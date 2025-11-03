Tesla Roadster : Elon Musk promet une « voiture volante » avant la fin de l’année

Nouvelle lubie ou véritable projet tech ? Elon Musk, le patron visionnaire de Tesla, a promis de faire littéralement décoller son modèle mythique, le Roadster Tesla, d’ici la fin de l’année ! Lors d’un podcast avec Joe Rogan, Musk a évoqué la possibilité d’un prototype capable de « voler », ou du moins de léviter grâce à un pack « SpaceX » équipé de mini-propulseurs. Le constructeur évoque une démonstration prévue avant la fin de l’année 2025, démonstration évidemment qualifiée d’« inoubliable ». Un peu d’humilité ne fait jamais de mal…

Une technologie «folle» pour un futur véhicule hybride

Musk décrit un engin qui pourrait « ne plus vraiment être une voiture » mais plutôt un assemblage de technologies hors norme. Ce véhicule serait doté de capacités « plus folles que toutes les voitures de James Bond réunies », sans toutefois livrer les détails du système aérien. Les brevets déposés par Tesla laissent entrevoir l’intégration d’un mécanisme de sustentation ou d’un système de propulsion hybride, mais l’industrialisation à grande échelle de ce type de technologie semble encore plus qu’incertaine.

Crédibilité de la promesse et des échéances

Pour rappel, le Roadster a initialement été dévoilé en 2017 , les livraisons étant prévues en 2020. Depuis, les reports se sont lourdement accumulés. Malgré les déclarations (toujours) optimistes de Musk, de nombreux observateurs restent sceptiques. Quant aux objectifs avancés sur le plus long terme— ouverture de marché, production de masse, homologation aérienne — c’est peu dire que l’on reste dans le flou le plus total.