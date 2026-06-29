TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels TIDAL coupe la monétisation de la musique générée par IA pour protéger les artistes
Logiciels

TIDAL coupe la monétisation de la musique générée par IA pour protéger les artistes

3 min.
29 Juin. 2026 • 19:19
0

TIDAL durcit sa politique face à la montée des morceaux produits intégralement par intelligence artificielle. À partir du 15 juillet 2026, la plateforme de streaming prévoit d’identifier ces titres, de leur apposer un label « IA » et, surtout, de les exclure de toute rémunération. Les œuvres concernées ne pourront plus générer de royalties ni être proposées à la vente directe aux fans.

Une distinction entre assistance créative et musique entièrement automatisée

La nouvelle règle cible les morceaux conçus de bout en bout par des outils génératifs. Elle ne vise pas, en revanche, les artistes qui utilisent ponctuellement l’IA dans leur processus de création, par exemple pour travailler une maquette, une texture sonore ou une étape de production.

Tidal Logo

TIDAL entend ainsi préserver la place de l’auteur et de l’interprète dans son modèle économique. Tony Gervino, directeur éditorial de la plateforme, explique que le service souhaite « protéger et récompenser la créativité organique », alors que de nombreux abonnés ne souhaitent pas se voir recommander des titres totalement générés par des machines.

Les imitations d’artistes seront retirées

La plateforme annonce également le recours à des outils automatisés pour repérer et supprimer les morceaux utilisant l’IA afin d’imiter un chanteur, un groupe ou une identité artistique. Ces faux titres, parfois conçus pour tromper les auditeurs ou capter indûment des revenus, sont devenus l’un des principaux défis des services de streaming.

Le dispositif repose sur une logique de transparence : l’auditeur pourra repérer les contenus entièrement synthétiques, tandis que les mécanismes de rémunération resteront réservés aux artistes et ayants droit éligibles.

Un test décisif pour l’industrie musicale

Cette décision intervient alors que les plateformes cherchent encore un équilibre entre la monétisation, la détection des fraudes et le respect des créateurs (et des auditeurs). TIDAL ne bannit pas l’IA de son catalogue, mais attaque son principal moteur économique : la monétisation de masse. Reste à savoir si cette approche suffira à freiner l’afflux de contenus automatisés et à empêcher qu’ils ne saturent les recommandations musicales.

SOURCETechcrunch

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Kateřina Mrázková Daniel Mrazek Logiciels

JO 2026 : des patineurs tchèques dansent sur une musique générée par IA… et déclenchent la polémique

Deezer Identification Musiques Generees Par IA Internet

Deezer et streaming : 28 % de la musique livrée est générée par IA

Deezer Musique Generee Par Intelligence Artificielle IA Internet

Sur Deezer, près d’une nouvelle musique sur deux est générée par IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Barrettes RAM

Les fabricants de RAM sont poursuivis en justice, accusés d’une entente sur les prix

29 Juin. 2026 • 20:12
0 Business

Une class action accuse Samsung, SK Hynix et Micron, les trois plus gros fabricants de RAM qui pèsent plus de 90 % du revenu mondial de ce...

Werwulf

Werwulf : Robert Eggers redéfinit le film de loup-garou (bande-annonce)

29 Juin. 2026 • 19:45
0 Geekeries

Robert Eggers repart dans les ténèbres. Après The Witch, The Lighthouse et le très stylisé Nosferatu, le...

WhatsApp Nom Utilisateur

WhatsApp : vous pouvez maintenant réserver votre nom d’utilisateur

29 Juin. 2026 • 18:42
1 Internet

WhatsApp ajoute une nouvelle fonction : les noms d’utilisateurs. Jusqu’à présent, il fallait obligatoirement avoir le...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 29 juin

29 Juin. 2026 • 17:56
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Starship V3 launch

Starpipe : SpaceX préparerait un gazoduc pour accélérer les lancements du Starship

29 Juin. 2026 • 17:50
0 Energie

SpaceX envisagerait de construire son propre pipeline de gaz naturel au Texas afin d’alimenter directement Starbase, son site dédié au...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.5.2 et macOS 26.5.2 bouchent 37 failles de sécurité

iOS 26.5.2 et macOS 26.5.2 bouchent 37 failles de sécurité

29 Jun. 2026 • 20:40

image de l'article Bêta 3 pour iOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

Bêta 3 pour iOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

29 Jun. 2026 • 19:35

image de l'article iOS 26.5.2 et macOS 26.5.2 sont disponibles avec des correctifs de sécurité

iOS 26.5.2 et macOS 26.5.2 sont disponibles avec des correctifs de sécurité

29 Jun. 2026 • 19:25

image de l'article WhatsApp : vous pouvez maintenant réserver votre nom d’utilisateur

WhatsApp : vous pouvez maintenant réserver votre nom d’utilisateur

29 Jun. 2026 • 18:43

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site