Starship : SpaceX prépare le premier véritable vol orbital pour le 28 septembre

SpaceX vient de franchir l’une des dernières étapes avant une mission majeure pour Starship. Le lanceur géant a terminé avec succès sa répétition générale avec remplissage des réservoirs, ouvrant la voie au vol 14 prévu le 28 septembre. Cette mission doit surtout marquer le premier véritable vol orbital du véhicule après treize essais consacrés à sa mise au point progressive.

Une répétition complète avant le décollage

Durant ce « wet dress rehearsal », SpaceX a reproduit presque toute la séquence précédant un lancement : remplissage en méthane et oxygène liquides, activation des systèmes, vérification des communications et déroulement du compte à rebours. Seul manquait évidemment l’allumage final conduisant au décollage.

Launch rehearsal complete ahead of Starship Flight 14 https://t.co/h5LBYyBqi4 — SpaceX (@SpaceX) September 24, 2026

Cette étape intervient deux mois après le 13e vol d’essai de Starship, marqué par une mission réussie de l’étage supérieur malgré la perte du Super Heavy. SpaceX avait auparavant dû surmonter plusieurs problèmes techniques sur cette nouvelle génération du lanceur.

Six tours de la Terre et 26 Starlink V3

Le vol 14 doit décoller de Starbase, au Texas, avec une fenêtre de lancement de 75 minutes débutant à 8 h 15 EDT, soit 14 h 15 en France métropolitaine. Starship doit effectuer six orbites terrestres en une dizaine d’heures avant de rentrer dans l’atmosphère et terminer sa mission dans l’océan.

Autre étape importante : le vaisseau embarquera 26 satellites Starlink V3. SpaceX avait déjà utilisé le Starship V3 pour tester le déploiement de charges Starlink, mais cette mission doit permettre pour la première fois de placer des exemplaires de nouvelle génération en orbite.

La réussite du vol 14 ferait ainsi entrer Starship dans une nouvelle phase : celle des missions orbitales longues et du transport opérationnel de charges utiles, deux capacités indispensables à Starlink mais aussi aux futures ambitions lunaires de SpaceX.