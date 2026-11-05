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Blue Eye Samurai : la saison 2 arrivera le 19 janvier 2027 sur Netflix

4 min.
5 Nov. 2026 • 7:56
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Netflix a fixé au 19 janvier 2027 la sortie de la saison 2 de Blue Eye Samurai. Les six nouveaux épisodes seront proposés en une fois et déplaceront la quête de vengeance de Mizu vers le Londres de 1657, sans abandonner les personnages restés au Japon.

Blue Eye Samourai

Six épisodes et un nouveau terrain de chasse

La première saison se terminait sur le départ de Mizu pour l’Angleterre, avec Abijah Fowler comme prisonnier et guide forcé. La suite reprendra directement ce voyage. L’héroïne cherche toujours les deux hommes blancs susceptibles d’être liés à ses origines, mais elle devra cette fois évoluer dans une ville étrangère, en pleine période puritaine.

Les créateurs Amber Noizumi et Michael Green décrivent un Londres où les activités clandestines prospèrent tandis que les autorités persécutent les femmes accusées de sorcellerie, ferment des lieux de divertissement et vont jusqu’à interdire Noël. Ce contexte permet à la série de conserver son mélange de violence, d’intrigue politique et de regard sur l’exclusion, tout en changeant radicalement de décor.

Le passage à six épisodes constitue un format plus ramassé que celui de la première saison, qui en comptait huit. Netflix ne précise pas leur durée. La production reste confiée au studio français Blue Spirit, avec Jane Wu comme réalisatrice superviseuse et productrice. Noizumi et Green demeurent créateurs, scénaristes et producteurs exécutifs.

Le Japon restera bien dans l’histoire

Le départ de Mizu ne transforme pas la série en aventure exclusivement britannique. À Edo, Akemi et Taigen devront composer avec un nouveau shogun présenté comme dangereux, tandis que Ringo cherchera une nouvelle raison d’avancer. Cette intrigue parallèle doit maintenir le lien avec les rapports de pouvoir installés dans la première saison.

Maya Erskine reprend la voix de Mizu. Brenda Song revient dans le rôle d’Akemi, Darren Barnet dans celui de Taigen et Masi Oka dans celui de Ringo. Trois nouveaux noms sont confirmés : Jonathan Pryce interprétera Old Violet, Joel Kim Booster prêtera sa voix au prêtre Ando et Sherry Cola incarnera Kuma. Netflix n’a pas encore détaillé la place de ces personnages dans le récit.

La saison 2 aura demandé environ trois ans de travail. Ce délai s’explique notamment par la fabrication d’un univers historique supplémentaire : l’équipe ne doit plus seulement restituer le Japon de l’époque d’Edo, mais aussi construire Londres au milieu du XVIIe siècle avec la même exigence visuelle. La série conserve ainsi une production plus proche du long métrage d’animation que d’un programme télévisé au rythme annuel.

Une histoire qui doit se terminer en 2028

Netflix apporte également une précision importante sur la suite : le parcours de Mizu doit s’achever en 2028. La plateforme ne dit pas encore si cette conclusion prendra la forme d’une troisième saison classique, d’un film ou d’un autre format. Elle confirme en revanche que les auteurs disposent d’une fin planifiée et pourront mener leur récit jusqu’à son terme.

Cette visibilité distingue Blue Eye Samurai de nombreuses séries interrompues avant leur dénouement. Elle arrive aussi alors que Netflix multiplie les productions animées destinées à un public adulte. Nous avons récemment parlé de la mise en ligne de Cyberpunk: Edgerunners 2, autre série d’animation dont la narration et la mise en scène visent clairement au-delà du jeune public.

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