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Starship : SpaceX capture pour la première fois son vaisseau de retour d’orbite

5 min.
15 Nov. 2026 • 12:00
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SpaceX a récupéré pour la première fois un vaisseau Starship avec les bras de sa tour de lancement. Après quatorze tours de la Terre, Ship 42 est revenu à Starbase, au Texas. Une étape majeure pour la réutilisation du système, même si son premier étage a été perdu pendant cette même mission.

Starship Ship 42 Descending Between Towers Flight 15 Spacex

Une capture après plus de 22 heures de vol

La manœuvre s’est achevée vers 22 h 20, heure de Paris (15 h 20 au Texas) ce samedi. Le vaisseau avait décollé le vendredi 13 novembre à 23 h 47, heure française, pour le quinzième essai intégré du programme. Entre les deux, il a accompli une mission orbitale de plus de vingt-deux heures, avant de retrouver les bras métalliques de la tour surnommée Mechazilla.

La nouveauté concerne bien l’étage supérieur Starship. SpaceX avait déjà récupéré des propulseurs Super Heavy à la tour, notamment lors des vols 5, 7 et 8. Ces premiers étages reviennent quelques minutes après le décollage. Ship 42, lui, a dû survivre au retour depuis l’orbite avant d’effectuer son approche finale : une séquence beaucoup plus exigeante pour sa protection thermique. Le vaisseau a traversé l’atmosphère en utilisant sa surface pour freiner, puis s’est redressé pour terminer sa descente sous propulsion. Les bras de la tour l’ont réceptionné au-dessus du sol. Cette méthode évite un atterrissage sur une piste et concentre la récupération à proximité des installations de lancement.

L’état du bouclier avait été examiné avant de tenter ce retour. Des satellites Starlink emportés pendant la mission ont fourni des images de Ship 42, complétées par des observations depuis le sol. Ces contrôles ont permis aux équipes d’évaluer sa protection avant la rentrée. La récupération physique donnera désormais accès au matériel lui-même, au-delà des seules données et images transmises pendant le vol.

Spacex Starship Catch 1

Le projet de double récupération reste inachevé

Le programme initial était plus ambitieux : ramener les deux étages à leur tour. Super Heavy n’a pas réalisé cette partie de la mission. Le propulseur, désigné Booster 22, a été détourné vers le golfe du Mexique après le lancement. SpaceX poursuit l’analyse de cet échec ; la capture du vaisseau ne transforme donc pas ce vol en récupération intégrale du lanceur.

Le résultat dépasse néanmoins celui du précédent essai orbital. Lors du vol 14, Starship était revenu dans le Pacifique après environ trois heures, sans tentative de capture. Cette fois, SpaceX dispose d’un étage supérieur revenu d’orbite sur son site de départ. L’entreprise peut examiner comment ses équipements ont supporté le séjour dans l’espace, la rentrée et l’atterrissage.

La réutilisation rapide reste à démontrer par un nouveau départ du même matériel. Une capture réussie ne fournit pas encore le temps nécessaire aux inspections, aux réparations éventuelles et à la préparation du vol suivant. Ce sont ces opérations, autant que l’atterrissage, qui détermineront la cadence réellement accessible et le coût de chaque mission.

Un jalon pour les missions lunaires, pas leur dernier obstacle

Le programme intéresse directement la NASA, qui a confié à SpaceX une version lunaire de Starship. Le retour du vaisseau terrestre participe à la maturation de cette famille de véhicules, mais les opérations lunaires imposent d’autres démonstrations. Le transfert d’ergols cryogéniques entre engins en orbite, indispensable au scénario retenu, n’a notamment pas encore été réalisé à l’échelle requise.

Cette architecture implique plusieurs lancements pour approvisionner le véhicule destiné à la Lune. Nous avions déjà évoqué les estimations divergentes sur le nombre de vols nécessaires. Une récupération régulière des étages pourrait faciliter cette logistique, sans résoudre à elle seule le stockage et le transfert des ergols.

Le calendrier d’Artemis III prévoit des essais en orbite terrestre associant Orion et les atterrisseurs commerciaux. Cette étape doit vérifier les rendez-vous et les amarrages avant les opérations sur la surface lunaire. Elle mobilise donc des capacités distinctes de la capture réalisée à Starbase.

Le vol 15 a également déployé 26 satellites Starlink V3. Plus volumineux que les générations précédentes, ces appareils ne peuvent pas être lancés par la famille Falcon : leur mise en orbite constitue déjà une utilisation concrète du nouveau lanceur.

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