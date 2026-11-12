Jensen Huang, PDG de Nvidia, démissionne après les polémiques

Nvidia annonce que Jensen Huang, le cofondateur, patron et président de l’entreprise, démissionne avec effet immédiat. Il quitte également son siège au conseil d’administration. Cela fait suite à deux polémiques de relations extraconjugales.

Le conseil d’administration de Nvidia a lancé une recherche pour lui trouver un successeur permanent, en examinant des candidatures internes et externes. En attendant, c’est Colette Kress qui assurera l’intérim tout en conservant son poste de directrice financière. Elle travaille chez Nvidia depuis septembre 2013 et possède près de 25 ans d’expérience dans la finance, notamment chez Cisco et Microsoft. Le conseil a également nommé Harvey C. Jones à sa présidence. Il s’agit du premier président officiellement désigné à ce poste dans l’histoire du groupe.

Deux affaires qui ont précipité la crise chez Nvidia

Le communiqué de Nvidia ne précise pas les raisons du départ de Jensen Huang en tant que PDG. Son annonce intervient toutefois après une succession de révélations qui ont profondément fragilisé sa position. Le 8 novembre, le dirigeant avait reconnu publiquement avoir été infidèle à son épouse, présentant ses excuses à sa famille et à ses collaborateurs. Le même jour, le conseil d’administration annonçait l’ouverture d’une enquête indépendante sur de possibles opérations d’influence étrangère visant le patron de Nvidia.

La première relation révélée par la presse concerne Alice Huang, une femme d’affaires chinoise et ancienne dirigeante de Megaspeed, une entreprise spécialisée dans les data centers. Les services de renseignement américains la soupçonnent d’avoir travaillé pour la Chine en tant qu’espionne et d’avoir facilité l’accès d’entreprises chinoises à des puces Nvidia soumises à des restrictions d’exportation. Les soupçons portent également sur une possible tentative d’influence auprès de Jensen Huang concernant la politique américaine d’exportation de semi-conducteurs. Ces accusations restent sujettes à enquête. Nvidia affirme ne disposer d’aucun élément indiquant que ses secrets industriels ou la sécurité nationale américaine ont été compromis.

Une seconde relation extraconjugale présumée a ensuite été révélée. Elle concerne Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée des activités liées à la santé. Cette révélation a renforcé la pression sur le conseil d’administration qui a confié une enquête approfondie à Joon H. Kim, ancien procureur fédéral par intérim à New York, et au cabinet d’avocats Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Une page se tourne pour le géant de l’intelligence artificielle

Cette démission met fin à 33 années de direction pour Jensen Huang, qui avait cofondé Nvidia en 1993. Sous sa conduite, l’entreprise est passée du marché des cartes graphiques pour les PC et les joueurs à celui des processeurs spécialisés dans l’intelligence artificielle, devenant un acteur incontournable de l’industrie technologique mondiale. Son départ intervient alors que Nvidia doit publier ses résultats financiers du troisième trimestre de son exercice fiscal 2027 le 17 novembre.