Starship : la NASA évoque 22 lancements pour un alunissage… Elon Musk répond 6 à 8

Combien de lancements de Starship faudra-t-il pour envoyer des astronautes sur la Lune ? Cette question devient un nouveau sujet de friction autour du programme Artemis. Charlie Precourt, ancien astronaute et membre de l’Aerospace Safety Advisory Panel de la NASA, estime qu’environ 22 vols pourraient être nécessaires pour préparer le Starship HLS destiné à Artemis IV. Et sans surprise, Elon Musk juge ce chiffre très largement surestimé.

Un dépôt orbital à remplir avant le départ vers la Lune

Le Starship lunaire de SpaceX doit être ravitaillé en orbite terrestre avant de pouvoir rejoindre la Lune. Cette architecture repose sur un dépôt de carburants cryogéniques alimenté par plusieurs Starship Tanker, une technologie qui n’a encore jamais été démontrée à cette échelle.

« Je pense que la dernière estimation tourne autour de 22 vols », a déclaré Charlie Precourt. Ce chiffre inclurait les lancements nécessaires pour remplir et maintenir le dépôt orbital avant la mission. La NASA avait par ailleurs déjà alerté sur plusieurs difficultés techniques des alunisseurs développés par SpaceX et Blue Origin.

Elon Musk table plutôt sur 6 à 8 lancements

Le patron de SpaceX a rapidement contesté cette estimation : « C’est beaucoup trop élevé. Le nombre réel sera plutôt de 6 à 8. » SpaceX vient certes de franchir une étape importante avec le premier véritable vol orbital de Starship, mais le ravitaillement en orbite reste encore à démontrer.

L’enjeu est d’autant plus important que la NASA table désormais sur Artemis IV pour le retour d’astronautes sur la surface lunaire au début de l’année 2028. Le panel de sécurité de l’agence spatiale recommande toutefois de réexaminer l’architecture et les objectifs de la mission afin de mieux équilibrer le calendrier et les risques.

Entre 6 et 8 lancements selon SpaceX et environ 22 selon le dernier chiffre cité par la NASA, l’écart est considérable. Les prochains essais de transfert d’ergols en orbite devraient permettre de savoir quelle estimation se rapproche réellement des besoins du Starship lunaire.