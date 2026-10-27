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KultureGeek Science Artemis III : la NASA va coordonner le SLS, le New Glenn et le lanceur Starship avant le retour sur la Lune
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Artemis III : la NASA va coordonner le SLS, le New Glenn et le lanceur Starship avant le retour sur la Lune

2 min.
27 Oct. 2026 • 16:50
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Artemis III ne se posera finalement pas sur la Lune, mais la mission de 2027 s’annonce particulièrement complexe. La NASA prévoit en effet de lancer trois vaisseaux différents avec trois fusées lourdes, soit New Glenn, Space Launch System (SLS) et Starship, le tout sur une période de temps très resserrée. L’objectif est de tester en orbite terrestre les technologies indispensables au retour d’astronautes sur le sol lunaire avec Artemis IV en 2028.

Blue Moon rencontrera d’abord Orion en orbite

La séquence débutera avec New Glenn, qui placera une version d’essai du Blue Moon Mark 2 de Blue Origin à environ 440 kilomètres d’altitude. La NASA lancera ensuite Orion avec le SLS. À bord se trouveront Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas et l’astronaute européen Luca Parmitano.

ARTEMIS III

Après le rendez-vous, les astronautes passeront environ deux jours amarrés à Blue Moon et pénétreront dans le véhicule afin de tester son atmosphère, ses logiciels, ses commandes de vol et ses systèmes de survie. Cette étape doit réduire les risques identifiés autour des alunisseurs de SpaceX et de Blue Origin. A noter que Blue Origin a déjà réalisé une importante campagne d’essais de Blue Moon.

Starship rejoindra ensuite Orion

Une fois Blue Moon quitté, Orion se repositionnera pour attendre un Starship V3 lancé par SpaceX. L’amarrage durera environ deux heures. L’équipage ne pénétrera pas dans le vaisseau : la NASA veut surtout valider les communications, les logiciels et le comportement des deux véhicules une fois connectés.

« Nous lançons trois vaisseaux sur trois fusées différentes et testons leur fonctionnement ensemble, ce que la NASA n’a jamais tenté », explique Jeremy Parsons, responsable du programme Artemis.

Cette répétition générale suit de peu la refonte complète du calendrier Artemis, et doit également préparer la suite du programme lunaire sachant que le futur alunisseur Starship nécessitera plusieurs ravitaillements en orbite.

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