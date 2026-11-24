Ce mardi 24 novembre, les promotions de la Black Friday Week 2026 permettent de préparer ses achats avant le vendredi 27. Smartphones, PC portables, TV OLED ou Mini LED, consoles, accessoires et électroménager : nous réunissons les offres à suivre dans une sélection organisée par catégorie. Les nouveautés prennent place en tête des rubriques, tandis que les tarifs et les conditions sont réexaminés au fil des mises à jour. Pour comparer un achat personnel ou un cadeau de Noël, chaque bon plan précise les éléments utiles : boutique, code éventuel, coupon à activer ou remboursement différé.
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
Mis à jour le 24 novembre à 11h15
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— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Aujourd’hui Montre connectée Garmin Vivoactive 5 – GPS, AMOLED, ivoire et bracelet silicone à 159,99€ sur @Boulanger – vendue par Boulanger
- Aujourd’hui Multiprise murale Zenitech 190733 – 2 prises secteur, USB-A et USB-C à 6,98€ sur @Amazon – frais de livraison éventuels hors Prime
- Aujourd’hui Interrupteur connecté pour volet roulant Sonoff Orb-ZBRBS – Zigbee 3.0 à 16,14€ sur @Amazon – vendu par SonoffEu et expédié par Amazon ; fil neutre et passerelle Zigbee nécessaires ; moteur 1 A maximum ; livraison gratuite en Locker ou avec Prime
- Aujourd’hui HOT! Montre GPS Garmin Forerunner 165 Music – 43 mm à 174,99€ sur @Amazon – version Music
- Aujourd’hui Boîtier de synchronisation Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K à 134,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Chargeur Xiaomi Combo HyperCharge 90 W USB-A avec câble USB-A vers USB-C à 19,99€ sur @Amazon – charge rapide HyperCharge avec appareils compatibles ; frais de livraison éventuels hors Prime
- Aujourd’hui Lot de 2 prises connectées Sonoff S60ZBTPF – Zigbee et suivi de consommation à 21,28€ sur @Amazon – hub ou coordinateur Zigbee compatible nécessaire ; frais de livraison éventuels hors Prime
- Aujourd’hui Écouteurs sans fil Marshall Minor IV – noirs à 78,99€ sur @Boulanger – vendus et expédiés par Boulanger
- Aujourd’hui Casque sans fil Sony WH-1000XM6 — argent, réduction active du bruit à 296,99€ sur @Fnac – vendu par Fnac
- Chargeur magnétique UGREEN MagFlow 2-en-1 – Qi2 25 W, pliable à 29,99€ sur @Amazon – vendeur tiers ; adaptateur secteur non fourni
- Enregistreur vocal Plaud Note Pro — noir, 64 Go à 149€ sur @Amazon – vendeur tiers ; forfait de transcription inclus de 300 minutes par mois, abonnement ou minutes payantes au-delà
- Ceinture cardio Polar H9 — taille M–XXL à 41,99€ sur @Amazon
- Bracelet connecté Huawei Band 10 — noir à 26,98€ sur @Amazon
- Écouteurs Beats Studio Buds+ — ivoire, réduction active du bruit à 89€ sur @Amazon
- Capteur de Porte et Fenêtre ZigBee sans Fil – Compatible avec Alexa/Google Home, SONOFF Zigbee Hub Requis, Piles Incluses à 9,48€ au lieu de 11,46€ sur @Amazon
- Caméra Sportive DJI Osmo Action 4 Adventure Combo – 3 batteries, chargeur 3 batteries, perche extensible à 219,99€ sur @Fnac
- Apple Watch SE 3 GPS 40 mm – aluminium Lumière stellaire, bracelet Sport Sable S/M à 235€ sur @Darty – vendue et expédiée par Darty
- HOT! Interrupteur connecté Philips Hue Tap Dial – blanc à 24,99€ sur @Amazon – avec le coupon à activer
- HOT! Traceur Apple AirTag de 2e génération – à l’unité à 25€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon
- Apple Watch Series 12 GPS – 46 mm, aluminium gris sidéral à 419€ sur @Amazon – vendue et expédiée par Amazon
- Lot de 4 prises connectées Sonoff S61s avec télécommande à 30,09€ sur @Amazon – vendeur tiers
- HOT! Écouteurs Apple AirPods 5 ANC avec boîtier de charge USB-C à 129€ sur @Boulanger – boîtier à recharge filaire USB-C, sans recharge par induction ; vendu par Boulanger
- HOT! Écouteurs Apple AirPods Pro 3 avec réduction active du bruit à 188€ sur @Amazon – vendus par Amazon
- HOT! Enceinte connectée Amazon Echo Dot Max à 54,99€ sur @Amazon
- HOT! Pack Blink Outdoor 4 + Sync Module Core + caméra Blink Mini 2K+ à 24,99€ sur @Amazon
- HOT! Pack Blink Outdoor 4 + Sync Module Core + sonnette vidéo Blink 2K+ à 24,99€ sur @Amazon
- HOT! Casque sans fil Sony WH-1000XM5 — noir à 217,99€ sur @Amazon
- Apple Watch Series 12 GPS 42 mm — aluminium gris sidéral, bracelet bleu marine à 369€ sur @Amazon
- Montre connectée Google Pixel Watch 5 – 41 mm, Wi-Fi à 339€ sur @Amazon
- Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 11 à 54,99€ sur @Amazon – vendeur Xiaomi, expédié par Amazon
- Enceinte connectée Amazon Echo Dot — 5e génération, anthracite à 39,99€ sur @Amazon
- Pack de caméras Ring Outdoor Camera 2K + Indoor Camera Plus à 49,99€ sur @Amazon
- Sonnette vidéo sans fil Ring Battery Video Doorbell 2K à 49,99€ sur @Amazon
- Montre connectée CMF by Nothing Watch 3 Pro à 59€ sur @Amazon
- Écouteurs Apple AirPods 4 avec réduction active du bruit à 129€ sur @Amazon
- Écouteurs Samsung Galaxy Buds3 Pro — blancs à 119,99€ sur @Amazon
- Écouteurs Google Pixel Buds 2a — réduction active du bruit à 79€ sur @Amazon
- Casque sans fil Beats Studio Pro — kaki à 159€ sur @Amazon
- Casque sans fil Beats Solo 4 — sable à 99€ sur @Amazon
- HOT! Lunettes connectées Ray-Ban Meta Gen 2 Wayfarer — noir brillant, verres G15 verts à 304,22€ sur @Amazon
- HOT! Casque Bluetooth Bose QuietComfort Ultra noir – réduction de bruit active à 259,99€ sur @Boulanger – vendu et expédié par Boulanger
- Clé de sécurité Yubico Security Key C NFC — USB-C et NFC à 29,23€ sur @Amazon – vendeur tiers ; coupon à cocher, valable jusqu’au 30 novembre, limité à un article par commande et dans la limite des coupons disponibles ; frais de livraison éventuels hors Prime
- Détecteur de fumée Heiman HS1SA-E-Plus — Zigbee 3.0 à 26,57€ sur @Amazon – vendeur tiers ; passerelle Zigbee compatible nécessaire pour les fonctions connectées, vendue séparément
- Détecteur de présence Sonoff SNZB-06P24 — Zigbee et radar 24 GHz à 17,66€ sur @Amazon – Vendeur tiers ; coordinateur Zigbee compatible requis.
