Nvidia soupçonné d’influence sur une enquête américaine concernant un trafic de puces IA

Comme si les frasques de son patron ne suffisaient pas à nourrir la colonne des mauvaises nouvelles, Nvidia se retrouve au centre d’un dossier particulièrement sensible aux États-Unis : selon Bloomberg en effet, son directeur juridique Tim Teter aurait contacté à l’été 2025 Jeffrey Kessler, haut responsable du département du Commerce chargé des restrictions sur les exportations de semi-conducteurs, alors que les autorités enquêtaient sur Megaspeed International.

Cette société singapourienne – anciennement dirigée par Alice Huang, la maitresse-espionne supposée de Jensen Huang – était soupçonnée d’avoir facilité le détournement de puissantes puces Nvidia vers la Chine malgré les restrictions américaines. Peu après l’intervention de Teter, les enquêteurs du Bureau of Industry and Security (BIS) auraient reçu des instructions inhabituelles : les contacts avec Nvidia devaient passer par Kessler ou obtenir son autorisation préalable. L’enquête n’aurait depuis enregistré pratiquement aucun progrès.

Un écart de 50 000 GPU dans les vérifications

Nvidia avait inspecté plusieurs installations de Megaspeed en Asie du Sud-Est avant d’assurer aux autorités que les processeurs vendus se trouvaient bien à leurs emplacements déclarés. Bloomberg affirme cependant que les premiers relevés transmis par le groupe sous-estimaient d’environ 50 000 unités les GPU vendus via ses partenaires, soit plusieurs milliards de dollars de matériel.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, aux côtés d’Alice Huang, ancienne patronne de MegaSpeed International soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin

Nvidia affirme travailler avec les autorités afin de « résoudre rapidement toute allégation de détournement » et stopper d’éventuels trafics. Megaspeed nie de son côté avoir contourné les restrictions américaines.

Un dossier devenu explosif pour Jensen Huang

Cette nouvelle affaire est dévoilée alors que Nvidia enquête sur de possibles activités d’espionnage chinois visant Jensen Huang. Le dirigeant a reconnu avoir entretenu une relation avec Alice Huang, ancienne responsable de Megaspeed également examinée par les autorités américaines. On peut donc craindre ici que la relation entre le CEO de Nvidia et l’ex-patronne de MegaSpeed n’ait eu comme conséquence de pousser Nvidia à intervenir pour « couvrir » le trafic de puces IA, même si cela reste de simples suppositions à ce stade de l’enquête (et des informations disponibles).

Le contexte est d’autant plus sensible que Washington surveille étroitement les exportations illégales de serveurs Nvidia vers la Chine, tout en autorisant sous conditions certaines ventes de puces H200. Le dossier Megaspeed pourrait désormais alimenter les interrogations sur l’efficacité réelle de ces contrôles et sur l’influence exercée par Nvidia auprès de l’administration américaine.