TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Starship : un 13e vol d’essai réussi malgré l’échec du booster Super Heavy
Science

Starship : un 13e vol d’essai réussi malgré l’échec du booster Super Heavy

2 min.
27 Juil. 2026 • 14:10
0

SpaceX a (déjà) réalisé le treizième vol d’essai du Starship dans la nuit du 24 au 25 juillet, depuis la Starbase située au Texas. Si le booster Super Heavy a percuté trop brutalement le golfe du Mexique, l’étage supérieur a rempli ses principaux objectifs avant un amerrissage contrôlé dans l’océan Indien, au large de l’Australie.

Le Starship V3 déploie 20 satellites Starlink

Après une ascension et une séparation des étages sans incident majeur, Super Heavy a commencé sa manœuvre de retour. Plusieurs moteurs Raptor ne se sont toutefois pas rallumés correctement durant les phases de freinage : la puissance disponible n’a pas suffi à ralentir le booster comme prévu, ce qui a conduit à un impact plss brutal que prévu avec la surface de l’océan.

SpaceX avait volontairement renoncé à une récupération par les bras mécaniques de la tour Mechazilla. Le constructeur souhaite d’abord fiabiliser cette troisième version du lanceur avant de risquer ses infrastructures au sol. Pour rappel, la FAA avait récemment autorisé cette nouvelle tentative après l’échec de mai.

Un amerrissage intact après plus d’une heure de vol

Le Starship a poursuivi sa trajectoire suborbitale avec ses six moteurs opérationnels. Il a ensuite libéré 20 satellites Starlink V3 grâce à son mécanisme de déploiement latéral. Ces appareils expérimentaux, qui n’étaient pas destinés à rester en orbite, ont brièvement communiqué avec la constellation avant leur rentrée atmosphérique.

Six satellites embarquaient également des caméras chargées d’observer le bouclier thermique du vaisseau. SpaceX a par ailleurs réussi le rallumage d’un moteur Raptor dans l’espace, une capacité essentielle pour modifier une trajectoire et préparer les futures missions lunaires.

Après environ 65 minutes, Starship a traversé l’atmosphère, effectué sa manœuvre de retournement puis touché l’océan en douceur, apparemment intact. Après un premier essai du V3 encore imparfait, ce vol confirme les progrès réalisés sur le déploiement de charges utiles, la rentrée et le rallumage orbital. La fiabilité encore incertaine du Super Heavy demeure néanmoins le principal obstacle avant une nouvelle tentative de récupération sur la tour de lancement.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Starship V2 Science

SpaceX amorce le Starship V3 après le dernier vol d’essai (réussi) du Starship V2

Starship 10ème essai Science

SpaceX : la FAA autorise le retour en vol de Starship après l’échec du booster en mai

Starship V3 launch Science

Starship V3 réussit son premier vol d’essai malgré quelques couacs

Starship V3 Science

Starship V3 : SpaceX interrompt le lancement juste après l’allumage des moteurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Facebook Logo Icone

Facebook veut devenir TikTok avec les vidéos dès l’ouverture de l’application

27 Juil. 2026 • 15:10
0 Internet

TikTok a mis seulement trois ans pour atteindre 1 milliard d’utilisateurs, un rythme plus rapide que celui de Facebook à ses débuts....

The Mask

Chuck Russell, réalisateur du très culte The Mask et de Freddy 3, est mort à 74 ans

27 Juil. 2026 • 12:40
0 Geekeries

Chuck Russell, un cinéaste américain principalement connu pour The Mask, Le Blob et Freddy 3 : Les Griffes du cauchemar, est mort le 22...

Ryan Gosling comic con

Comic-Con : Ryan Gosling devient Ghost Rider dans un nouveau film Marvel

27 Juil. 2026 • 11:15
0 Geekeries

Marvel Studios a officialisé l’arrivée de Ryan Gosling dans le MCU. Présenté sur la scène du Hall H au Comic-Con...

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

En France, le démarchage téléphonique devient interdit par défaut

27 Juil. 2026 • 9:48
2 Mobiles / Tablettes

La France décide d’encadrer sérieusement le démarchage téléphonique : à compter du 11 août 2026, les...

Odysee Film

L’Odyssée : le film fuite sur Internet et Universal retire les copies pirates

26 Juil. 2026 • 21:55
2 Internet

Deux copies distinctes de L’Odyssée, le dernier film de Christopher Nolan, ont circulé sur X (ex-Twitter) peu de temps après sa...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article App Store : Apple réagit à la plainte sur la fausse application de Bitcoin

App Store : Apple réagit à la plainte sur la fausse application de Bitcoin

27 Jul. 2026 • 15:29

image de l'article Incendies en Gironde : l’Apple Store de Bordeaux modifie ses horaires

Incendies en Gironde : l’Apple Store de Bordeaux modifie ses horaires

27 Jul. 2026 • 14:10

image de l'article Un AirTag conduit à l’inculpation d’un candidat à une élection locale américaine

Un AirTag conduit à l’inculpation d’un candidat à une élection locale américaine

27 Jul. 2026 • 13:30

image de l'article Apple gagne son procès en appel face à une application de suivi du Covid-19

Apple gagne son procès en appel face à une application de suivi du Covid-19

27 Jul. 2026 • 12:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site