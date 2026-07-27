Starship : un 13e vol d’essai réussi malgré l’échec du booster Super Heavy

SpaceX a (déjà) réalisé le treizième vol d’essai du Starship dans la nuit du 24 au 25 juillet, depuis la Starbase située au Texas. Si le booster Super Heavy a percuté trop brutalement le golfe du Mexique, l’étage supérieur a rempli ses principaux objectifs avant un amerrissage contrôlé dans l’océan Indien, au large de l’Australie.

Le Starship V3 déploie 20 satellites Starlink

Après une ascension et une séparation des étages sans incident majeur, Super Heavy a commencé sa manœuvre de retour. Plusieurs moteurs Raptor ne se sont toutefois pas rallumés correctement durant les phases de freinage : la puissance disponible n’a pas suffi à ralentir le booster comme prévu, ce qui a conduit à un impact plss brutal que prévu avec la surface de l’océan.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on the 13th flight test of Starship! pic.twitter.com/g27YJCQgiN — SpaceX (@SpaceX) July 24, 2026

SpaceX avait volontairement renoncé à une récupération par les bras mécaniques de la tour Mechazilla. Le constructeur souhaite d’abord fiabiliser cette troisième version du lanceur avant de risquer ses infrastructures au sol. Pour rappel, la FAA avait récemment autorisé cette nouvelle tentative après l’échec de mai.

Un amerrissage intact après plus d’une heure de vol

Le Starship a poursuivi sa trajectoire suborbitale avec ses six moteurs opérationnels. Il a ensuite libéré 20 satellites Starlink V3 grâce à son mécanisme de déploiement latéral. Ces appareils expérimentaux, qui n’étaient pas destinés à rester en orbite, ont brièvement communiqué avec la constellation avant leur rentrée atmosphérique.

Six satellites embarquaient également des caméras chargées d’observer le bouclier thermique du vaisseau. SpaceX a par ailleurs réussi le rallumage d’un moteur Raptor dans l’espace, une capacité essentielle pour modifier une trajectoire et préparer les futures missions lunaires.

Après environ 65 minutes, Starship a traversé l’atmosphère, effectué sa manœuvre de retournement puis touché l’océan en douceur, apparemment intact. Après un premier essai du V3 encore imparfait, ce vol confirme les progrès réalisés sur le déploiement de charges utiles, la rentrée et le rallumage orbital. La fiabilité encore incertaine du Super Heavy demeure néanmoins le principal obstacle avant une nouvelle tentative de récupération sur la tour de lancement.