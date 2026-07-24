Tesla : Elon Musk tempère les attentes sur le robot Optimus ; l’action chute en bourse

Malgré une hausse de son chiffre d’affaires de 26 %, Tesla a essuyé une chute de 14 % de son action suite à l’annonce d’un flux de trésorerie disponible négatif de 1,1 milliard de dollars… et à de nouvelles incertitudes pesant sur la branche robotique de la firme. En effet, lors de la présentation de ces résultats financiers, Elon Musk a affiché un ton inhabituellement prudent concernant son projet phare d’intelligence artificielle et de robotique.

La mise à l’échelle d’Optimus s’annonce titanesque

Le patron de la firme américaine a tenu à revoir à la baisse les ambitions immédiates autour du robot humanoïde. Même s’il continue de croire que le robot Optimus deviendra le plus grand produit de l’histoire, le dirigeant concède que le défi technique reste immense : « Le problème à résoudre est d’une extrême complexité », a déclaré l’entrepreneur milliardaire, insistant particulièrement sur la dextérité des mains du robot et la résistance des composants dans le temps.

Musk a également souligné la difficulté industrielle à venir : « Le défi du passage à l’échelle de la production est extrêmement important. Ce sera le produit le plus difficile à fabriquer massivement en raison de la nouveauté de chaque pièce. »

Du scepticisme face aux démonstrations de la concurrence

Afin de justifier le calendrier face à des rivaux comme Figure ou Boston Dynamics, le milliardaire remet en cause la sincérité des démonstrations concurrentes. Selon lui, aucun robot humanoïde sur le marché ne fonctionne de manière véritablement autonome. « Toutes les démonstrations impressionnantes sur Internet sont préprogrammées ou télécommandées. Optimus sera le premier robot capable d’exécuter des tâches généralisées », avance Musk. Cette affirmation semble pourtant battue en brèche par la startup Figure, qui accumule les démonstrations de robots humanoïdes agissant de façon autonomes.

Un pari technologique sous haute tension

Alors que Tesla réoriente sa stratégie globale vers la robotique et l’intelligence artificielle, le marché attend désormais des résultats palpables. La concrétisation d’Optimus demeure essentielle pour justifier la valorisation boursière du groupe et confirmer son statut d’entreprise technologique d’avant-garde.