- Compteur d’énergie connecté Meross EM06P — Wi-Fi, 6 canaux à 61,36€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin fēnix 8 AMOLED — 43 mm à 549,99€ sur @Amazon
- Tête thermostatique Sonoff TRV Gen2 TRV-ZBT — Zigbee et écran IPS à 27,90€ sur @Amazon – Vendeur tiers ; coordinateur Zigbee compatible requis.
- Détecteur de présence Meross MS615 — Matter over Thread, radar mmWave, PIR et luminosité à 28,49€ sur @Amazon – Routeur de bordure Thread compatible requis.
- HOT! Traceur Bluetooth Belkin SureFind Spot blanc – compatible Apple Localiser et Google Find Hub à 9,99€ sur @Amazon
- HOT! Chargeur Samsung GaN USB-C 45 W EP-T4511XBEGEU avec câble à 32,64€ sur @Amazon – puis 20€ remboursés par Samsung, soit 12,64€ après ODR ; vendu par Amazon, hors marketplace, achat jusqu’au 31 décembre et dossier jusqu’au 14 janvier 2027
- HOT! Casque sans fil Sonos Ace avec réduction active du bruit à 189,99€ sur @Amazon – vendu par Amazon
- Réveil connecté Amazon Echo Time – graphite à 104,99€ sur @Amazon
- Amazon Echo Show 8 nouvelle génération – écran HD 8,7 pouces à 109,99€ sur @Amazon
- Passerelle USB Zigbee 3.0 Sonoff ZBDongle-P – compatible ZHA et Zigbee2MQTT à 17,96€ sur @Cdiscount – vendeur SONOFF, expédié par Cdiscount ; livraison annoncée à 3,99€
- HOT! DJI Osmo Pocket 3 – caméra stabilisée 4K, version standard noire à 259€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129 ; vendu par Cdiscount, chargeur non fourni
- Tensiomètre connecté Withings BPM Vision – mesure au bras, écran couleur de 2,8 pouces, Wi-Fi et Bluetooth à 139,95€ au lieu de 178,99€ sur @Boulanger
- Chargeur USB-C UGREEN Zapix 65 W – GaN II, AVS/PPS, avec câble USB-C de 1 m à 19,99€ sur @Amazon – vendeur tiers
- Chargeur Belkin GaN USB-C 100 W repliable – blanc, 1 port USB-C à 29,99€ sur @Boulanger – 17,99€ après ODR de 12€ ; dossier à déposer sous 15 jours, offre limitée aux 4 000 premières participations
- HOT! Montre Connectée Garmin Vivoactive 6 – GPS, AMOLED, Bluetooth, Wi-Fi, 42mm, Lunar Gold à 199,99€ au lieu de 249,99€ sur @Boulanger
- Flipper Zero Portable à 153,43€ sur @Amazon.de – vendeur tiers ; livraison en France annoncée à 4,71 €, soit 158,14 € au total
- Montre Connectée Huawei Watch Fit 4 à 99,99€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Nothing Ear (3) – noirs, réduction de bruit active, Bluetooth et jusqu’à 38 h d’autonomie à 109,99€ sur @Cdiscount – vendeur Darty
- Caméra de surveillance TP-Link Tapo C211 – 2K, 3 Mpx, rotation à 360° à 19,99€ sur @Amazon
- Montre Samsung Galaxy Watch Ultra – 47 mm, 4G, Gris titane, version FR avec chargeur secteur à 349,99€ sur @Amazon
- Casque à conduction osseuse Shokz OpenMove – Gris à 63,99€ sur @Carrefour – retrait et livraison selon disponibilité
- Compteur d’énergie triphasé Shelly Pro 3EM 120A V2 à 95,81€ sur @Amazon – vendeur tiers
- HOT! Amazon Echo Hub – écran de contrôle domotique 8 pouces, Alexa, Zigbee, Matter et Thread à 79,99€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon
- Écouteurs Bose Sport Open (2026) noirs – conception ouverte, Bluetooth et IP54 à 169,99€ sur @Boulanger
- Montre GPS Garmin Venu 3S AMOLED 41 mm – Lin à 293,55€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin Forerunner 55 42 mm – Noir à 124,99€ sur @Amazon
- HOT! Drone Antigravity A1 Standard Bundle avec batterie – caméra 360° 8K, lunettes Vision, contrôleur Grip et une batterie à 869€ au lieu de 1399€ sur @Amazon
- Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-iR – Wi-Fi 2,4 GHz et alertes sur smartphone à 34,29€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
- Kit de détection de fuite d’eau X-Sense SWS0A41 – 4 capteurs et station SBS50, notifications sur smartphone à 53,19€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- Sonnette sans fil AVANTEK – 1 bouton et 1 carillon, IP55, portée annoncée de 400 m, noir à 15,91€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
- Lot de 2 détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-SR – autonomes, alerte vocale en français et pile remplaçable à 56,31€ au lieu de 77,99€ sur @Amazon
- Mini-drone DJI Neo à 119€ sur @Amazon
- Caméra de Surveillance Extérieure EufyCam S340 – 3K à 109€ au lieu de 186€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Pack DJI Mini 5 Pro Fly More Combo avec DJI RC 2 + caméra DJI Osmo Pocket 3 offerte à 999,99€ sur @Fnac – ajouter le drone et la Pocket 3 éligible au panier, vendus et expédiés par Fnac
- Système alarme maison sans fil connecté Wi-Fi Somfy 1875282 – grande maison 3+ personnes, sirène extérieure à 624€ au lieu de 768,01€ sur @Amazon – offre réservée aux membres Prime
- Casque audio Shokz OpenRun Mini USB-C noir à 99,99€ sur @Cdiscount – vendeur Darty
- Enceinte Portable Sonos Play à 269,99€ sur @Amazon
- Pack de 3 Lumière Philips Hue Spots GU10 – White and Color Ambiance, LED intel, 400 lm, 4,2 W à 99,99€ au lieu de 145,96€ sur @Amazon
- Casque CMF by Nothing Headphone Pro – ANC hybride, audio Hi-Res LDAC, 100h d’autonomie (Gris foncé) à 49,99€ au lieu de 77€ sur @Amazon
- Écouteurs CMF by Nothing Buds Pro 2 – ANC 50 dB, Son Hi-Res LDAC, Audio Spatial 360°, 6 micros HD, 43h d’autonomie – Gris foncé à 36,95€ au lieu de 53,60€ sur @Amazon
- Batterie externe UGREEN Nexode – 45W, 20000 mAh à 25,79€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de Recharge), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation à 75€ sur @Amazon
- HOT! Émetteur Mic Mini Dji – Blanc Artique à 25€ au lieu de 39,12€ sur @Amazon
- HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 42,50€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- HOT! Montre Samsung Galaxy Watch7 – 44 mm, Bluetooth, Kaki à 119,99€ sur @Carrefour – retrait dans les magasins participants, selon disponibilité
