Les ambitions climatiques de Meta se heurtent à la réalité énergétique de l’intelligence artificielle. Dans son rapport environnemental 2026, la maison-mère de Facebook et Instagram reconnaît qu’elle pourrait manquer son objectif de neutralité carbone fixé à 2030. Le groupe refuse désormais de s’engager sur une nouvelle échéance, alors que ses émissions de gaz à effet de serre connaissent une forte augmentation.

Meta reconnaît que ses ambitions climatiques sont compromises

Les chiffres illustrent l’ampleur du problème. En 2025, les émissions nettes de Meta ont progressé de 45 %, atteignant près de 12 millions de tonnes équivalent CO2. Elles ont plus que doublé en quatre ans, tandis que les émissions directement associées à ses data centers ont considérablement augmenté.

Rachel Peterson et Blair Swedeen, responsables des infrastructures et du développement durable, reconnaissent la situation : « Nous réévaluons nos calendriers, nos priorités et nos étapes intermédiaires, notamment l’échéance de 2030 pour notre objectif de neutralité carbone. »

Meta assure néanmoins rester engagé dans la réduction de son empreinte environnementale… sans jamais préciser quand cet objectif pourrait finalement être atteint.

Des centres de données gigantesques alimentés au gaz naturel

La principale difficulté provient des investissements massifs dans les infrastructures IA. Le projet Hyperion, en Louisiane, mobilisera notamment plusieurs centrales au gaz naturel pour alimenter ses installations informatiques.

Ce choix énergétique vient renforcer la ruée de la tech vers le gaz et renchérit le coût des infrastructures sur le sol américain. En juillet, Meta a également quitté RE100, une initiative internationale encourageant l’utilisation exclusive d’électricité renouvelable.

Paradoxalement, Meta continue de développer ses partenariats sur le nucléaires, tandis que d’autres acteurs explorent la géothermie nouvelle génération pour alimenter leurs serveurs.

Un précédent embarrassant pour toute l’industrie technologique

Ce revirement s’inscrit dans un contexte tendu : les data centers suscitent une opposition croissante aux États-Unis, notamment en raison de leur consommation électrique et de leurs conséquences environnementales.

En assouplissant ses engagements, Meta risque surtout de fragiliser la crédibilité des objectifs climatiques de toute l’industrie technologique. Une situation qui à terme est susceptible d’accélérer l’adoption de réglementations contraignantes… y compris pour les entreprises ayant maintenu leurs promesses environnementales.