VisionQuest : la nouvelle bande-annonce réunit Vision et son fils avant le lancement

Marvel a publié une nouvelle bande-annonce de VisionQuest à moins de deux semaines de sa diffusion sur Disney+. Ces images précisent surtout la relation entre Vision et Thomas Shepard, présenté comme un possible fils réincarné, tout en donnant à Ultron une place plus menaçante que dans le premier aperçu. La série débutera le 14 octobre 2026 avec deux épisodes.

Vision et Thomas Shepard réunis par une chasse à l’homme

Le point de départ est désormais beaucoup plus net. Après sa reconstruction et sa fuite, le Vision blanc s’est caché parmi les humains, jusqu’à ce qu’une prime placée sur sa tête mette fin à cette discrétion. Il croise alors Thomas Shepard, un adolescent doté d’une vitesse surhumaine qui pourrait être lié à Billy Maximoff et au passé de Wanda.

La nouvelle bande-annonce insiste sur leur fuite commune. Vision ne sait pas encore s’il doit protéger Thomas, lui faire confiance ou comprendre ce qu’il représente. Le jeune homme, de son côté, semble chercher un père autant qu’un allié. Cette dynamique donne à la série un axe plus intime que la simple poursuite d’un androïde par une organisation secrète.

Marvel présente VisionQuest comme le dernier volet d’une trilogie amorcée par WandaVision, puis poursuivie avec Agatha All Along. KultureGeek avait déjà évoqué la date de sortie de la série et son premier aperçu. L’information nouvelle n’est donc pas son existence, mais ce second montage, qui révèle davantage la trajectoire des personnages et confirme le lancement en deux épisodes.

La vidéo officielle peut être regardée ici :

Ultron revient dans l’esprit de Vision

James Spader reprend le rôle d’Ultron, plus de onze ans après Avengers : L’Ère d’Ultron. Le personnage n’apparaît pas simplement comme un ennemi physique. Il fait partie des intelligences artificielles logées dans l’esprit de Vision, aux côtés de J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. et E.D.I.T.H. Le héros doit donc composer avec plusieurs voix, dont certaines l’aident à comprendre son identité et d’autres cherchent manifestement à l’influencer.

C’est là que la bande-annonce devient plus intéressante. Vision tente de mener une vie presque ordinaire, jusque dans un pub où il adopte une apparence humaine, mais cette façade ne tient pas. Ultron lui rappelle constamment ce qu’il est : un être artificiel construit à partir de programmes, de souvenirs et d’intentions contradictoires.

Le retour de James Spader ne signifie toutefois pas que l’Ultron détruit dans le film de 2015 a retrouvé un corps ou qu’il deviendra immédiatement le grand adversaire de la série. Les images disponibles montrent surtout une présence intérieure. Marvel garde encore flou le lien entre cette voix, la prime qui vise Vision et ceux qui veulent récupérer sa technologie.

Huit épisodes et un casting déjà bien fourni

La saison comptera huit épisodes. Paul Bettany reprend naturellement le rôle de Vision, tandis que Ruaridh Mollica incarne Thomas Shepard. Le casting comprend également T’Nia Miller, Emily Hampshire, Todd Stashwick, Orla Brady, Diane Morgan, James D’Arcy, Lauren Morais, Polly Frame, Henry Lewis et Jonathan Sayer.

Terry Matalas, déjà connu pour Star Trek: Picard, a créé la série pour la télévision et figure parmi ses scénaristes. La réalisation est partagée entre Christopher J. Byrne, Gandja Monteiro, Vincenzo Natali et Matalas. Marvel n’a pas encore détaillé le calendrier des six épisodes suivants après la mise en ligne initiale du 14 octobre.

La bande-annonce confirme en revanche que VisionQuest ne sera pas une simple suite technique de WandaVision. Le récit mêlera une cavale, une relation père-fils incertaine et un conflit intérieur entre plusieurs intelligences artificielles. Thomas Shepard semble en être le pivot humain, tandis qu’Ultron reste la menace la plus difficile à localiser.