- Écouteurs Bose QuietComfort Earbuds noirs à 98,99€ sur @Joybuy – avec le code BOSEBF
- Montre connectée Google Pixel Watch 4 – 45 mm, Bluetooth, argent / bracelet Porcelaine à 249€ au lieu de 449€ sur @Fnac
- HOT! Pack Arlo Essential 3 – 2 caméras extérieures + 1 caméra intérieure à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro – Bordeaux à 56,99€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro Max – Bordeaux à 56,99€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Chargeur Anker GaN 140 W – 4 ports à 59,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 100 W – 4 ports à 31,99€ sur @Amazon – vendu par UGREEN GROUP LIMITED UK et expédié par Amazon
- Chargeur Anker Prime GaN 67 W – 3 ports à 25,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 30 W – USB-C à 13,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 1 m à 44,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 2 m à 36,99€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Aujourd’hui Smartphone Oppo Reno 15 F 5G – RAM 8 Go, 256 Go, bleu à 274,54€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon ; chargeur non fourni
- Aujourd’hui HOT! Apple iPhone 17 Pro Max – 256 Go, bleu intense à 1 159€ sur @Joybuy – avec le code JBIPM250
- Aujourd’hui Apple iPhone Air – 256 Go, noir sidéral à 979€ sur @Amazon
- Pack Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go noir + chargeur 25 W à 1 099€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon ; 200€ remboursés sur demande, soit 899€ après ODR ; achat jusqu’au 20 décembre 2026, dossier jusqu’au 3 janvier 2027
- Smartphone Fairphone 6+ 5G — 12 Go RAM, 256 Go, Noir Horizon à 599€ sur @Fnac – vendu et expédié par Fnac ; chargeur non inclus
- Smartphone Google Pixel 11 Pro – 256 Go, vert olive à 899€ sur @Amazon
- Smartphone Nothing Phone (4b) — RAM 8 Go, 128 Go à 299€ sur @Amazon
- Smartphone pliable Motorola Razr 40 — RAM 8 Go, 256 Go, beige à 329€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon
- Xiaomi 17T Pro — RAM 12 Go, 256 Go, bleu foncé à 653€ sur @Amazon
- HOT! Google Pixel 11 256 Go — fuchsia à 599€ sur @Amazon
- HOT! Pack Samsung Galaxy A56 Enterprise Edition — RAM 8 Go, 128 Go, noir et vitre de protection à 299€ sur @E.Leclerc – Vendu par E.Leclerc ; retrait gratuit, livraison relais dès 4,90 € ou domicile dès 5,90 €.
- HOT! Google Pixel 11 – 512 Go, noir volcanique à 769€ sur @Amazon
- Smartphone pliable Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – 512 Go, blanc, RAM 12 Go à 1 659€ sur @Amazon – puis 300€ remboursés par ODR, soit 1 359€ après remboursement
- Pack Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite Black + enceinte JBL Grip noire à 399€ au lieu de 569€ sur @Boulanger
- HOT! Pack Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256 Go Noir titane + casque Force Play Immersion II à 599€ sur @Darty – retrait en magasin uniquement, selon disponibilité ; chargeur non fourni
- Google Pixel 11 Pro XL 256 Go à 1067,85€ sur @Amazon
➡️ Tablettes / Liseuses :
- Aujourd’hui Liseuse Amazon Kindle Paperwhite – écran 7 pouces, 16 Go, noir à 144,99€ sur @Boulanger – avec publicités sur l’écran de veille ; vendue par Boulanger
- Aujourd’hui Tablette Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi – 11 pouces, RAM 8 Go, 128 Go, gris à 167,96€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129 ; vendue par KaiLia et expédiée par Cdiscount ; chargeur non fourni
- Tablette Lenovo IdeaTab Plus – écran 12,1 pouces 2,5K, RAM 8 Go, 256 Go, stylet et folio à 249,99€ sur @Cdiscount – avec le code TAB50DES299 ; chargeur secteur non fourni
- Tablette Amazon Alexa Tablet 11 – écran 11 pouces, RAM 8 Go et 128 Go à 229,99€ sur @Amazon – vendue et expédiée par Amazon
- Liseuse Vivlio One-O 6 pouces — 16 Go et housse noire incluse à 89,99€ sur @E.Leclerc – vendue par E.Leclerc ; retrait gratuit, livraison relais dès 4,90€ ou domicile dès 5,90€ ; offre jusqu’au 26 novembre
- Liseuse Kindle Scribe Colorsoft — 64 Go à 489,99€ sur @Amazon
- Apple iPad Air 13 pouces M4 — Wi-Fi, 128 Go, gris sidéral à 899€ sur @Amazon
- Apple iPad Pro 13 pouces M5 — Wi-Fi, 256 Go, argent à 1 549€ sur @Amazon
- Pack Samsung Galaxy Tab S10 FE — Wi-Fi, 128 Go, anthracite + Book Cover Keyboard à 449,99€ sur @Darty – chargeur secteur non fourni
- HOT! Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi – 12,4 pouces, 256 Go, grise et S Pen inclus à 699,99€ sur @Fnac – chargeur non fourni
- Tablette Lenovo Tab M11 11 pouces – RAM 4 Go, 128 Go et stylet inclus à 119€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc jusqu’au 29 novembre ; retrait ou précommande selon les magasins participants, chargeur non fourni
- HOT! Tablette Microsoft Surface Pro 12 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 599€ sur @Amazon – clavier, stylet et chargeur vendus séparément
- HOT! Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go – écran couleur 7 pouces à 164,99€ sur @Amazon
- HOT! Tablette Lenovo Yoga Tab Plus – 12,7 pouces 3K, RAM 16 Go, 256 Go, Coquillage + stylet Tab Pen Pro à 469,99€ sur @Darty – vendue et expédiée par Darty ; chargeur secteur non fourni
- Liseuse Kobo Libra Colour – écran couleur 7 pouces, 32 Go, blanc à 239,99€ au lieu de 269,99€ sur @Darty
- Liseuse Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99€ sur @Amazon
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console portable MSI Claw 7 AI+ A2VM-021FR – Intel Core Ultra 7 258V, RAM 32 Go, SSD 512 Go à 711,70€ sur @Amazon – chargeur vendu séparément ; vendue et expédiée par Amazon
- Console Nintendo Switch 2 — batterie remplaçable à 429€ sur @Joybuy – vente flash
- Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount – vendu par Cdiscount, jeu sur cartouche inclus
- Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 299,99€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon ; jeu offert avec compte Meta et activation jusqu’au 4 janvier 2027 (PEGI 18), droit numérique non transférable
- Console portable MSI Claw A1M-212FR — Core Ultra 5 135H, RAM 16 Go et SSD 1 To à 499€ sur @Carrefour – vendu par Carrefour
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ au lieu de 559,99€ sur @Fnac – 30€ supplémentaires offerts en chèques cadeaux aux adhérents éligibles, hors Fnac&Moi, jusqu’au 30 novembre ; crédit après réception, valable 30 jours
➡️ Jeux :
- Aujourd’hui HOT! Bravely Default Flying Fairy HD Remaster sur Nintendo Switch 2 à 18€ sur @Amazon – carte clé de jeu : téléchargement nécessaire ; vendu et expédié par Amazon ; frais de livraison éventuels hors Prime
- Aujourd’hui The Rogue Prince of Persia sur PS5 à 14,24€ sur @Amazon – frais de livraison éventuels hors Prime
- Aujourd’hui Assassin’s Creed Black Flag Resynced, édition de lancement sur Xbox Series X à 34,99€ sur @Micromania – version physique ; livraison annoncée à 3,99€, soit 38,98€ livrés
- Aujourd’hui Dragon Ball: Sparking! Zero sur PS5 à 23,99€ sur @Joybuy
- Aujourd’hui Call of Duty: Modern Warfare 4 sur PS5 à 54,99€ sur @Amazon – version physique ; téléchargement de contenu requis
- Aujourd’hui Dragon Is Dead, Guernian Edition sur Nintendo Switch à 20,99€ sur @Amazon – jeu sur cartouche avec fourreau, livret et carte ; retrait en point relais gratuit, frais éventuels à domicile hors Prime
- Aujourd’hui Anno 117: Pax Romana sur PS5 à 19,99€ sur @Cultura – vendu par Cultura ; livraison gratuite en magasin
- Aujourd’hui Control Ultimate Edition sur PS5 à 18,99€ sur @Amazon – frais de livraison éventuels hors Prime
- Aujourd’hui HOT! Sonic X Shadow Generations sur Nintendo Switch 2 à 17,87€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins E.Leclerc participants uniquement, selon disponibilité
- Aujourd’hui Rayman: 30th Anniversary Edition sur Nintendo Switch à 17,11€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon ; frais de livraison éventuels hors Prime
- Aujourd’hui HOT! Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Xbox Series X à 4,99€ sur @Micromania – retrait en magasin uniquement, selon disponibilité locale
- Aujourd’hui Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée, édition ultime sur Nintendo Switch 2 à 23,78€ sur @Amazon – frais de livraison éventuels hors Prime
- Aujourd’hui HOT! SHINOBI: Art of Vengeance sur PS5 à 13,47€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins E.Leclerc participants uniquement, selon disponibilité
- Aujourd’hui HOT! LEGO Horizon Adventures sur PS5 à 9,87€ sur @Fnac – retrait gratuit ; livraison à 2,99€ hors Fnac+
- Aujourd’hui Kingdom Come: Deliverance II, Day One Edition sur Xbox Series à 16,80€ sur @E.Leclerc – version physique pour Xbox Series X avec lecteur ; retrait dans les magasins participants uniquement, selon disponibilité
- Star Wars Outlaws Gold Edition sur Nintendo Switch 2 à 26,79€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc ; retrait gratuit dans les magasins participants
- HOT! Yakuza 0: Director’s Cut sur Nintendo Switch 2 à 17,87€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit dans les magasins participants
- HOT! Let’s Sing 2026 sur Nintendo Switch à 13,47€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit dans les magasins participants, selon disponibilité
- The Last Ninja Collection sur Nintendo Switch – Édition Limitée à 19,77€ sur @Amazon
- HOT! Persona 3 Reload sur Nintendo Switch 2 à 21,44€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit
- HOT! Yakuza 0: Director’s Cut sur PS5 à 16,80€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit
- Ori: The Collection sur Nintendo Switch à 19,29€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit
- The Last of Us Part II Remastered sur PS5 à 25,94€ sur @Cdiscount – vendu et expédié par Cdiscount
- HOT! Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Nintendo Switch 2 à 38,40€ sur @E.Leclerc – offre en magasin avec Click & Collect gratuit selon disponibilité locale ; jeu principal et extension Phantom Liberty ; jusqu’au 28 novembre
- HOT! God of War — PlayStation Hits sur PS4 à 8,94€ sur @Cdiscount – vendu et expédié par Cdiscount ; frais de livraison selon le mode choisi
- Battlefield 6 Édition Standard sur PS5 à 25,31€ sur @Amazon – édition physique ; connexion Internet et compte EA requis, y compris en solo
- Uncharted: The Nathan Drake Collection — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount – vendu et expédié par Cdiscount ; frais de livraison selon le mode choisi
- God of War III Remastered — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount – vendu et expédié par Cdiscount ; frais de livraison selon le mode choisi
- The Last of Us Remastered — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount – vendu et expédié par Cdiscount ; frais de livraison selon le mode choisi
- Bloodborne — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount – vendu et expédié par Cdiscount ; frais de livraison selon le mode choisi
- Ratchet & Clank — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount – vendu et expédié par Cdiscount ; frais de livraison selon le mode choisi
- Suikoden I & II HD Remaster Day One Edition sur Nintendo Switch à 28,24€ sur @E.Leclerc – Retrait gratuit dans une sélection de magasins, selon stocks ; offre jusqu’au 29 novembre.
- Rayman: 30th Anniversary Edition sur PS5 à 17,11€ sur @Amazon – édition physique ; vendu et expédié par Amazon
- High on Life: Nintendo Switch 2 Edition à 35,01€ sur @Amazon – édition physique
- Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur PS5 à 33,57€ sur @E.Leclerc – Retrait gratuit en magasin, selon disponibilité.
- Red Dead Redemption 2 sur PS4 à 17,99€ sur @Cdiscount – Livraison annoncée à 2,99 €.
