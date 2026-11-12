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Nvidia s’apprête à licencier son PDG Jensen Huang

3 min.
12 Nov. 2026 • 9:46
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Le conseil d’administration de Nvidia s’est réuni pour examiner l’avenir de Jensen Huang. Selon le Wall Street Journal, il prépare l’éviction du PDG après deux révélations de relations extraconjugales, dont une en lien avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise.

Jensen Huang Nvidia

Jensen Huang poussé vers la sortie après deux relations extraconjugales

À l’origine de cette crise, une succession de révélations particulièrement embarrassantes. Jensen Huang a récemment reconnu avoir été infidèle à son épouse dans le cadre d’une relation avec Alice Huang, une femme d’affaires soupçonnée par les services de renseignement américains d’entretenir des liens avec les services secrets chinois, au point d’être une espionne. Les autorités s’interrogent notamment sur de possibles opérations ayant facilité l’accès d’entreprises chinoises à des technologies Nvidia soumises aux restrictions américaines.

L’affaire a pris une nouvelle dimension aujourd’hui avec les révélations du New York Times concernant une seconde relation extraconjugale présumée, cette fois avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée de la santé. Elle est responsable des activités mondiales de l’entreprise dans le domaine de la santé, notamment des plateformes matérielles et logicielles dédiées au calcul accéléré, à l’intelligence artificielle et à la visualisation, qui sous-tendent l’écosystème de l’imagerie médicale, des sciences de la vie, de la recherche pharmaceutique et de l’analyse des données de santé

Une enquête ouverte il y a quelques jours

Tout cela alimente les interrogations sur la gouvernance du groupe et les responsabilités de son dirigeant.

Le conseil d’administration avait annoncé le 8 novembre l’ouverture d’une enquête confiée à des administrateurs indépendants et à des avocats extérieurs. Nvidia avait alors affirmé conserver sa confiance en Jensen Huang, tout en précisant que l’enquête devait établir les faits.

Le conseil d’administration de Nvidia peut révoquer son PDG à la majorité des voix. Il compte 11 membres, dont 10 sont considérés comme indépendants. Jensen Huang a cofondé Nvidia en 1993 et détient environ 3,6 % du capital. Sans successeur désigné, Colette Kress, directrice financière, et Ian Buck, vice-président chargé de l’hyperscale et de l’informatique haute performance, sont cités comme options pour un intérim.

Le cours de Nvidia prend un coup à la Bourse

Les marchés financiers n’ont pas attendu une décision officielle pour réagir. L’action Nvidia a chuté de 8,61 % dans les échanges après la clôture de la Bourse. Cette dégringolade illustre la nervosité des investisseurs face à une éventuelle rupture au sommet du groupe car Jensen Huang n’est pas un patron comme les autres. Il incarne à lui seul l’ascension impressionnante de Nvidia, une entreprise devenue un acteur incontournable de l’intelligence artificielle. La valorisation de la société est de 4 195 milliards de dollars.

À ce stade, Nvidia continue d’examiner la situation pour décider du sort de son PDG. Mais une chose est certaine : même le géant incontournable de l’intelligence artificielle n’est pas à l’abri d’une crise de gouvernance susceptible de bouleverser son avenir.

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2 commentaires pour cet article :

  • Korel_136
    12 Nov. 2026 • 11:43
    Il faut surtout expliquer que la nervosité de la Bourse s’explique par le fait que Huang n’a pas de contrat de mariage avec son épouse , et que si cette dernière décide de divorcer elle se retrouve avec 50% des actions détenues par le couple.Le scénario du pire : « Et si elle décidait de tout vendre ? »

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