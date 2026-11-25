À deux jours du Black Friday du 27 novembre, notre sélection de bons plans poursuit sa mise à jour. Ce mercredi 25 novembre, retrouvez les promotions de la Black Friday Week 2026 sur les smartphones, les ordinateurs, les TV, les consoles et l’électroménager, avec les nouveaux ajouts en tête de chaque catégorie. Les offres dont la fin a pu être confirmée sont retirées et les prix corrigés lorsque les conditions évoluent. Pour préparer un achat ou un cadeau de Noël, pensez à consulter les précisions de chaque ligne : code promotionnel, coupon, avantage fidélité ou retrait en magasin.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

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— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Aujourd’hui Borne d’arcade Arcade1Up PAC-MAN Classic SE à 306,77€ sur @Amazon

Borne d’arcade Arcade1Up PAC-MAN Classic SE à 306,77€ Pack Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort à 459,99€ sur @Amazon – jeu à télécharger

– jeu à télécharger Pack Nintendo Switch 2 + EA Sports FC 27 à environ 482€ sur @Amazon

Console Nintendo Switch 2 – batterie remplaçable par l’utilisateur à 429€ sur @Amazon

Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount

Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 295,99€ sur @Amazon – jeu offert à activer avec un compte Meta jusqu’au 4 janvier 2027

– jeu offert à activer avec un compte Meta jusqu’au 4 janvier 2027 Console portable MSI Claw A1M-212FR — Core Ultra 5 135H, RAM 16 Go et SSD 1 To à 499€ sur @Carrefour

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 479,99€ sur @Amazon – jeu à télécharger ; également à 499,99€ chez Fnac avec 30€ en chèques cadeaux pour les adhérents éligibles, hors Fnac&Moi, jusqu’au 30 novembre ; crédit après réception, valable 30 jours

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

Serveur NAS Ugreen NASync DXP480T Plus – 4 Baies M.2 NVMe, Intel Core i5 (12e Gén), Port 10 GbE, Wi-Fi 6, Gris à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger

HOT! NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ sur @Amazon – vendu sans disques

NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ – vendu sans disques NAS TerraMaster F2-425 – 2 baies, Intel N5095, RAM 4 Go et réseau 2,5 GbE à 255,99€ sur @Amazon – vendu sans disques

– vendu sans disques [Prime] Disque dur externe Seagate FireCuda X Vault STNL8000400 — 8 To et USB-C à 249,99€ sur @Amazon

NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 169,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129

➡️ SSD :

Aujourd’hui SSD externe Lenovo PS6S – 1 To, argent et orange à 139,99€ sur @Fnac

SSD externe Lenovo PS6S – 1 To, argent et orange à 139,99€ SSD Samsung 9100 Pro 1 To – NVMe PCIe 5.0 à 194,98€ sur @Amazon

SSD SanDisk Optimus GX Pro 8100 — 1 To, PCIe Gen5, sans dissipateur à 204,99€ sur @Amazon

SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon

SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon

SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress – avec le code FRB13 et le coupon de 1,87€ à activer

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

Carte micro SDXC Samsung P9 Express – 512GB à 98,92€ sur @Amazon.es

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

➡️ Logiciels / Abonnements :

Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon – ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go

– ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon

Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Black Friday et Cyber Monday 2026 : les dates à retenir

Le Black Friday 2026 aura lieu le vendredi 27 novembre, dans deux jours, et le Cyber Monday le lundi 30 novembre. Ces rendez-vous ne fixent pas une durée commune à toutes les réductions. Certaines ventes flash se terminent avant vendredi ; d’autres offres restent accessibles plusieurs jours, selon les stocks et les conditions du marchand. La date de fin indiquée à côté d’un bon plan reste donc un repère plus utile que le seul calendrier de la Black Week.

Comment choisir une promotion high-tech adaptée à ses besoins ?

Commencez par la référence et les usages attendus. Pour un smartphone, comparez la capacité de stockage, la version et les accessoires fournis. Pour un PC portable, contrôlez le processeur, la mémoire vive, le SSD et la présence du système d’exploitation : un tarif attractif ne comprend pas nécessairement Windows, un chargeur ou les mêmes composants que la configuration voisine. Nos guides d’achat high-tech et électroménager peuvent vous aider à définir ces critères avant de départager les boutiques.

Les TV et les écrans PC demandent également de comparer les références complètes, la taille, la définition et les connectiques. Côté jeux vidéo, regardez si un pack contient une cartouche, un disque, un code de téléchargement ou une carte-clé nécessitant le téléchargement du jeu. Pour un aspirateur robot, vérifiez les fonctions de la station et les accessoires inclus. Un bundle mieux équipé peut présenter davantage d’intérêt qu’un modèle seul, à condition d’avoir l’usage des éléments supplémentaires.

Prix immédiat, cagnotte ou remboursement : bien lire le bon plan

Le montant débité à la commande constitue le premier point de comparaison. Une remise immédiate diminue ce montant ; un crédit sur une carte de fidélité ou un bon d’achat servira plus tard. Une offre de remboursement peut demander un dossier, des justificatifs et le respect d’un calendrier. Il faut donc prévoir le montant à avancer et vérifier que l’avantage différé sera réellement utilisable.

Les codes et coupons méritent la même attention : sélection de produits, minimum d’achat, abonnement Prime, carte adhérent ou commande dans l’application peuvent conditionner la réduction. Contrôlez le total après activation du coupon ou saisie du code. Deux codes annoncés chez la même enseigne ne sont pas nécessairement cumulables ni valables sur les mêmes références.

Faut-il attendre vendredi pour acheter pendant la Black Week ?

Attendre le 27 novembre laisse la possibilité de découvrir d’autres promotions, sans garantir une baisse supplémentaire sur le produit choisi. Si vous suivez déjà une référence précise, définissez un budget et comparez son prix total chez plusieurs vendeurs. Notre comparateur de prix permet de suivre les offres des boutiques et de créer une alerte sur un produit. Cette démarche aide à évaluer une réduction en fonction de votre objectif d’achat, au-delà du pourcentage mis en avant.

Cadeaux de Noël : anticiper les accessoires, la livraison et les retours

Avant de valider un cadeau de Noël en promotion, vérifiez le contenu de la boîte et les éventuels achats complémentaires : chargeur, carte mémoire, jeu ou abonnement. Consultez ensuite le délai annoncé pour le vendeur et le mode de livraison choisis. Une disponibilité en retrait dépend du magasin sélectionné et ne garantit pas l’expédition à domicile. Enfin, conservez la confirmation de commande et les justificatifs utiles, et prenez connaissance des modalités de retour applicables à l’article.