Call of Duty: Modern Warfare 4 dévoile ses configurations PC et vise 90 images/s

Activision détaille enfin la version PC de Call of Duty: Modern Warfare 4 : plus de 800 réglages, un objectif de 90 images par seconde avec la configuration recommandée, du ray tracing dans tous les modes et quatre solutions de mise à l’échelle. Le jeu exigera un SSD de 115 Go, TPM 2.0 et Secure Boot lors de sa sortie le 23 octobre.

Une configuration recommandée pensée pour 90 images par seconde

La fiche publiée par Beenox et Infinity Ward sépare trois niveaux. Le minimum repose sur Windows 10, un Ryzen 5 1400 ou un Core i5-6600, 8 Go de mémoire vive et une Radeon RX 470, une GeForce GTX 970 ou 1060, ou une Intel Arc A580. Le studio demande au moins 3 Go de mémoire vidéo et un SSD de 115 Go. Cette configuration indique seulement que le jeu peut démarrer ; elle ne promet ni définition ni fréquence d’images précise.

Le niveau recommandé vise explicitement le multijoueur en qualité élevée à 90 images par seconde. Il réclame Windows 11, 16 Go de RAM, un Ryzen 5 3600 ou un Core i7-8700K, accompagné d’une Radeon RX 6600 XT, d’une GeForce RTX 3060 Ti ou d’une Intel Arc B580. Les trois options doivent disposer de 8 Go de mémoire vidéo.

Pour le ray tracing en haute qualité avec une image 4K reconstruite, la marche est nettement plus haute : Ryzen 7 3700X ou Core i7-10700K, 32 Go de RAM et Radeon RX 9070 XT ou GeForce RTX 5070 Ti avec 16 Go de mémoire vidéo. Activision ne précise pas la fréquence visée dans ce scénario. Les chiffres sont ceux du lancement et pourront évoluer avec les mises à jour.

Nous avions déjà présenté l’officialisation de Modern Warfare 4, sa date et ses principaux modes. Les informations du 29 septembre constituent un développement distinct : elles permettent désormais aux joueurs PC d’évaluer leur matériel et les contraintes de sécurité avant l’achat.

Plus de 800 réglages et quatre méthodes de reconstruction

Le dossier technique officiel annonce plus de 800 options couvrant l’affichage, le gameplay, les périphériques, l’interface et les graphismes. Le jeu pourra adapter automatiquement ses paramètres au matériel, mais laissera aussi l’utilisateur intervenir sur la netteté, les ombres, les réflexions en espace écran, l’occlusion et l’éclairage.

Quatre traitements sont prévus : Nvidia DLSS 4.5, AMD FSR Redstone, Intel XeSS 3 et Filmic SMAA T2X. Les trois premiers peuvent augmenter les performances en reconstruisant une image de définition supérieure, avec des méthodes différentes suivant le fabricant. Le ray tracing sera disponible dans la campagne, le multijoueur et DMZ, au lieu d’être réservé à un mode ou à quelques séquences.

Un outil de benchmark intégré exécutera une scène multijoueur simulée. Il affichera la moyenne d’images par seconde, la charge du processeur et de la carte graphique, le ping ainsi que la latence d’entrée, puis proposera des réglages par zone. Ce diagnostic est plus utile qu’un simple score global lorsque la limitation change d’une scène à l’autre.

La lisibilité fait aussi l’objet de traitements spécifiques. Un champ de vision étendu corrigera la déformation sur les bords, les effets de tir pourront être masqués autour du point visé et la profondeur de champ sera séparée entre le décor et l’arme. Le système Ricochet conservera ses détections côté serveur et exigera TPM 2.0 ainsi que Secure Boot. La lutte contre la triche reste un enjeu concurrentiel majeur ; Battlefield 6 revendiquait déjà 98 % de parties sans tricheurs grâce à ses propres protections.

Préchargement le 15 octobre et pilotes dédiés

Advanced Shader Delivery distribuera des shaders précompilés afin de réduire l’attente au premier lancement. L’application Xbox sur PC sera nécessaire pour profiter de ce système, y compris avec certaines autres boutiques compatibles, mais pas pour exécuter le jeu sans cette fonction. Les mises à jour n’imposeront plus un redémarrage pendant l’amorçage ; un redémarrage pourra encore intervenir entre deux parties lorsqu’un correctif est déployé pendant une session.

Le préchargement commencera le 15 octobre à 9 heures, heure du Pacifique, soit 18 heures à Paris. L’accès anticipé à la campagne débutera le 16 octobre pour les précommandes numériques, puis le jeu complet sortira le 23 octobre à minuit selon le fuseau local. Le pilote Nvidia compatible avec Advanced Shader Delivery est annoncé pour le 21 octobre ; Activision recommande également les versions AMD 26.7.1 et Intel 32.0.101.8974.