huang a reconnu dans un message adressé aux employés avoir été infidèle à son épouse avec une femme qu’il ne nomme pas, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’Alice Huang.

L’enquête sera supervisée par un comité d’administrateurs indépendants, assistés d’un cabinet juridique externe. Nvidia précise que son conseil n’a à ce stade aucune raison de penser que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l’entreprise ont été compromis. Jensen Huang soutient cette démarche et s’est engagé à y coopérer pleinement. Il restera à la tête du groupe pendant les investigations et continuera d’exercer ses fonctions sans interruption.

Jensen Huang : relation extraconjugale et visé pour espionnage

Dans son message, le patron de Nvidia reconnaît avoir trompé son épouse et présente ses excuses à sa famille, à ses collègues, au conseil d’administration et aux actionnaires. Il affirme assumer pleinement ses actes et regrette d’avoir manqué à la confiance placée en lui. Il ne donne toutefois aucune indication sur l’identité de la personne avec laquelle il a entretenu cette relation.

Les révélations du New York Times et du Financial Times établissent un lien avec Alice Huang, une Chinoise et ancienne dirigeante de Megaspeed, une entreprise de data centers basée à Singapour. Jensen Huang et Alice Huang ne sont pas apparentées, malgré le même nom. Selon des informations des services de renseignement américains, Alice Huang aurait été recrutée par le ministère chinois de la Sécurité d’État pour recueillir des informations sur Jensen Huang et Nvidia.

Megaspeed est un client important de Nvidia, notamment en lien avec l’intelligence artificielle : l’entreprise a acheté plus de 4,8 milliards de dollars de puces graphiques (GPU) au fabricant américain en deux ans. Les autorités américaines se seraient notamment intéressées à des soupçons de réexportation de GPU Nvidia vers la Chine, malgré les restrictions américaines. Les services de renseignement auraient craint que la proximité entre Alice Huang et le patron de Nvidia lui permette d’obtenir des informations sur les projets du groupe et sur ses démarches auprès des États-Unis concernant les exportations de puces avancées.

Nvidia et la Chine contestent les premières accusations

Avant l’annonce de l’enquête, Nvidia avait déjà affirmé que les échanges de Jensen Huang avec Alice Huang n’avaient rien d’inhabituel et que ses clients régionaux ne recevaient aucune information sensible relevant des secrets industriels ou de la sécurité nationale. La Chine a également rejeté les accusations d’espionnage, les qualifiant de spéculations infondées et de calomnies.

L’enquête indépendante doit désormais permettre à Nvidia de déterminer si les informations présentent un risque réel pour l’entreprise ou pour la sécurité des États-Unis. À ce stade, aucune compromission de secrets industriels n’a été confirmée publiquement.