WhatsApp se lance sur le marché des forfaits mobiles pour les voyageurs. La messagerie annonce préparer une fonctionnalité permettant d’acheter et d’installer directement une eSIM depuis son interface afin de profiter d’une connexion Internet à l’étranger sans subir les frais d’itinérance de son opérateur habituel.

Cette nouveauté doit permettre de choisir un forfait de données auprès de opérateurs partenaires, puis de l’installer sur son smartphone en quelques manipulations sans quitter WhatsApp. Une fois arrivé à destination, l’utilisateur pourra continuer à utiliser son compte et son numéro WhatsApp habituel sans avoir à acheter une carte SIM locale dans un aéroport ou à chercher un réseau Wi-Fi pour envoyer ses premiers messages.

Une première liste d’opérateurs partenaires

Pour proposer ces forfaits, Meta travaille avec plusieurs fournisseurs d’eSIM et opérateurs. WhatsApp cite notamment Jio en Inde, Smart Axiata, Smart Communications et Verizon, tout en précisant que d’autres partenaires doivent rejoindre le programme. L’application ne deviendra donc pas elle-même un opérateur mobile : elle servira d’intermédiaire pour accéder aux offres de ces fournisseurs, acheter un forfait et installer le profil eSIM directement depuis son interface.

Il s’agit de forfaits exclusivement destinés aux données mobiles. Ils doivent permettre de disposer d’une connexion Internet pendant un séjour à l’étranger, sans nécessairement activer une nouvelle ligne téléphonique ou changer de numéro. WhatsApp pourra ainsi continuer à fonctionner avec le compte existant, notamment pour les messages, les appels audio et vidéo.

Cette approche reprend le principe des services spécialisés dans les eSIM de voyage comme Airalo ou Holafly qui permettent déjà d’acheter des enveloppes de données utilisables dans plusieurs dizaines de pays. La différence tient surtout à leur intégration dans une application. Les voyageurs n’auront plus nécessairement besoin de télécharger un service supplémentaire ou de passer par le site d’un fournisseur pour obtenir une connexion à leur arrivée.

Un lancement progressif sans prix ni pays annoncés

WhatsApp reste encore discret sur les conditions commerciales de son service. La messagerie qui compte 3 milliards d’utilisateurs annonce un déploiement prochain dans une sélection de pays, sans communiquer de date précise ni dévoiler les premières destinations prises en charge. Les prix , les volumes de données Internet proposés et la durée de validité des forfaits restent également inconnus. La présence de Jio et de Verizon parmi les partenaires ne signifie donc pas nécessairement que l’Inde et les États-Unis feront partie des premiers marchés concernés.

L’option apparaîtra directement dans WhatsApp lorsqu’elle sera disponible pour un utilisateur. Meta n’a pas encore détaillé les modalités de paiement ni les conditions de prise en charge des smartphones compatibles. Il faudra notamment disposer d’un appareil capable d’utiliser une eSIM pour profiter de ces forfaits.

Avec cette initiative, WhatsApp élargit encore son rôle au-delà de la messagerie et des appels. Après les paiements, les services professionnels et les fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle, l’application s’intéresse désormais à la connectivité mobile internationale, un marché sur lequel elle pourrait s’appuyer sur son immense base d’utilisateurs et son réseau de partenaires télécoms.