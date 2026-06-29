TIDAL coupe la monétisation de la musique générée par IA pour protéger les artistes

TIDAL durcit sa politique face à la montée des morceaux produits intégralement par intelligence artificielle. À partir du 15 juillet 2026, la plateforme de streaming prévoit d’identifier ces titres, de leur apposer un label « IA » et, surtout, de les exclure de toute rémunération. Les œuvres concernées ne pourront plus générer de royalties ni être proposées à la vente directe aux fans.
La nouvelle règle cible les morceaux conçus de bout en bout par des outils génératifs. Elle ne vise pas, en revanche, les artistes qui utilisent ponctuellement l’IA dans leur processus de création, par exemple pour travailler une maquette, une texture sonore ou une étape de production.
TIDAL entend ainsi préserver la place de l’auteur et de l’interprète dans son modèle économique. Tony Gervino, directeur éditorial de la plateforme, explique que le service souhaite « protéger et récompenser la créativité organique », alors que de nombreux abonnés ne souhaitent pas se voir recommander des titres totalement générés par des machines.
La plateforme annonce également le recours à des outils automatisés pour repérer et supprimer les morceaux utilisant l’IA afin d’imiter un chanteur, un groupe ou une identité artistique. Ces faux titres, parfois conçus pour tromper les auditeurs ou capter indûment des revenus, sont devenus l’un des principaux défis des services de streaming.
Le dispositif repose sur une logique de transparence : l’auditeur pourra repérer les contenus entièrement synthétiques, tandis que les mécanismes de rémunération resteront réservés aux artistes et ayants droit éligibles.
Cette décision intervient alors que les plateformes cherchent encore un équilibre entre la monétisation, la détection des fraudes et le respect des créateurs (et des auditeurs). TIDAL ne bannit pas l’IA de son catalogue, mais attaque son principal moteur économique : la monétisation de masse. Reste à savoir si cette approche suffira à freiner l’afflux de contenus automatisés et à empêcher qu’ils ne saturent les recommandations musicales.
SOURCETechcrunch
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