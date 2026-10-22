TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Un robot sous-marin se déplace en 3D avec seulement deux actionneurs
Science

Un robot sous-marin se déplace en 3D avec seulement deux actionneurs

4 min.
22 Oct. 2026 • 22:47
0

Un robot souple inspiré des comatules, ces animaux marins aux bras plumeux, se déplace vers le haut, le bas, l’avant, l’arrière et peut tourner sur lui-même avec seulement deux actionneurs pneumatiques. Le prototype conçu à l’Université d’État de Caroline du Nord mise sur la forme de ses quatre ailes pour simplifier une manœuvre qui exige habituellement beaucoup plus de moteurs et de commandes.

Roboto Sous Marin

Quatre ailes élastiques font le travail de six actionneurs

Le robot ressemble à un disque central entouré de quatre bras souples. Chaque bras est monostable : il peut se déformer sous l’effet d’une pression, puis revient brusquement à sa position d’origine lorsque cette pression disparaît. Les deux actionneurs ne commandent donc pas séparément chaque aile. Ils déclenchent des mouvements collectifs dont la mécanique produit plusieurs comportements.

Cette approche relève de ce que les chercheurs appellent l’intelligence mécanique. Une partie du contrôle est incorporée dans la structure elle-même, au lieu d’être calculée en permanence par un ordinateur. L’équipe explique qu’un engin classique aurait besoin d’au moins six actionneurs pour obtenir le même ensemble de déplacements en trois dimensions.

L’étude évaluée par les pairs, publiée le 7 octobre dans Science Advances, décrit trois modes. Lorsque les deux actionneurs pulsent rapidement, les quatre ailes battent et le robot monte. Un rythme plus lent lui permet de rester à une profondeur donnée, tandis que l’arrêt des impulsions le fait descendre. Les auteurs nomment ce comportement le mode méduse.

Trois mouvements combinés pour explorer un volume

Le mode poisson n’utilise qu’un actionneur. Une aile fonctionne alors comme une nageoire caudale et pousse le robot vers l’avant ou l’arrière. Dans le troisième mode, les deux commandes alternent rapidement : le disque pivote autour de son axe, ce qui permet d’orienter ensuite la propulsion.

La vidéo publiée avec le communiqué de NC State montre les changements de mode dans un bassin, ainsi que plusieurs démonstrations de manipulation sous l’eau.

Le prototype atteint une vitesse maximale de 1,64 longueur de corps par seconde et peut tourner jusqu’à 90 degrés par seconde. Les chercheurs ont étudié les tourbillons produits autour des ailes avec des mesures de vitesse des particules et des simulations numériques. Ces analyses montrent que chaque séquence génère une circulation d’eau différente, responsable soit de la poussée, soit du couple de rotation.

L’équipe a aussi fixé une caméra au robot pour tester l’exploration d’un espace immergé. Dans une autre expérience, un appareil soulève un objet ; plusieurs exemplaires peuvent coopérer pour déplacer une charge. Ces essais restent simples, mais ils illustrent l’intérêt d’une plateforme qui combine mobilité et faible nombre de composants actifs.

Un prototype prometteur, encore relié à son alimentation

La réduction du nombre d’actionneurs peut diminuer le poids, la complexité et le nombre de points de panne. Elle pourrait être utile pour des robots d’inspection capables de se glisser dans des environnements encombrés, pour l’observation scientifique ou pour de petites tâches de manipulation sous-marine. La souplesse des ailes présente aussi un intérêt lorsque l’appareil doit évoluer près d’organismes ou de structures fragiles.

Il ne s’agit toutefois pas d’un drone marin prêt à plonger en autonomie. Les deux entrées sont pneumatiques et le prototype présenté fonctionne dans des conditions de laboratoire. Les chercheurs citent explicitement la création d’une version entièrement sans fil comme prochaine étape. Il faudra intégrer une source d’énergie, les vannes, le contrôle, les communications et éventuellement des capteurs sans perdre la simplicité qui fait l’intérêt du concept.

La durabilité des ailes, leur comportement dans des courants irréguliers, leur résistance à la pression et l’efficacité globale d’un système autonome n’ont pas encore été démontrés en mer. Le dépôt de brevet mentionné par NC State concerne le principe mécanique, mais aucun calendrier de commercialisation n’est annoncé.

Cette stratégie prolonge les travaux sur les robots qui exploitent la physique de leur corps au lieu de multiplier les calculs. KultureGeek avait notamment présenté un robot mou capable de marcher et de nager sans processeur ni intelligence artificielle. Ici, le contrôle reste externe, mais la géométrie des quatre ailes convertit deux commandes seulement en une palette complète de mouvements tridimensionnels.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

claude duet

Claude Duet : Anthropic lance un agent IA proactif qui travaille en arrière-plan

22 Oct. 2026 • 22:36
0 Internet

Anthropic présente Claude Duet, un assistant capable de prendre l’initiative pour préparer les priorités du jour et poursuivre...

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique

La Nintendo Switch 2 a été jailbreakée pour la première fois

22 Oct. 2026 • 20:40
0 Jeux vidéo

Sammy Hajhamid, qui a pour pseudo Pepsipu, a réussi le premier jailbreak de la Nintendo Switch 2, et ce avec l’aide de l’intelligence...

Poison-Ivy

Poison Ivy : HBO développe une série avec la créatrice de The Penguin

22 Oct. 2026 • 19:57
0 Geekeries

Poison Ivy pourrait devenir la prochaine figure de Gotham à porter sa propre série. HBO et DC Studios développent un projet...

1Password agent IA

1Password for Agents : les agents IA peuvent désormais se connecter sans voir vos mots de passe

22 Oct. 2026 • 19:03
0 Logiciels

1Password veut résoudre l’un des problèmes les plus sensibles posés par les agents IA : comment leur permettre d’agir sur...

tier 4

TIER IV et l’université de Munich préparent des véhicules autonomes de niveau 4 en Allemagne

22 Oct. 2026 • 18:34
0 Science

TIER IV et l’université technique de Munich (TUM) veulent accélérer les essais de conduite autonome en Allemagne en associant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Un iPhone Duo avec un écran plus grand et un téléobjectif en préparation

Un iPhone Duo avec un écran plus grand et un téléobjectif en préparation

22 Oct. 2026 • 20:57

image de l'article Apple ajoute un assistant IA dans Pages, Keynote et Numbers

Apple ajoute un assistant IA dans Pages, Keynote et Numbers

22 Oct. 2026 • 20:13

image de l'article Free baisse le prix de l’Apple TV 4K

Free baisse le prix de l’Apple TV 4K

22 Oct. 2026 • 19:47

image de l'article Apple ajoute un badge pour les apps adaptées à l’iPhone Duo sur l’App Store

Apple ajoute un badge pour les apps adaptées à l’iPhone Duo sur l’App Store

22 Oct. 2026 • 18:38

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site