- High on Life 2 sur Nintendo Switch 2 à 22,88€ sur @Amazon
- MOUSE: P.I. For Hire sur PS5 à 17,11€ sur @Amazon – frais de livraison éventuels
- Fire Emblem: Fortune’s Weave sur Nintendo Switch 2 à 53,95€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Final Fantasy Resonance sur Nintendo Switch 2 à 45,28€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit dans les magasins participants, selon les stocks
- Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sur Nintendo Switch à 34,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- SnowRunner sur Nintendo Switch 2 à 14,99€ sur @Micromania – retrait en magasin uniquement, selon disponibilité
- Marvel Cosmic Invasion sur PS5 à 17,74€ sur @Amazon
- MOUSE: P.I. For Hire sur Nintendo Switch 2 à 29,99€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon
- Star Wars Outlaws sur PS5 ou Xbox Series X à 14,99€ sur @Fnac
- Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 à 14,99€ au lieu de 29,99€ sur @Micromania – retrait en magasin, selon disponibilité
- Kena: Bridge of Spirits Édition Deluxe sur PS5 à 13,93€ au lieu de 24,17€ sur @Amazon
- The Disney Afternoon Collection sur Nintendo Switch à 14,24€ sur @E.Leclerc – offre en magasin, selon disponibilité
- Assassin’s Creed Shadows sur PS5 à 22,58€ sur @E.Leclerc – avantage immédiat avec la carte E.Leclerc, retrait gratuit en magasin
- HOT! Nintendo Switch Sports Resort sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Star Fox sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Hades II – Nintendo Switch 2 Edition à 30,94€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch à 26,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10 – livraison : 3,99€
- Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Mortal Kombat 1 sur PS5 à 13,42€ au lieu de 20,14€ sur @E.Leclerc – offre en magasin, selon disponibilité
- Pack Clair Obscur : Expedition 33 et Elden Ring sur PS5 à 51,51€ sur @Amazon.es – éditions physiques ; vendu et expédié par Amazon.es ; livraison en France annoncée à 4,23 €, soit 55,74 € au total
- Lost Soul Aside sur PS5 à 13,14€ au lieu de 28,92€ sur @Amazon
- Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur Nintendo Switch 2 à 35,75€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit dans les magasins participants, selon les stocks
- HOT! Kingdom Come: Deliverance II – Day One Edition sur PS5 à 16,80€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit dans quelques magasins participants, selon disponibilité
- 007 First Light sur PS5 à 40,28€ sur @E.Leclerc
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- Aujourd’hui Manette GameSir G7 Pro avec station de recharge – sticks TMR, PC, Xbox et Android à 75,99€ sur @Amazon – vendeur tiers ; connexion filaire sur Xbox, sans fil 2,4 GHz sur PC et Bluetooth sur Android
- Manette PS5 sans fil DualSense Edge à 169,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- HOT! Casque sans fil Logitech G PRO X 2 Lightspeed – blanc à 112,39€ sur @Cdiscount – vendu et expédié par Cdiscount
- Casque de réalité virtuelle Sony PlayStation VR2 à 339€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129 ; vendu par Cdiscount
- HOT! Pack Logitech G29 avec volant, pédales et casque sans fil G733 – PS5, PS4 et PC à 179,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Manette sans fil Xbox Series X|S dès 4,99€ après reprise d’une DualSense PS5 sur @Micromania – complément à payer en revendant une DualSense en bon état ; en magasin avec Mégacarte et pièce d’identité, jusqu’au 30 novembre, selon acceptation et stocks
- HOT! Housse Belkin pour Nintendo Switch 2 avec batterie externe de 10 000 mAh à 19,99€ sur @Boulanger – 11,99€ après ODR de 8€ ; dossier à déposer sous 15 jours, offre limitée aux 4 000 premières participations
- Paire de manettes Joy-Con 2 pour Nintendo Switch 2 – Bleu / Jaune clair à 64,99€ sur @JoyBuy avec le code BFKOL10
- Volant et pédalier Logitech G29 Driving Force – PS5, PS4 et PC à 159,97€ sur @Amazon
- Manette Nintendo Switch 2 Pro Controller à 64,89€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Casque sans fil Sony Pulse Elite V2 – PS5 / PC, Bluetooth et dongle USB à 109,99€ sur @Boulanger
- Casque sans fil Logitech G435 Lightspeed – Bluetooth, compatible PC / PS4 / PS5 / Mobile / Nintendo Switch à 28,99€ au lieu de 47,04€ sur @Amazon
- Manette sans Fil Xbox – Carbon Black à 46,99€ au lieu de 59,87€ sur @Amazon
- Manette sans fil Xbox Series et PC – Robot White à 37,44€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10 : 5€ de réduction dès 30€ d’achat
- Manette sans fil Sony DualSense blanche – PS5 / PC à 54,99€ au lieu de 71,98€ sur @Cdiscount
- Manette sans fil Sony DualSense Edge blanche – PS5 / PC à 168,84€ au lieu de 189€ sur @E.Leclerc – offre en magasin, selon disponibilité
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
- Disque dur externe de bureau Seagate Expansion STNP8000400 – 8 To à 249,99€ sur @Amazon
- Serveur NAS Ugreen NASync DXP480T Plus – 4 Baies M.2 NVMe, Intel Core i5 (12e Gén), Port 10 GbE, Wi-Fi 6, Gris à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger
- HOT! NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ sur @Amazon – Vendeur tiers ; disques durs non inclus.
- NAS TerraMaster F2-425 – 2 baies, Intel N5095, RAM 4 Go et réseau 2,5 GbE à 255,99€ sur @Amazon – vendu sans disques
- Disque dur externe Seagate FireCuda X Vault STNL8000400 — 8 To et USB-C à 249,99€ sur @Amazon – Tarif réservé aux membres Prime.
- NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 169,99€ sur @Cdiscount – vendeur Darty, avec le code 10DES129
➡️ SSD :
- SSD SanDisk Optimus GX Pro 8100 — 1 To, PCIe Gen5, sans dissipateur à 204,99€ sur @Amazon
- SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon
- SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon – vendeur tiers
- SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress – avec le code FRB13 et le coupon vendeur de 1,87€ à récupérer sur la fiche produit
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
- Carte micro SDXC Samsung P9 Express – 512GB à 98,92€ sur @Amazon.es – livrable en France ; 4,50€ de frais de port annoncés, soit 103,42€ livrés
— 🔥 TV / Son —
- Aujourd’hui HOT! TV TCL 65C69K – 65 pouces, QD-Mini LED 4K, 144 Hz et Google TV à 599€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129 ; vendu par Cdiscount ; livraison annoncée à 10€, soit 609€ livrés
- Aujourd’hui HOT! Vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip Laser – Full HD 1080p, triple laser et Google TV à 449€ sur @Boulanger – vendu et expédié par Boulanger
- Aujourd’hui TV Hisense 65A6S – 65 pouces, LED 4K UHD et Smart TV Vidaa à 373,56€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129 ; vendu par Cdiscount ; livraison annoncée à 10€
- Aujourd’hui HOT! TV TCL 65PF650 – 65 pouces, LED 4K, Dolby Vision et Fire TV à 335,99€ sur @Amazon
- TV LG OLED55B6ELC — OLED 55 pouces, 4K, 120 Hz à 899€ sur @E.Leclerc – retrait ou livraison en magasin gratuits ; livraison à domicile dès 19,90€
- Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Flex 2 à 89,99€ sur @Amazon
- Enceinte Bluetooth Anker Soundcore 2 — IPX7 à 24,99€ sur @Amazon – vendeur tiers
- HOT! Pack enceinte Marshall Stanmore III et casque sans fil Major V à 299,99€ sur @Boulanger – vendu et expédié par Boulanger
- HOT! Enceinte Bluetooth JBL Xtreme 4 — noire à 169,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Soundcore Nebula Cosmos 4K SE – UHD 4K, source LED et laser, Dolby Vision et Google TV à 890€ sur @Son-Vidéo – Livraison offerte en France métropolitaine hors Corse jusqu’au 30 novembre.
