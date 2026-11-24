Tidal change radicalement de stratégie face à l’afflux de musique générée par intelligence artificielle. La plateforme de streaming annonce qu’elle supprimera les morceaux entièrement créés par IA de son catalogue à partir du 9 décembre 2026 et refusera désormais leur distribution. Une décision qui pourrait entraîner la disparition de près de 29 millions de titres.

Une interdiction pour les morceaux entièrement générés par IA

Tidal explique que ses précédentes mesures qui consistaient à identifier les morceaux générés par IA et à les priver de rémunération n’ont pas suffi. Sur les 90 derniers jours, 43 % des titres livrés au service de streaming ont été identifiés comme entièrement générés par intelligence artificielle. Le 6 novembre, cette proportion a même dépassé les 60 % des nouvelles livraisons reçues en une seule journée. La plateforme recense actuellement environ 27 millions de morceaux identifiés comme tels, soit 6,3 % de son catalogue. Un chiffre qui pourrait atteindre 29 millions au moment de leur suppression

La nouvelle politique ne concerne pas toutes les productions faisant appel à l’intelligence artificielle. Tidal cible exclusivement les enregistrements dont le résultat final est entièrement généré par des outils comme Suno ou Lyria. Les artistes qui utilisent l’IA pour les accompagner dans leur travail, sans lui confier la totalité de la création musicale, pourront toujours publier leurs morceaux. La plateforme souhaite ainsi faire une distinction entre les productions humaines assistées par IA et les titres générés automatiquement sans véritable contribution artistique humaine.

À partir du 9 décembre, il ne sera plus possible de soumettre de morceaux entièrement générés par IA à Tidal. Les nouvelles livraisons seront automatiquement rejetées lorsque leurs métadonnées indiqueront une création reposant exclusivement sur des outils d’intelligence artificielle. En parallèle, la plateforme commencera à retirer les titres déjà présents dans son catalogue, avec un objectif de suppression complète au début de 2027. Tidal estime que ses nouvelles règles entraîneront le rejet de 80 000 à 85 000 morceaux par jour.

Pour identifier ces productions, Tidal s’appuie notamment sur Ircam Amplify, une entreprise française spécialisée dans l’analyse audio et issue de l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM). Sa technologie doit permettre de détecter les morceaux générés artificiellement, en complément des informations déclarées par les distributeurs. Les artistes estimant que leur musique a été incorrectement identifiée peuvent par ailleurs demander un réexamen auprès du service.

Tidal veut protéger les artistes et les revenus du streaming

La plateforme justifie ce changement par les conséquences de la multiplication des morceaux artificiels sur la rémunération des artistes. Selon ses propres statistiques, 96 % des titres identifiés comme entièrement générés par IA n’ont enregistré aucune écoute au cours des trois derniers mois. Leur présence massive dans le catalogue complique néanmoins la découverte de nouveaux artistes et peut détourner une partie des revenus distribués aux ayants droit. Tidal affirme également avoir déjà supprimé plus de 65 000 morceaux suspectés d’usurper le nom d’artistes existants afin de tromper les auditeurs.

Cette décision distingue Tidal de plusieurs concurrents qui ont choisi une approche moins radicale. Spotify et Apple Music travaillent notamment sur des systèmes d’identification des contenus générés par IA, tandis que Deezer propose déjà des outils pour les signaler et les exclure de certaines recommandations. Bandcamp avait toutefois pris une décision similaire dès janvier en interdisant les musiques entièrement ou majoritairement créées par intelligence artificielle. Tidal devient ainsi l’un des premiers grands services de streaming par abonnement à opter pour une exclusion complète de ces productions.