Grand Theft Auto VI (GTA 6) a établi des records de ventes dans le monde. En France, le jeu de Rockstar Games a également connu un joli succès avec plus d’un million de ventes de la version physique au lancement.

Plus d’un million de ventes pour GTA 6 en France au démarrage

Selon Oscar Lemaire, GTA 6 a enregistré 1 046 000 de ventes physiques en France au lancement. C’est le deuxième meilleur lancement de tous les temps, la première place étant occupée par… GTA 5 avec 120 000 ventes supplémentaires. Il est toutefois bon de noter que c’était une époque bien différente. GTA 5 est sorti en 2013 et acheter un jeu dématérialisé n’était pas du tout une pratique courante. En 2026, c’est nettement plus le cas.

De plus, nous avons une nouvelle confirmation que la France est très marquée PlayStation : 93 % des ventes physiques de GTA 6 dans l’Hexagone ont été sur PS5. Les 7 % restants concernent la version Xbox Series X/S.

Il est bon de rappeler que parler de version physique GTA 6 est discutable. Il est bel et bel possible d’acheter le jeu au format boîte, mais celui-ci ne comprend pas de disque. En effet, on retrouve un code à utiliser sur le PlayStation Store ou Xbox Store pour lancer le téléchargement.

Le gros avantage en France est que les revendeurs ont fait la guerre des prix, au point d’avoir des enseignes proposant le jeu de Rockstar Games pour 60 euros au lieu de 80 euros pour la version dématérialisée. D’ailleurs, il est toujours possible de l’avoir à ce prix, voici les liens directs :

Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros sur le PlayStation Store/Xbox Store)

Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros sur le PlayStation Store/Xbox Store)

Amazon

Cdiscount

Joybuy

Fnac

Micromania

Carrefour

Cultura

Un record dans le monde

Pour sa part, Rockstar Games a communiqué pour l’échelle mondiale en annonçant que les ventes lors des premières 24 heures ont représenté 3,79 milliards de dollars. C’est un record absolu pour le monde du divertissement, toutes catégories confondues (films, jeux vidéo, etc). Il y a eu 32,5 millions de précommandes.

Discours similaire chez Sony qui a annoncé que GTA 6 a réalisé le plus gros lancement de l’histoire de PlayStation avec plus de 39 millions de joueurs uniques qui ont déjà découvert le jeu sur PS5 depuis sa sortie le 19 novembre.