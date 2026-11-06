C’est la fin pour Ratchet & Clank : Ranger Rumble, un an après son annonce

C’est déjà la fin pour Ratchet & Clank : Ranger Rumble. Sony et le studio Oh BiBi mettent fin au développement de ce jeu mobile multijoueur, annoncé en novembre 2025. Moins d’un an après sa présentation, le titre va progressivement disparaître de l’App Store sur iOS et du Google Play Store sur Android avant une fermeture définitive de ses serveurs le 1er mai 2027.

Ratchet & Clank : Ranger Rumble s’arrête

Dans son communiqué, l’équipe de développement explique avoir pris « la difficile décision » d’arrêter le projet. Elle remercie également les joueurs qui ont participé à son développement en partageant leurs retours et en accompagnant le jeu depuis ses débuts.

Voici son annonce :

Nous avons pris la difficile décision de mettre fin au développement de Ratchet & Clank : Ranger Rumble. La dernière mise à jour prévue sera déployée le 6 novembre 2026 et l’application sera retirée des boutiques le 21 novembre 2026. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu pourront continuer à y jouer jusqu’au 1er mai 2027, date à laquelle les serveurs fermeront définitivement. Au nom de l’équipe de développement et de toutes les personnes qui ont contribué à la création du jeu, nous remercions notre formidable communauté pour son soutien. Un immense merci en particulier à celles et ceux qui ont pris le temps de jouer, de partager leurs commentaires et de contribuer à façonner Ranger Rumble tout au long de son développement !

Les joueurs qui ont déjà installé le jeu pourront donc continuer à en profiter après son retrait de l’App Store et du Google Play Store. Ils auront même la possibilité de le télécharger à nouveau jusqu’au 21 novembre. En revanche, à partir du 1er mai 2027, le jeu ne fonctionnera plus : sa dépendance aux serveurs en ligne rendra toute utilisation impossible après leur fermeture.

En outre, les achats intégrés dans Ratchet & Clank : Ranger Rumble ont été supprimés et le Super Pass est désormais gratuit. Les saisons du Qwark Pass continueront jusqu’à la fermeture des serveurs avec la possibilité de récupérer les récompenses en jouant.

Les modes de jeu, le matchmaking et les fonctionnalités compétitives resteront également accessibles jusqu’au 1er mai 2027. Les joueurs pourront utiliser leur monnaie virtuelle et récupérer leurs récompenses jusque-là. En revanche, aucune progression ni aucun objet débloqué ne pourront être transférés vers un autre jeu. Toutes les données des joueurs seront supprimées à la fermeture des serveurs.

Une sortie mondiale qui n’aura jamais eu lieu

Annoncé en novembre 2025 sur iOS et Android, Ratchet & Clank : Ranger Rumble était un jeu de tir multijoueur free-to-play en arène développé par le studio français Oh BiBi avec Sony Interactive Entertainment comme éditeur. Le titre réunissait plusieurs personnages de la franchise dans des affrontements en ligne, avec le capitaine Qwark comme organisateur d’une simulation de combat.

Le jeu n’avait toutefois jamais bénéficié d’un lancement mondial. Il était disponible dans un nombre limité de pays depuis son lancement progressif en novembre 2025, notamment aux Philippines et en Indonésie, avant d’arriver dans plusieurs pays nordiques, au Canada puis au Royaume-Uni et en France. Son retrait des boutiques met donc un terme à cette phase de déploiement sans que le jeu ait atteint une disponibilité internationale complète.