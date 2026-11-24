Le scandale entourant Nvidia et son patron Jensen Huang connaît un nouveau rebondissement : le département américain du Commerce a officiellement inscrit Megaspeed, une entreprise singapourienne spécialisée dans les infrastructures d’intelligence artificielle, sur sa liste noire commerciale. Cette décision intervient alors que la société est soupçonnée d’avoir facilité le transfert de puces Nvidia vers la Chine en violation des restrictions américaines.

Washington bloque l’accès de Megaspeed aux technologies américaines

L’inscription sur l’Entity List impose désormais aux entreprises américaines d’obtenir une autorisation gouvernementale spécifique avant de fournir des composants, logiciels ou technologies à Megaspeed.

Selon les informations de Semafor, cette mesure vise principalement à « empêcher l’entreprise de se procurer des semi-conducteurs fabriqués aux États-Unis ».

Megaspeed, ancien client majeur de Nvidia, fait déjà l’objet d’une enquête fédérale concernant de possibles détournements de processeurs d’intelligence artificielle. Les autorités américaines et singapouriennes cherchent notamment à déterminer si des équipements soumis à embargo ont été acheminés clandestinement vers la Chine.

Le scandale Alice Huang continue d’éclabousser Nvidia

L’affaire est particulièrement sensible en raison des liens personnels entre Jensen Huang et Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, cette dernière étant soupçonnée par le renseignement américain d’entretenir des relations avec Pékin.

Ces révélations avaient provoqué la démission du patron de Nvidia, avant son retour surprise à la direction du groupe le 23 novembre, probablement après une intervention directe de Donald Trump.

Parallèlement, la justice californienne enquête sur les informations communiquées aux investisseurs concernant les risques de transferts technologiques.

Megaspeed conteste toute activité illégale. Son placement sur liste noire ne constitue pas en soi une condamnation mais marque un nouveau durcissement de Washington. Cette affaire pourrait également accélérer le renforcement des contrôles visant les infrastructures cloud étrangères utilisées pour accéder indirectement aux puissantes puces de Nvidia