Ce mardi 24 novembre, les promotions de la Black Friday Week 2026 permettent de préparer ses achats avant le vendredi 27. Smartphones, PC portables, TV OLED ou Mini LED, consoles, accessoires et électroménager : nous réunissons les offres à suivre dans une sélection organisée par catégorie. Les nouveautés prennent place en tête des rubriques, tandis que les tarifs et les conditions sont réexaminés au fil des mises à jour. Pour comparer un achat personnel ou un cadeau de Noël, chaque bon plan précise les éléments utiles : boutique, code éventuel, coupon à activer ou remboursement différé.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

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— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console portable MSI Claw 7 AI+ A2VM-021FR – Intel Core Ultra 7 258V, RAM 32 Go, SSD 512 Go à 711,70€ sur @Amazon – chargeur vendu séparément ; vendue et expédiée par Amazon

– chargeur vendu séparément ; vendue et expédiée par Amazon Console Nintendo Switch 2 — batterie remplaçable à 429€ sur @Joybuy – vente flash

– vente flash Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount – vendu par Cdiscount, jeu sur cartouche inclus

– vendu par Cdiscount, jeu sur cartouche inclus Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 299,99€ sur @Amazon – vendu et expédié par Amazon ; jeu offert avec compte Meta et activation jusqu’au 4 janvier 2027 (PEGI 18), droit numérique non transférable

– vendu et expédié par Amazon ; jeu offert avec compte Meta et activation jusqu’au 4 janvier 2027 (PEGI 18), droit numérique non transférable Console portable MSI Claw A1M-212FR — Core Ultra 5 135H, RAM 16 Go et SSD 1 To à 499€ sur @Carrefour – vendu par Carrefour

– vendu par Carrefour Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ au lieu de 559,99€ sur @Fnac – 30€ supplémentaires offerts en chèques cadeaux aux adhérents éligibles, hors Fnac&Moi, jusqu’au 30 novembre ; crédit après réception, valable 30 jours

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

Disque dur externe de bureau Seagate Expansion STNP8000400 – 8 To à 249,99€ sur @Amazon

Serveur NAS Ugreen NASync DXP480T Plus – 4 Baies M.2 NVMe, Intel Core i5 (12e Gén), Port 10 GbE, Wi-Fi 6, Gris à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger

HOT! NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ sur @Amazon – Vendeur tiers ; disques durs non inclus.

NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ – Vendeur tiers ; disques durs non inclus. NAS TerraMaster F2-425 – 2 baies, Intel N5095, RAM 4 Go et réseau 2,5 GbE à 255,99€ sur @Amazon – vendu sans disques

– vendu sans disques Disque dur externe Seagate FireCuda X Vault STNL8000400 — 8 To et USB-C à 249,99€ sur @Amazon – Tarif réservé aux membres Prime.

– Tarif réservé aux membres Prime. NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 169,99€ sur @Cdiscount – vendeur Darty, avec le code 10DES129

➡️ SSD :

SSD SanDisk Optimus GX Pro 8100 — 1 To, PCIe Gen5, sans dissipateur à 204,99€ sur @Amazon

SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon

SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon – vendeur tiers

– vendeur tiers SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress – avec le code FRB13 et le coupon vendeur de 1,87€ à récupérer sur la fiche produit

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

Carte micro SDXC Samsung P9 Express – 512GB à 98,92€ sur @Amazon.es – livrable en France ; 4,50€ de frais de port annoncés, soit 103,42€ livrés

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

➡️ Logiciels / Abonnements :

Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon – vendeur tiers ; abonnement dématérialisé ; ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go

– vendeur tiers ; abonnement dématérialisé ; ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon

Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Black Friday 2026 : une semaine de promotions jusqu’au Cyber Monday

Le Black Friday se tiendra le vendredi 27 novembre 2026, puis le Cyber Monday prendra le relais le lundi 30 novembre. La Black Week est toutefois déjà engagée : Amazon a notamment annoncé des offres du 19 au 30 novembre. Ce mardi 24 novembre, il reste donc trois jours avant la date officielle, mais chaque promotion suit son propre calendrier. Un tarif réduit peut prendre fin avant vendredi, être prolongé ou dépendre des stocks disponibles dans un magasin.

Comparer les bons plans high-tech : la référence compte autant que le prix

Avant de départager deux offres, assurez-vous qu’elles concernent le même équipement. Pour un smartphone ou une tablette, la capacité de stockage et la connectivité peuvent expliquer un écart. Sur un PC portable, regardez aussi la mémoire vive, le processeur, la présence de Windows et les accessoires inclus. Un modèle proposé sans chargeur demande de prévoir cet achat dans le budget.

Les téléviseurs et les écrans PC méritent la même attention : la diagonale, la définition, la fréquence de rafraîchissement et la référence complète doivent correspondre à ce que vous recherchez. Pour une console ou un jeu, distinguez également le contenu du pack et le format physique ou dématérialisé. Ces différences sont plus utiles pour choisir qu’un pourcentage de réduction pris isolément.

Notre comparateur de prix permet de rapprocher les propositions des boutiques et de suivre une référence. Le prix barré reste à interpréter dans son contexte : pour une réduction annoncée, le ministère de l’Économie rappelle que le prix de référence doit être le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des trente jours précédents.

Acheter pendant la Black Week ou attendre le 27 novembre ?

Le vendredi du Black Friday ne garantit pas une baisse supplémentaire sur chaque produit. Si vous avez déjà choisi une référence, fixez un montant maximal en tenant compte de la livraison et des éventuels accessoires indispensables. Une offre qui respecte ce budget peut suffire à décider ; patienter garde davantage d’intérêt lorsque vous hésitez encore sur le modèle. Nos guides d’achat aident à préciser les caractéristiques utiles avant de suivre les variations de prix.

Codes promo, coupons et fidélité : quel montant faut-il payer ?

Un code promotionnel ne réduit le total que si ses conditions sont respectées : montant minimal, produit éligible, vendeur concerné, adhésion ou utilisation d’une application. Un coupon peut demander une activation préalable sur la fiche. Le total du panier permet de vérifier que la réduction a bien été appliquée, notamment lorsqu’une offre comporte plusieurs étapes ou que deux avantages sont annoncés en même temps.

Les cagnottes, bons d’achat et offres de remboursement demandent un calcul différent. Un crédit fidélité sert à un achat ultérieur ; une ODR peut nécessiter un dossier et des justificatifs. Le prix à avancer lors de la commande doit donc rester distinct de l’économie obtenue ensuite. Vérifiez aussi la date limite pour utiliser le bon ou transmettre la demande de remboursement.

Préparer les cadeaux de Noël : vérifier la livraison et le retrait

Une promotion intéressante peut être limitée à certains magasins ou à un mode de livraison. Avant de commander un cadeau de Noël, consultez le délai annoncé pour la référence choisie et les modalités de retour de la boutique. Les articles d’un même panier peuvent partir séparément, surtout lorsqu’ils proviennent de vendeurs différents. Pour un retrait, assurez-vous que le magasin sélectionné propose bien le prix indiqué et attendez la confirmation de mise à disposition avant de vous déplacer.