- TV Samsung 55M70H – 55 pouces, Mini LED 4K et Smart TV à 399,98€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip 4K — triple laser, Google TV à 739€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129 ; vendeur Xgimi-direct, expédié par Cdiscount
- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick HD — nouvelle génération à 23,99€ sur @Amazon – livraison gratuite avec Prime ; frais éventuels hors Prime
- Barre de son Sony BRAVIA Theatre Bar 8 — Dolby Atmos et DTS:X à 449€ sur @Amazon
- HOT! Pack de 2 enceintes Sonos Era 100 SL noires – Wi-Fi, Bluetooth et AirPlay à 299€ sur @Boulanger – vendu et expédié par Boulanger
- TV TCL 55C69K — 55 pouces, QD-Mini LED 4K et Google TV à 499€ sur @Amazon – vendu par Amazon
- TV Xiaomi L32MB-FAVEU 2026 — 32 pouces, HD et Fire TV à 139€ sur @Amazon
- HOT! TV Xiaomi F Pro – 75 pouces, QLED 4K, Fire TV et HDR10+ à 499€ sur @Amazon
- Enceinte Teufel Motiv XL – Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast et 210 W à 519,98€ sur @Amazon
- Platine vinyle Bluetooth Swingson On Set BT à 59€ sur @Fnac
- Récepteur audio Bluetooth Ugreen 65059 – LDAC, Bluetooth 6.0 et jack 3,5 mm à 15,59€ sur @Amazon – vendeur tiers sur Amazon
- TV TCL 65C8L / 65C89L – 65 pouces, SQD Mini LED 4K à 1 190€ sur @Son-Vidéo – 100€ remboursés par TCL sur demande, soit 1 090€ après ODR ; achats jusqu’au 1er décembre, dossier avant le 22 décembre
- Enceinte Sonos Era 100 SL noire – Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay et multiroom à 159€ au lieu de 199,99€ sur @Boulanger
- TV TCL 65QLED810L – 65 pouces, QD-Mini LED 4K, 144 Hz et Google TV à 599€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit en magasin selon disponibilité, livraison à domicile dès 19,90€
- TV Samsung TU50M70H (2026) – 50 pouces, Mini LED 4K et Smart TV Tizen à 349,99€ sur @Joybuy
- TV Hisense 75UR9S (2026) – 75 pouces, 4K RGB Mini LED, 180 Hz à 1399€ au lieu de 1999€ sur @Darty
- TV Samsung TQ55S99H (2026) – OLED 4K, 55 pouces, 4 HDMI 2.1 à 1699€ sur @Boulanger
- Barre de son JBL SB 595 – 3.1.2, 440 W, Dolby Atmos et caisson de basses sans fil à 199€ sur @Boulanger
- Vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 4 Laser – Triple laser, Full HD 1080p, 550 lumens ISO, Google TV, Netflix, batterie 2h30, Harman Kardon à 499€ au lieu de 647€ sur @Amazon
- Pack Philips Hue Play Screen Sync + ruban LED gradient Play 65 pouces + lampe à poser Hue Play à 169,99€ au lieu de 299,99€ sur @Boulanger
- Platine vinyle House Of Marley Simmer Down – Bluetooth, cellule Audio-Technica, plateau en aluminium (retrait dans une sélection de magasins) à 55€ au lieu de 175€ sur @Fnac
- Vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 Pro Gen 2 à 299€ au lieu de 449€ sur @Son-vidéo
- HOT! Enceinte Sonos Era 300 à 439€ au lieu de 549€ sur @Son-vidéo
- Barre de Son Sonos Arc Ultra à 799€ sur @Amazon
- HOT! Enceinte Bluetooth Marshall Acton III – noire à 149,99€ sur @Fnac – prix réservé aux titulaires d’une carte Fnac en cours de validité, hors Fnac&Moi ; vendue et expédiée par Fnac
- HOT! Fire TV Stick 4K à 37,99€ sur @Amazon
- HOT! Fire TV Stick 4K Max à 52,99€sur @Amazon
- Paire d’Enceintes Colonne Q Acoustics 3050i – Noir mat à 549€ sur @Son-vidéo
- Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000 – 8k, 7.2 Canaux, 360 Spatial Sound Mapping à 690€ sur @Fnac
- Barre de son Bose Smart Soundbar noire – Dolby Atmos, Wi-Fi, AirPlay et Bluetooth à 329€ sur @Boulanger – vendu et expédié par Boulanger
- TV OLED Sony BRAVIA 6 (2026) – 55 pouces, 4K, 120 Hz, Google TV à 999€ au lieu de 1199€ sur @Boulanger
- TV OLED Samsung 55S85H 55 pouces à 899€ sur @Amazon
- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 Laser à 439,99€ sur @Amazon
- TV OLED LG OLED55C6 55 pouces – 4K, jusqu’à 165 Hz à 1190€ au lieu de 1449€ sur @Son-vidéo
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 – Full HD, Google TV + trépied batterie à 299,99€ au lieu de 499,99€ sur @Darty
- TV Philips 55OLED761 – 55 pouces, OLED 4K, Ambilight à 899,99€ au lieu de 1399,99€ sur @Carrefour
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Aujourd’hui Clavier mécanique filaire Keychron C2 Pro 8K – AZERTY français ISO-FR, RGB à 49,99€ sur @Amazon – vendeur tiers
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S Plus – avec repose-poignet, rétroéclairé, Bluetooth, multi-appareils compatible MX MASTER 3S à 79,99€ au lieu de 99,99€ sur @Amazon
- HOT! Souris ergonomique sans fil Logitech MX Vertical – graphite à 39,99€ sur @Amazon – frais de livraison éventuels hors Prime
- HOT! Clavier mécanique sans fil Logitech G915 X Lightspeed – AZERTY, switches tactiles, noir à 124,99€ sur @Cdiscount – vendu par Cdiscount ; frais de livraison selon le mode choisi
- Station d’accueil magnétique ORICO 6-en-1 – USB-C et boîtier SSD M.2 NVMe 2230 à 22,10€ sur @Amazon – vendeur tiers ; SSD vendu séparément ; frais de livraison éventuels hors Prime
- Clavier mécanique THE G-LAB Keyz Elite 450 BW – AZERTY, sans fil et écran LCD à 80,99€ sur @Boulanger – vendu et expédié par Boulanger ; frais éventuels selon le mode de livraison
- Routeur Wi-Fi 6 Tenda AX12 Pro AX3000 — double bande et 4 ports Gigabit à 29,76€ sur @Amazon
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S — AZERTY français, graphite, rétroéclairé à 69,99€ sur @Boulanger – sans repose-poignet
- HOT! Apple Magic Keyboard USB-C avec Touch ID et pavé numérique – AZERTY français, blanc à 137,65€ sur @Amazon – Touch ID réservé aux Mac avec puce Apple
- Apple Magic Keyboard USB-C compact avec Touch ID – AZERTY français, blanc à 117,90€ sur @Amazon – Touch ID réservé aux Mac avec puce Apple
- Apple Magic Keyboard USB-C sans Touch ID – AZERTY français à 90,03€ sur @Amazon
- Apple Magic Mouse USB-C – blanche à 59,99€ sur @Amazon
- Apple Pencil Pro pour iPad compatibles à 109€ sur @Amazon
- Lot de 7 kg de filament Soleyin PLA+ 1,75 mm pour imprimante 3D à 48,94€ sur @Joybuy – avec le code JBBF50, en ajoutant 7 bobines de 1 kg au panier
- Système audio 5.1 Logitech Z906 – 500W RMS, Certifié THX, Dolby & DTS à 208,99€ au lieu de 241,03€ sur @Amazon
- HOT! Routeur MSI Radix AXE6600 – Wi-Fi 6E tri-bande, port WAN/LAN 2,5 Gb/s à 79,99€ sur @Amazon
- Apple Magic Trackpad USB-C – Blanc à 98€ sur @Amazon
