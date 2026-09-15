Meta One : Meta lance un abonnement pour Facebook, Instagram, WhatsApp et l’IA

Meta lance Meta One, une nouvelle gamme d’abonnements qui regroupe des fonctionnalités supplémentaires pour Facebook, Instagram, WhatsApp et Meta AI. Le groupe propose des offres Core et Premium. Il y a aussi des formules groupées allant jusqu’à 549 euros pour les créateurs et les entreprises.

Plus de fonctionnalités et davantage d’IA avec Meta One

Meta One arrive avec plus de 50 fonctionnalités réparties entre Instagram, Facebook, WhatsApp et Meta AI. Le déploiement progressif a déjà généré 15 millions d’abonnements et d’essais, tandis que Meta maintient gratuitement l’expérience de base de ses applications et de son assistant IA.

Pour les particuliers, Meta One regroupe les versions Plus des trois applications (Instagram Plus, Facebook Plus et Instagram) avec un accès élargi aux outils d’intelligence artificielle. L’offre Core coûte 6,99 euros par mois et permet notamment de multiplier les créations et retouches d’images, la génération de vidéos avec les modèles Muse, ainsi que l’utilisation d’outils comme Restyle sur Instagram. L’offre Premium, facturée 20,99 euros par mois, reprend ces avantages avec davantage de capacité pour créer du contenu avec Meta AI et les différentes applications du groupe.

Meta conserve également ses abonnements séparés pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas souscrire à un forfait groupé :

Instagram Plus : 2,99 euros par mois, avec notamment des polices personnalisées pour les messages et les Stories, des notifications lors de certaines consultations de Stories et des aperçus de messages

2,99 euros par mois, avec notamment des polices personnalisées pour les messages et les Stories, des notifications lors de certaines consultations de Stories et des aperçus de messages Facebook Plus : 2,99 euros par mois, avec des options de personnalisation de Messenger, davantage d’informations sur les performances des Reels et des réactions supplémentaires

2,99 euros par mois, avec des options de personnalisation de Messenger, davantage d’informations sur les performances des Reels et des réactions supplémentaires WhatsApp Plus : 2,49 euros par mois, avec des thèmes et icônes exclusifs, des stickers à effets spéciaux et la possibilité d’épingler davantage de discussions

Des forfaits conçus pour les créateurs et les entreprises

Meta One cible aussi les professionnels avec plusieurs niveaux d’abonnement. Le forfait Essential démarre à 16,99 euros par mois et ajoute notamment un badge vérifié, une protection contre l’usurpation d’identité et davantage d’accès à Meta Business Agent sur WhatsApp pour répondre aux clients 24 heures sur 24.

L’abonnement Advanced commence à 54,99 euros par mois et ajoute la programmation de Stories jusqu’à 30 jours, les liens dans les publications et les Reels organiques, ainsi que des statistiques exportables et des données d’audience plus poussées. Les niveaux Expert et Max débutent respectivement à 169 et 549 euros par mois et visent les équipes qui gèrent des activités à grande échelle.

Meta prévoit déjà d’étendre le dispositif à Edits et aux lunettes IA. L’entreprise indique également que les prix, fonctionnalités et disponibilités peuvent varier selon la région, l’application et le compte concerné.