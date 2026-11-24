Le ministre sud-coréen de l’Éducation, Choi Kyo-jin, a présenté sa démission après le scandale d’un candidat ayant utilisé une caméra miniature, un smartphone et une intelligence artificielle pour tricher à un concours national. Les mesures de sécurité adoptées dans l’urgence pour protéger le très important examen d’entrée à l’université ont provoqué une polémique nationale, poussant le président Lee Jae-myung à accepter son départ.

Un scandale de triche à l’IA

L’affaire a éclaté le 15 novembre lorsqu’un candidat arrivé en tête du concours national de comptabilité fiscale a reconnu avoir utilisé une intelligence artificielle pour obtenir un résultat presque parfait : une seule mauvaise réponse sur 160 questions. Pour procéder, il avait dissimulé une micro-caméra afin de photographier les sujets, avait transmis les images à une IA puis avait consulté les réponses sur un smartphone. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de son avocat, il a reconnu que son classement ne résultait pas d’un travail légitime.

La confession est intervenue quatre jours avant le Suneung, l’examen national d’entrée à l’université auquel ont participé environ 500 000 candidats le 19 novembre. Cette épreuve de huit heures détermine en grande partie les possibilités d’accès aux universités sud-coréennes et pèse lourdement sur les perspectives professionnelles des jeunes diplômés. Le gouvernement a donc lancé une vaste opération de prévention, avec notamment le renforcement des équipes de surveillance, la coupure du Wi-Fi public à proximité des centres et des contrôles physiques destinés à repérer les caméras dissimulées dans les lunettes, les vêtements ou les accessoires.

Les autorités ont également imposé aux candidats de remettre leurs appareils électroniques avant les épreuves et limité le matériel autorisé, jusqu’à demander aux étudiants de venir uniquement avec des crayons noirs, les gommes et correcteurs étant fournis par les centres d’examen. Trois alertes nationales ont par ailleurs été envoyées sur les téléphones mobiles pendant l’épreuve afin de repérer les appareils qui n’auraient pas été remis aux surveillants. Au total, 111 incidents liés à la présence d’équipements électroniques ont été recensés, mais seuls cinq concernaient des candidats effectivement surpris en train d’utiliser des appareils connectés.

Cette organisation improvisée a suscité de nombreuses critiques. Les organisations d’enseignants ont notamment dénoncé des changements annoncés seulement quelques jours avant l’examen, laissant très peu de temps aux surveillants pour se former aux nouvelles procédures. Choi Kyo-jin avait lui-même alimenté la polémique lors d’une audition parlementaire le 16 novembre en déclarant ne pas être certain de pouvoir repérer les fraudeurs en raison de son âge. Le ministre de l’Éducation avait ensuite évité les conférences de presse précédant l’épreuve.

Le gouvernement reconnaît son manque d’anticipation

Après la tenue de l’examen, Choi Kyo-jin a reconnu que son ministère n’avait pas suffisamment anticipé les nouvelles possibilités de fraude offertes par les technologies numériques. « En tant que ministre responsable, je pense ne pas pouvoir échapper aux critiques selon lesquelles nous n’avons pas suffisamment préparé cet examen à l’avance », a-t-il déclaré dans son message annonçant son départ. Le président de Corée du Sud Lee Jae-myung a accepté sa démission le jour même.

L’affaire ne s’arrête pas à cette démission. Le ministère de l’Éducation a annoncé le dépôt de plaintes pénales contre cinq candidats surpris avec des appareils connectés pendant le Suneung. Les autorités envisagent également de renforcer les contrôles lors des prochains examens, alors que des cas d’utilisation de lunettes connectées intégrant des fonctions d’IA avaient déjà été signalés dans des établissements secondaires sud-coréens au cours de l’année.