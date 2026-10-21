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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 21 octobre
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 21 octobre

8 min.
21 Oct. 2026 • 17:04
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Enceinte Marshall Acton III – Bluetooth, 60W, Bleu Minuit à 179,99€ au lieu de 299,99€ sur @Boulanger avec le code AUDIO10
  • Casque CMF by Nothing Headphone Pro – ANC hybride, audio Hi-Res LDAC, 100h d’autonomie (Gris Clair) à 49,57€ au lieu de 64,37€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Ecran PC 34″ Philips 34M2C3500L/00 – WQHD, Dalle VA 180 Hz, HDMI 2.0, DP 1.4 à 179,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
  • Chaise de bureau Gaming Razer Tarok Essentials X Cloth Design par Zen – Noir à 149,99€ au lieu de 249,99€ sur @Fnac
  • Multiprise UGREEN – 3680W 2 Prise AC 4 USB avec Interrupteur Noir 1.3M à 19,99€ au lieu de 25,99€ sur @Amazon
  • Smartphone 6.9″ Samsung Galaxy S26 Ultra – 256 Go à 968€ sur @JoyBuy
  • Mouse: P.I. For Hire sur PS5 à 24,99€ sur @Cdiscount
  • Blu-Ray 4k UHD Les Animaux Fantastiques: Les Secrets de Dumbledore – Edition Steelbook à 10,99€ sur @Fnac
  • Occasion : Lego Star Wars 75367 – Le croiseur d’assaut de classe Venator de la République (État Parfait) à 514,99€ sur @Fnac
  • LEGO Star Wars 75434 – K-2SO le droïde de sécurité (via 15.38€ cagnottés) à 46,12€ au lieu de 61,50€ sur @E.Leclerc
  • Assassin’s creed black flag resynced sur PS5 à 43,89€ sur @E.Leclerc
  • [Carte Leclerc] Sonic Racing: CrossWorlds sur Nintendo Switch à 20,18€ au lieu de 26,90€ sur @E.Leclerc
  • Rayman 30th Anniversary Edition sur PS5 ou Switch 2 à 24,99€ sur @Cdiscount
  • Multiprise Ugreen 10-en-1 GaN – PD 65W, 6 Prises AC 3680W, 2 USB C, 2 USB A, Câble 1,4m (Vendeurs Tiers) à 35,99€ au lieu de 42,20€ sur @Amazon
  • Jeu de construction Lego Star Wars Le Juggernaut de la République 75413 (Via 21,58€ de fidélité) à 86,32€ au lieu de 107,90€ sur @E.Leclerc

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement 24 mois (via bonus reprise 150€ et ODR Google 200€) à 621,90€ sur @Bouygues Telecom
  • Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1299€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 289€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc

➡️ Jeux :

  • The Outer Worlds 2 sur PS5 ou Xbox Series X à 17,99€ sur @Cdiscount
  • [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • Ordinateur Portable 16″ Apple MacBook Pro Portable avec M5 Max, CPU 18 Cœurs et GPU 32 cœurs à 3999€ au lieu de 4515,30€ sur @Amazon
  • PC Fixe CyberPowerPC – Intel Ultra 5 225F, RTX 5060 Ti, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 à 999,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 3,5GHz, 16 Go DDR4, 512 Go SSD à 264,99€ au lieu de 368,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique ASRock RX 9070 Challenger 16 Go à 669,99€ sur @JoyBuy avec le code LV6P0u
  • Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code WOFR13

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 27″ HKC G27H2DPro – QHD, 200Hz, Dalle IPS, 1ms à 108,79€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

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