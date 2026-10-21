[#BonPlan] Les promos High-Tech du 21 octobre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
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— 🔥 Nouveautés du jour —
- Enceinte Marshall Acton III – Bluetooth, 60W, Bleu Minuit à 179,99€ au lieu de 299,99€ sur @Boulanger avec le code AUDIO10
- Casque CMF by Nothing Headphone Pro – ANC hybride, audio Hi-Res LDAC, 100h d’autonomie (Gris Clair) à 49,57€ au lieu de 64,37€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Ecran PC 34″ Philips 34M2C3500L/00 – WQHD, Dalle VA 180 Hz, HDMI 2.0, DP 1.4 à 179,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
- Chaise de bureau Gaming Razer Tarok Essentials X Cloth Design par Zen – Noir à 149,99€ au lieu de 249,99€ sur @Fnac
- Multiprise UGREEN – 3680W 2 Prise AC 4 USB avec Interrupteur Noir 1.3M à 19,99€ au lieu de 25,99€ sur @Amazon
- Smartphone 6.9″ Samsung Galaxy S26 Ultra – 256 Go à 968€ sur @JoyBuy
- Mouse: P.I. For Hire sur PS5 à 24,99€ sur @Cdiscount
- Blu-Ray 4k UHD Les Animaux Fantastiques: Les Secrets de Dumbledore – Edition Steelbook à 10,99€ sur @Fnac
- Occasion : Lego Star Wars 75367 – Le croiseur d’assaut de classe Venator de la République (État Parfait) à 514,99€ sur @Fnac
- LEGO Star Wars 75434 – K-2SO le droïde de sécurité (via 15.38€ cagnottés) à 46,12€ au lieu de 61,50€ sur @E.Leclerc
- Assassin’s creed black flag resynced sur PS5 à 43,89€ sur @E.Leclerc
- [Carte Leclerc] Sonic Racing: CrossWorlds sur Nintendo Switch à 20,18€ au lieu de 26,90€ sur @E.Leclerc
- Rayman 30th Anniversary Edition sur PS5 ou Switch 2 à 24,99€ sur @Cdiscount
- Multiprise Ugreen 10-en-1 GaN – PD 65W, 6 Prises AC 3680W, 2 USB C, 2 USB A, Câble 1,4m (Vendeurs Tiers) à 35,99€ au lieu de 42,20€ sur @Amazon
- Jeu de construction Lego Star Wars Le Juggernaut de la République 75413 (Via 21,58€ de fidélité) à 86,32€ au lieu de 107,90€ sur @E.Leclerc
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
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➡️ Accessoires / objets connectés :
- HOT! Enceinte sans fil Marshall Acton III – Bluetooth, Entrée Jack, 60W à 199,99€ au lieu de 269,99€ sur @Fnac
- Chargeur secteur Samsung USB-C 45 W – Super Fast Charging 2.0 à 16,99€ au lieu de 23,34€ sur @Amazon
- HOT! Lot de quatre AirTags 2 à 89,99€ au lieu de 119€ sur @Amazon
- Chargeur Samsung USB-C 45W ultra rapide à 16,99€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Nothing Ear à 79,99€ sur @Boulanger
- Gonfleur de pneus voiture / vélo à 23,07€ au lieu de 28,49€ sur @Amazon
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➡️ Smartphones :
- HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon
- Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
- Smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement 24 mois (via bonus reprise 150€ et ODR Google 200€) à 621,90€ sur @Bouygues Telecom
- Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1299€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 289€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc
➡️ Jeux :
- The Outer Worlds 2 sur PS5 ou Xbox Series X à 17,99€ sur @Cdiscount
- [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
- [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
- Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
- [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
- HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
- Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc
➡️ Accessoires Consoles / périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
- NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
➡️ SSD :
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
➡️ PC portables / PC fixes :
- Ordinateur Portable 16″ Apple MacBook Pro Portable avec M5 Max, CPU 18 Cœurs et GPU 32 cœurs à 3999€ au lieu de 4515,30€ sur @Amazon
- PC Fixe CyberPowerPC – Intel Ultra 5 225F, RTX 5060 Ti, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 à 999,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 3,5GHz, 16 Go DDR4, 512 Go SSD à 264,99€ au lieu de 368,99€ sur @Cdiscount
➡️ Composants PC :
- Carte graphique ASRock RX 9070 Challenger 16 Go à 669,99€ sur @JoyBuy avec le code LV6P0u
- Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code
WOFR13
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➡️ Écrans PC :
- Ecran PC 27″ HKC G27H2DPro – QHD, 200Hz, Dalle IPS, 1ms à 108,79€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
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—🔥 Films / Séries —
- Film John Wick – Édition Collector Limitée SteelBook, Blu-ray 4K UHD + Blu-ray, Dolby Vision, Dolby Atmos à 16,99€ sur @Fnac
- Blu-ray 4K Last Action Hero à 13,47€ au lieu de 14,99€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
- Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac
—🔥 Électroménager —
- Robot Aspirateur Laveur Ecovacs Deebot T50 Omni Gen2 – 21000 Pa, Noir, avec Station à 249€ au lieu de 343,20€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Airfryer Ninja Crispi FN101EUST en verre – Beige à 79,99€ au lieu de 99€ sur @Auchan
- HOT! Friteuse sans huile Air Fryer modulaire Ninja CRISPi FN101EUSG – 1700W, Récipients 3,8 et 1,4L (Retrait magasin uniquement) à 79,99€ au lieu de 99,99€ sur @Carrefour
- Robot Aspirateur Laveur Roborock Q10 S5 – LiDAR, 10 000PA (Vendeur Roborock) à 98,99€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon
- Aspirateur Dyson Cyclone V10 FLuffy à 329€ au lieu de 449€ sur @Darty
- Machine à Café Nespresso Delonghi Inissia Noir EN80.B à 53,54€ au lieu de 78,56€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 269€ sur @Boulanger
— 🔥 Divers —
- FlossJet Jet Dentaire Hydropulseur,Water Flosser 4 Modes IPX7 Sans Fil à 13,22€ au lieu de 29,99€ sur @Amazon avec le code 02U7U4N9
- 4 Interrupteurs Connecté Matter MSS815 Meross – Commande d’Éclairage, Suivi Conso d’Énergie, Compatible Apple/Alexa/Google à 39,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
- Borne de Recharge Witycharge 7.4kW – 230V, 6-32A, 8m, pour Véhicule Électrique à 265,69€ au lieu de 319,77€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
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