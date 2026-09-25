TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Starship : SpaceX prépare le premier véritable vol orbital pour le 28 septembre
Science

Starship : SpaceX prépare le premier véritable vol orbital pour le 28 septembre

2 min.
25 Sep. 2026 • 16:01
0

SpaceX vient de franchir l’une des dernières étapes avant une mission majeure pour Starship. Le lanceur géant a terminé avec succès sa répétition générale avec remplissage des réservoirs, ouvrant la voie au vol 14 prévu le 28 septembre. Cette mission doit surtout marquer le premier véritable vol orbital du véhicule après treize essais consacrés à sa mise au point progressive.

Une répétition complète avant le décollage

Durant ce « wet dress rehearsal », SpaceX a reproduit presque toute la séquence précédant un lancement : remplissage en méthane et oxygène liquides, activation des systèmes, vérification des communications et déroulement du compte à rebours. Seul manquait évidemment l’allumage final conduisant au décollage.

Cette étape intervient deux mois après le 13e vol d’essai de Starship, marqué par une mission réussie de l’étage supérieur malgré la perte du Super Heavy. SpaceX avait auparavant dû surmonter plusieurs problèmes techniques sur cette nouvelle génération du lanceur.

Six tours de la Terre et 26 Starlink V3

Le vol 14 doit décoller de Starbase, au Texas, avec une fenêtre de lancement de 75 minutes débutant à 8 h 15 EDT, soit 14 h 15 en France métropolitaine. Starship doit effectuer six orbites terrestres en une dizaine d’heures avant de rentrer dans l’atmosphère et terminer sa mission dans l’océan.

Autre étape importante : le vaisseau embarquera 26 satellites Starlink V3. SpaceX avait déjà utilisé le Starship V3 pour tester le déploiement de charges Starlink, mais cette mission doit permettre pour la première fois de placer des exemplaires de nouvelle génération en orbite.

La réussite du vol 14 ferait ainsi entrer Starship dans une nouvelle phase : celle des missions orbitales longues et du transport opérationnel de charges utiles, deux capacités indispensables à Starlink mais aussi aux futures ambitions lunaires de SpaceX.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Starship V3 Science

Starship V3 : SpaceX interrompt le lancement juste après l’allumage des moteurs

Starship 10ème essai Science

Starship V3 : SpaceX vise un premier vol d’essai à la mi-mars pour sa fusée géante de nouvelle génération

Starship 10ème essai Science

SpaceX : la FAA autorise le retour en vol de Starship après l’échec du booster en mai

Starship raptor 3 explosion Science

SpaceX : un moteur Raptor 3 explose au Texas pendant les préparatifs du premier vol du Starship V3

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Chrome Logo Icone

Google Chrome se met à mémoriser votre progression d’un appareil à l’autre

25 Sep. 2026 • 16:56
0 Logiciels

Google déploie plusieurs nouveautés dans Chrome pour faciliter la recherche et les études. Le navigateur conserve désormais la...

Illustration abstraite de couches matérielles mobiles protégées par une structure de graphène

Motorola Signature 27 : GrapheneOS confirme son premier smartphone hors Pixel

25 Sep. 2026 • 14:42
0 Mobiles / Tablettes

GrapheneOS confirme que le Motorola Signature 27 sera son premier smartphone officiellement pris en charge en dehors des Google Pixel. Cette...

iaddict v6 Infos KultureGeek

Notre app iAddict pour iPhone/iPad passe la sixième :comparateur de prix, Liquid Glass et lecture audio

25 Sep. 2026 • 14:17
1
Intelligence Artificielle Cerveau Puce

Le Sénat veut faire de la France une pionnière de l’IA plus verte

25 Sep. 2026 • 14:10
0 Internet

Un rapport du Sénat appelle la France à miser sur une intelligence artificielle plus sobre afin de limiter l’empreinte...

Oracle

Stargate : Oracle invoque un cas de force majeure sur l’immense data center Project Jupiter

25 Sep. 2026 • 12:40
0 Business

Oracle prend ses précautions face à l’un des projets les plus ambitieux de l’industrie de l’intelligence artificielle. Le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article AirCard change l’apparence de votre carte Apple Pay sans jailbreak

AirCard change l’apparence de votre carte Apple Pay sans jailbreak

25 Sep. 2026 • 16:00

image de l'article macOS 27 permet d’afficher la date de fabrication d’un Mac

macOS 27 permet d’afficher la date de fabrication d’un Mac

25 Sep. 2026 • 14:23

image de l'article Meta VR Glasses vs Apple Vision Pro : poids plume contre champ de vision, et le prix en arbitre ?

Meta VR Glasses vs Apple Vision Pro : poids plume contre champ de vision, et le prix en arbitre ?

25 Sep. 2026 • 14:10

image de l'article iAddict passe la sixième avec son comparateur de prix et Liquid Glass

iAddict passe la sixième avec son comparateur de prix et Liquid Glass

25 Sep. 2026 • 13:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site