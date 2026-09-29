Starship atteint enfin l’orbite et déploie 26 satellites Starlink de nouvelle génération

SpaceX vient de franchir l’une des étapes les plus importantes du programme Starship. Lors de son 14e vol d’essai, le 28 septembre 2026, le gigantesque lanceur a atteint pour la première fois une véritable orbite terrestre et déployé 26 satellites Starlink V3 opérationnels. Une réussite majeure, même si la mission n’a finalement pas suivi intégralement le scénario prévu.
Starship a décollé de Starbase, au Texas, avant d’effectuer son insertion sur une orbite située autour de 275 km d’altitude. Les treize vols précédents avaient volontairement suivi des trajectoires suborbitales. SpaceX avait d’ailleurs préparé minutieusement cette première tentative orbitale.
Starship achieved orbit on its first attempt and successfully delivered Starlink V3 satellites to space for the first time → https://t.co/LwJ4g6dNZ3 https://t.co/pnd3k8x6E0
— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
Environ 25 minutes après le lancement, le vaisseau a commencé à déployer ses 26 Starlink V3, première véritable cargaison opérationnelle transportée par Starship. La génération V3 doit offrir une capacité réseau nettement supérieure et constitue l’une des principales raisons d’être commerciales du lanceur géant.
Tout n’a cependant pas fonctionné parfaitement. Un moteur Raptor de l’étage supérieur s’est arrêté prématurément pendant l’ascension. Le véhicule a néanmoins pu atteindre l’orbite, mais SpaceX a préféré ramener Starship plus tôt que prévu : le plan initial prévoyait six tours de la Terre en près de dix heures, mais la mission s’est finalement achevée après environ trois heures par un amerrissage dans le Pacifique.
Ce nouvel essai prolonge les progrès observés avec le Starship V3, après une série de vols beaucoup plus chaotiques.
SpaceX peut désormais concentrer ses prochains essais sur le ravitaillement en orbite, la réutilisation complète de son lanceur et les missions lunaires. « Nous n’irons en orbite que si tout semble en ordre sur tous les plans », expliquait l’ingénieur Jake Berkowitz avant le vol. Cette étape est donc franchie : Starship est désormais officiellement un vaisseau de transport orbital, capable qui plus est de placer en orbite des satellites de grande dimension. C’est un nouvel horizon commercial qui vient de s’ouvrir pour la firme spatiale d’Elon Musk.
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