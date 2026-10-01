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La PS5 ajoute l’upscaling par IA pour les jeux avec QSSR

3 min.
1 Oct. 2026 • 20:01
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Sony déploie le Quick Spectral Super Resolution (QSSR), une technologie d’upscaling par intelligence artificielle destinée à la PS5 standard. Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei sont les premiers jeux à l’intégrer grâce à une mise à jour disponible dès maintenant.

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Un PSSR adapté à la PS5 avec le QSSR

Sony avait proposé le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) avec la PS5 Pro afin d’améliorer la qualité d’image des jeux grâce à l’intelligence artificielle. La PS5 standard ne pouvait jusqu’ici pas profiter de cette technologie dans les mêmes conditions, notamment en raison de ses capacités de calcul plus limitées.

Avec QSSR, Sony propose une déclinaison allégée du PSSR conçue spécifiquement pour le matériel de la PlayStation 5. La technologie repose sur deux évolutions principales : une architecture de réseau neuronal simplifiée et une implémentation optimisée manuellement pour maximiser les performances de la console. Sony présente ainsi le QSSR comme un nouveau niveau de performance pour son upscaling par IA.

L’objectif consiste à reconstruire une image plus détaillée à partir d’une résolution de rendu inférieure, tout en améliorant sa stabilité. Sony précise toutefois que le PSSR reste sa technologie de référence sur PS5 Pro. Le QSSR doit donc composer avec les ressources plus limitées de la PS5 classique. Selon les premiers tests de Digital Foundry, les jeux pourraient notamment viser un rendu autour du 1440p après l’upscaling, là où la PS5 Pro peut davantage viser de la 4K.

Deux premiers jeux compatibles

Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei inaugurent aujourd’hui le QSSR sur la PlayStation standard. Dans les deux cas, la technologie apparaît comme une option graphique supplémentaire, laissant aux joueurs le choix de l’activer.

Insomniac Games explique que le QSSR améliore la précision des pixels et la stabilité de l’image dans les environnements très détaillés de Marvel’s Wolverine. Le studio cite notamment les rues animées de Madripoor et les ruelles de Shinjuku, où l’upscaling peut faire ressortir davantage de détails.

Sucker Punch met de son côté en avant le rendu des petits détails dans les personnages et les environnements de Ghost of Yōtei, ainsi qu’une meilleure stabilité temporelle. Jasmin Patry, ingénieure principale du rendu chez Sucker Punch, estime que le QSSR constitue une étape vers une qualité d’image plus proche de celle offerte par le PSSR sur PS5 Pro.

Sony prévoit désormais de rendre le QSSR largement disponible auprès des développeurs de jeux PlayStation. Les studios pourront donc intégrer cette technologie dans leurs prochains jeux et améliorer la qualité d’image de nombreux titres PS5 sans nécessiter la puissance supplémentaire de la PS5 Pro.

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