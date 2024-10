SpaceX récupère son lanceur Starship en vol avec la tour Mechazilla

C’est une grande première mondiale : SpaceX a franchi une étape majeure avec le cinquième vol de démonstration du Starship, accomplissant trois objectifs clés : la séparation, le vol suborbital et la récupération des deux parties du lanceur. Le principal objectif de la mission était de récupérer le booster Super Heavy à l’aide de la tour Mechazilla, une manœuvre essentielle pour permettre une réutilisation rapide du lanceur et éviter les petits pépins qui peuvent survenir lors du contact avec le sol. Ce succès technologique de premier plan permettrait de réduire considérablement les délais entre les lancements et donc d’enrichir encore un peu plus un carnet de commandes déjà bien fourni.

Le Starship lui même a atteint une altitude de 212 kilomètres avant de réaliser un atterrissage contrôlé dans l’océan, conformément aux attentes. Le bouclier thermique, qui avait posé problème lors de missions précédentes, a bien fonctionné cette fois-ci. Pour rappel, et comme cela est le cas pour chaque vol, SpaceX avait obtenu une licence de vol de la FAA, qui a donc autorisé ce lancement après une évaluation environnementale. Bien que l’analyse de la FAA n’ait pas révélé d’impact significatif sur l’environnement, SpaceX devra continuer de surveiller les effets des lancements sur la faune locale.