- Apple Magic Trackpad USB-C – Noir à 117,84€ sur @Amazon
- HOT! Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois Adobe offerts à 99,99€ sur @Boulanger
➡️ PC portables / PC fixes :
- Aujourd’hui Apple iMac 24 pouces M6 – CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, RAM 16 Go, SSD 256 Go, argent à 1 699€ sur @Boulanger – vendu et expédié par Boulanger
- Aujourd’hui Apple iMac 24 pouces M6 – CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs, RAM 16 Go, SSD 512 Go, argent à 2 099€ sur @Boulanger – vendu et expédié par Boulanger
- Aujourd’hui Apple iMac 24 pouces M6 – CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs, RAM 24 Go, SSD 512 Go, argent à 2 299€ sur @Boulanger – vendu et expédié par Boulanger
- Aujourd’hui Apple MacBook Pro 14,2 pouces M6 – RAM 32 Go, SSD 1 To à 2 539€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon
- PC portable Asus Vivobook S16 S5608QA-U3443W — OLED 16 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 499,99€ sur @Darty – avec le code PCSNAP50 jusqu’au 26 novembre à 23h59, limité aux 800 premiers participants ; souris et sac inclus, chargeur non fourni
- PC portable Asus Vivobook S16 S5608QA-U3442W — OLED 16 pouces, Snapdragon X, RAM 16 Go, SSD 256 Go à 699,99€ sur @Boulanger – chargeur et câble USB-C non fournis
- PC portable Acer Nitro V 16 AI ANV16-61-R1HC – 16 pouces, Ryzen AI 9 365, RTX 5070, RAM 32 Go et SSD 1 To à 1 649€ sur @Amazon
- Apple MacBook Air 15 pouces M5 – RAM 16 Go, SSD 512 Go, argent à 1 499€ sur @E.Leclerc – chargeur non fourni ; retrait magasin selon disponibilité
- Apple MacBook Pro 16 pouces M5 Pro – RAM 24 Go, SSD 1 To, noir sidéral à 2 999€ sur @Amazon
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 — RAM 16 Go, SSD 512 Go, Ciel à 1 199€ sur @Amazon – chargeur non fourni
- PC portable MSI Raider 16 HX B2WH-019FR – QHD+ 240 Hz, Core Ultra 7, RTX 5070 Ti, RAM 32 Go et SSD 1 To à 2 299,99€ sur @Fnac – prix adhérent ; livraison standard gratuite
- Apple Mac mini M6 — RAM 16 Go, SSD 256 Go à 842,02€ sur @Amazon.de – vendu par Amazon.de ; livraison en France annoncée à 6,44€, soit 848,46€ livrés
- PC portable Dell XPS 13 DX13260 – écran 13,4 pouces 2,5K jusqu’à 120 Hz, Core Ultra 7, RAM 16 Go et SSD 1 To à 1349€ sur @Amazon
- PC portable Dell 15 DC15250 – 15,6 pouces Full HD 120 Hz, Core i5-1334U, RAM 16 Go, SSD 512 Go et Windows 11 à 529€ sur @Amazon – chargeur vendu séparément
- PC portable Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED 15,1 pouces 165 Hz, Core i7-13650HX, RTX 5060 115 W, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 1 389,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129 – sans Windows
- PC portable 14″ ASUS ZenBook 14 OLED UX3407 – OLED WUXGA, X1P-26 100, 16 Go RAM, 512 Go SSD, 70 Wh, Win 11 à 899,99€ sur @Carrefour – 200€ crédités sur la carte Carrefour Club/Pass pour un prochain achat ; retrait selon les stocks des magasins
- PC portable Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6LD – 15,6 pouces Full HD IPS, Ryzen 7 5825U, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 524,99€ au lieu de 639,99€ sur @Cdiscount – avec le code 50D449 – sans Windows et chargeur non fourni
- Apple Mac Studio M5 Max – RAM 36 Go, SSD 512 Go à 2 689€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- PC portable Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW – 16 pouces WUXGA 180 Hz, Ryzen 7 260, RTX 5060, RAM 16 Go, SSD 512 Go à 1 149,99€ sur @Fnac – retrait dans les magasins Fnac participants uniquement, selon disponibilité
- HOT! PC portable Gigabyte AERO X16 – 16 pouces WQXGA 165 Hz, Ryzen AI 7 350, RTX 5070, RAM 16 Go, SSD 1 To à 1399,99€ au lieu de 1799,99€ sur @Boulanger – avec le code GAMER100
- HOT! PC portable MSI Crosshair 16 Max HX E2WGK-002FR – 16 pouces QHD+ 240 Hz, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 5070 à 1499,99€ au lieu de 2299,99€ sur @Fnac
- PC portable HP OmniBook X Flip 14-fm0007nfx – OLED tactile 14 pouces, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go à 999,99€ au lieu de 1299,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- PC portable Asus Zenbook 14 UX3480QA-U1089W – OLED 14 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go, SSD 256 Go, bleu à 649,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger – chargeur non fourni
➡️ Composants PC :
- Aujourd’hui Boîtier PC ATX MSI MAG Pano 100L PZ – blanc à 56,49€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Boîtier PC MSI MAG Pano M100L PZ – blanc à 37,49€ sur @Amazon – vendu sans ventilateurs
- Pad thermique Thermal Grizzly PhaseSheet PTM – 50 x 40 mm à 9€ sur @Amazon – tarif réservé aux membres Prime ; vendeur tiers
- HOT! Pack Corsair FRAME 4000D RS + alimentation RM850e 850 W Platinum + 3 ventilateurs RS120 ARGB à 179,99€ sur @Fnac – ajouter le boîtier Corsair, l’alimentation RM850e et le lot de 3 ventilateurs au panier, tous vendus par Fnac ; remise automatique jusqu’au 30 novembre
- Carte graphique ASUS Intel Arc Pro B70 – 32 Go, GDDR6 ECC, inférence IA locale à 1749,99€ sur @Grosbill
- [Prime] Ventirad Thermalright Peerless Assassin 140 Digital Black à 40,85€ sur @Amazon
- [Prime] Pâte thermique Thermal Grizzly Kryonaut – 11,1 g à 18,56€ sur @Amazon
- [Prime] Boîtier PC Thermalright TR A70 Vision ATX avec écran LCD intégré à 113,52€ sur @Amazon
- HOT! [Prime] Boîtier PC ATX NZXT H5 Flow – verre trempé et 2 ventilateurs de 120 mm à 43,63€ sur @Amazon
- Ventirad DeepCool AK400 Digital SE WH — blanc, écran et ventilateur ARGB 120 mm à 24,99€ sur @Fnac
- [Prime] Ventirad Thermalright Phantom Spirit 120 EVO – double tour, 7 caloducs et 2 ventilateurs 120 mm à 39,38€ sur @Amazon
- [Prime] Ventirad CPU Thermalright Peerless Assassin 120 Digital White – Double tour, 6 heatpipes, écran de température à 36,20€ au lieu de 42,59€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen série 9000 à 166,99€ au lieu de 188,98€ sur @Amazon
➡️ Écrans PC :
- Aujourd’hui HOT! Écran LG UltraGear evo 52G930B-B – 52 pouces incurvé, dalle VA 5K2K et 240 Hz à 1 099,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Écran PC MSI MAG 275F E20 – 27 pouces, Full HD, Rapid IPS et 200 Hz à 99,16€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Écran incurvé HKC V3419US – 34 pouces, UWQHD 3440 x 1440 et 120 Hz à 164€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10 : 5€ de réduction dès 30€ d’achat
