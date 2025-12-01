Battlefield 6 : 98 % des parties n’ont pas de tricheurs grâce à la sécurité

Electronic Arts et Battlefield Studios se félicitent de Javelin, leur système d’anti-triche, au niveau de Battefield 6, au point que 98 % des parties n’ont pas de tricheurs. Il reste encore un peu de travail pour réellement avoir un système solide.

Très peu de tricheurs sur Battlefield 6, malgré les tentatives

Ce succès technique ne doit rien au hasard, mais repose en grande partie sur les enseignements tirés de la bêta ouverte. Cette phase de test s’est révélée « inestimable » selon les dires des équipes du jeu, permettant de bloquer plus de 1,2 million de tentatives de triche avant même la sortie officielle.

L’autre pilier de cette stratégie est l’adoption massive de la technologie Secure Boot sur PC. Bien que cette fonctionnalité ait pu frustrer une partie de la communauté lors de sa mise en place, son taux d’utilisation a bondi de 62,5 % à 92,5 %. Ce protocole est considéré comme le cœur du système de défense du jeu. Toutefois, cette exigence technique laisse encore 1,5 % des joueurs sur le carreau, incapables de lancer le titre malgré leurs efforts de dépannage.

Une hécatombe chez les vendeurs de logiciels illégaux

L’offensive d’EA ne s’arrête pas à la prévention passive. Elle a considérablement perturbé le marché noir des logiciels de triche. L’éditeur a identifié 190 programmes, matériels, vendeurs ou revendeurs liés à ces pratiques illicites. Le bilan est sans appel : 183 d’entre eux (96,3 %) ont annoncé des défaillances de fonctionnalités, des avis de détection, des temps d’arrêt et/ou ont complètement mis leurs triches hors ligne.

À ce jour, le nombre total de blocages s’élève à 2,39 millions, chaque blocage correspondant à une tentative individuelle d’utilisation de logiciel interdit. Si les développeurs reconnaissent que la guerre entre les tricheurs et les systèmes de sécurité est une lutte sans fin, ils s’engagent à poursuivre leurs efforts pour maintenir cette dynamique. Alors que Battlefield 6 conserve une forte popularité après son lancement, ces chiffres suggèrent une expérience de jeu largement équitable pour la majorité des utilisateurs.

C’est l’occasion de rappeler que Battlefield 6 se vend mieux que Call of Duty: Black Ops 7 cette année.