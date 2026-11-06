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WhatsApp améliore les événements : invitations et espace dédié

3 min.
6 Nov. 2026 • 22:39
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WhatsApp fait évoluer sa fonction Événements pour faciliter l’organisation de rencontres en dehors des discussions de groupe. La messagerie permet désormais d’inviter des personnes qui ne possèdent pas de compte WhatsApp, de personnaliser les invitations et de centraliser la gestion des participants dans un nouvel espace dédié.

WhatsApp Evenements

Des invitations accessibles sans WhatsApp et un nouvel espace

La principale nouveauté concerne les personnes qui n’utilisent pas la WhatsApp. Jusqu’ici, les événements étaient principalement pensés pour organiser des rencontres au sein des discussions de groupe. Avec cette mise à jour, il devient possible de créer une invitation, d’y ajouter une photo de couverture et de partager un lien avec n’importe qui.

Les destinataires peuvent alors consulter les informations de l’événement et confirmer leur présence directement depuis leur navigateur, sans installer WhatsApp ni créer de compte. L’organisateur peut ainsi réunir des participants qui utilisent différentes applications de messagerie, sans obliger tout le monde à rejoindre une même conversation.

WhatsApp inclut également un nouvel espace baptisé Événements, accessible depuis les paramètres de l’application. Il doit servir de tableau de bord pour créer des invitations personnalisées, consulter les réponses et retrouver les événements passés comme ceux à venir. Les rendez-vous auxquels l’utilisateur a été invité y apparaîtront également.

Plusieurs options viennent compléter cette interface. Les organisateurs pourront notamment :

  • ajouter une photo de couverture aux invitations
  • envoyer des rappels personnalisés aux participants
  • autoriser chaque invité à venir accompagné d’une personne supplémentaire grâce à l’option +1
  • centraliser les réponses et suivre les confirmations de présence

Ces nouveautés doivent rendre l’organisation des rencontres plus simple, sans avoir à retrouver les informations dispersées dans différentes conversations.

WhatsApp met en avant la confidentialité des invitations

L’ouverture des événements aux personnes extérieures à WhatsApp soulève aussi une question de confidentialité. La messagerie appartenant à Meta précise que le numéro de téléphone de l’organisateur ne sera pas visible par les invités qu’il ne connaît pas. Par ailleurs, les personnes sans compte WhatsApp ne pourront consulter l’adresse exacte du rendez-vous qu’après avoir confirmé leur présence.

WhatsApp rappelle également que les messages personnels et les appels continuent de bénéficier du chiffrement de bout en bout. Ces garanties doivent permettre de partager plus largement les invitations sans exposer systématiquement les coordonnées des organisateurs.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des premières fonctionnalités Événements, lancées en mai 2024 au sein des communautés WhatsApp. La messagerie cherche désormais à transformer cet outil initialement lié aux groupes en une solution plus autonome, capable de gérer des rencontres avec des participants qui ne font pas partie de son réseau. Le déploiement de cette version enrichie est prévu au cours des prochaines semaines.

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