- Aujourd’hui HOT! Écran Samsung Odyssey G4 G40EH – 25 pouces, Full HD et 300 Hz à 99,99€ sur @Amazon – 300 Hz via DisplayPort
- Aujourd’hui Écran LG UltraGear 34GX900A-B – 34 pouces, OLED WQHD et 240 Hz à 639,99€ sur @Amazon
- Écran PC 27″ HKC Oled trueblack à 299,99€ sur @JoyBuy
- Écran PC incurvé MSI MAG 242CA – 23,6 pouces, Full HD, dalle VA 180 Hz à 85,49€ sur @Amazon
- HOT! Écran Lenovo Legion 27Q-10 OLED – 26,5 pouces, QHD et 240 Hz à 329,99€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC incurvé Samsung Odyssey G5 G55C – 31,5 pouces, WQHD 2560 x 1440, dalle VA et 165 Hz à 139,99€ au lieu de 259,99€ sur @Carrefour – disponibilité selon le magasin et la zone de livraison
- Écran PC incurvé Philips Evnia 34M2C3500L/00 – 34 pouces, WQHD 3440 x 1440, dalle VA et 180 Hz à 179,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129
- Écran Asus ROG Strix XG27AQDMES-R – 27 pouces, QD-OLED QHD et 240 Hz à 367,99€ sur @Cdiscount – vendeur Darty, avec le code 10DES129
- Écran gaming TCL 27X3B – 27 pouces OLED QHD 280 Hz, audio Bang & Olufsen à 590€ au lieu de 799€ sur @Son-vidéo
- HOT! Écran Samsung Odyssey G3 G30H – 24 pouces, Full HD, 200 Hz, 1 ms à 89,99€ au lieu de 119,99€ sur @Darty
➡️ Logiciels / Abonnements :
- Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon – vendeur tiers ; abonnement dématérialisé ; ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go
- Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon
Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.
—🔥 Films / Séries —
- Aujourd’hui Coffret Le Seigneur des Anneaux – la trilogie en versions longues, Blu-ray à 34,99€ sur @Amazon – frais de livraison éventuels hors Prime
- Aujourd’hui Coffret Resident Evil – les 7 films en Blu-ray 4K Ultra HD à 37,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Coffret Expendables – les 4 films en Blu-ray 4K Ultra HD à 28,39€ sur @Amazon – frais de livraison éventuels hors Prime
- Aujourd’hui Coffret John Wick – les 4 films en Blu-ray 4K Ultra HD à 41,72€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Coffret L’Arme fatale – les 4 films en Blu-ray à 15€ sur @Amazon – frais de livraison éventuels hors Prime
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- Aujourd’hui Coffret Dune et Dune : Deuxième Partie en Blu-ray 4K Ultra HD à 24,49€ sur @Fnac – retrait gratuit ; frais de livraison éventuels hors Fnac+
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Black Friday 2026 : une semaine de promotions jusqu’au Cyber Monday
Le Black Friday se tiendra le vendredi 27 novembre 2026, puis le Cyber Monday prendra le relais le lundi 30 novembre. La Black Week est toutefois déjà engagée : Amazon a notamment annoncé des offres du 19 au 30 novembre. Ce mardi 24 novembre, il reste donc trois jours avant la date officielle, mais chaque promotion suit son propre calendrier. Un tarif réduit peut prendre fin avant vendredi, être prolongé ou dépendre des stocks disponibles dans un magasin.
Comparer les bons plans high-tech : la référence compte autant que le prix
Avant de départager deux offres, assurez-vous qu’elles concernent le même équipement. Pour un smartphone ou une tablette, la capacité de stockage et la connectivité peuvent expliquer un écart. Sur un PC portable, regardez aussi la mémoire vive, le processeur, la présence de Windows et les accessoires inclus. Un modèle proposé sans chargeur demande de prévoir cet achat dans le budget.
Les téléviseurs et les écrans PC méritent la même attention : la diagonale, la définition, la fréquence de rafraîchissement et la référence complète doivent correspondre à ce que vous recherchez. Pour une console ou un jeu, distinguez également le contenu du pack et le format physique ou dématérialisé. Ces différences sont plus utiles pour choisir qu’un pourcentage de réduction pris isolément.
Notre comparateur de prix permet de rapprocher les propositions des boutiques et de suivre une référence. Le prix barré reste à interpréter dans son contexte : pour une réduction annoncée, le ministère de l’Économie rappelle que le prix de référence doit être le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des trente jours précédents.
Acheter pendant la Black Week ou attendre le 27 novembre ?
Le vendredi du Black Friday ne garantit pas une baisse supplémentaire sur chaque produit. Si vous avez déjà choisi une référence, fixez un montant maximal en tenant compte de la livraison et des éventuels accessoires indispensables. Une offre qui respecte ce budget peut suffire à décider ; patienter garde davantage d’intérêt lorsque vous hésitez encore sur le modèle. Nos guides d’achat aident à préciser les caractéristiques utiles avant de suivre les variations de prix.
Codes promo, coupons et fidélité : quel montant faut-il payer ?
Un code promotionnel ne réduit le total que si ses conditions sont respectées : montant minimal, produit éligible, vendeur concerné, adhésion ou utilisation d’une application. Un coupon peut demander une activation préalable sur la fiche. Le total du panier permet de vérifier que la réduction a bien été appliquée, notamment lorsqu’une offre comporte plusieurs étapes ou que deux avantages sont annoncés en même temps.
Les cagnottes, bons d’achat et offres de remboursement demandent un calcul différent. Un crédit fidélité sert à un achat ultérieur ; une ODR peut nécessiter un dossier et des justificatifs. Le prix à avancer lors de la commande doit donc rester distinct de l’économie obtenue ensuite. Vérifiez aussi la date limite pour utiliser le bon ou transmettre la demande de remboursement.
Préparer les cadeaux de Noël : vérifier la livraison et le retrait
Une promotion intéressante peut être limitée à certains magasins ou à un mode de livraison. Avant de commander un cadeau de Noël, consultez le délai annoncé pour la référence choisie et les modalités de retour de la boutique. Les articles d’un même panier peuvent partir séparément, surtout lorsqu’ils proviennent de vendeurs différents. Pour un retrait, assurez-vous que le magasin sélectionné propose bien le prix indiqué et attendez la confirmation de mise à disposition avant de vous déplacer.