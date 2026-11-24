Free Mobile lance Traduction Live, un service capable de traduire oralement une conversation téléphonique dans les deux sens en temps réel. Directement intégré au réseau de l’opérateur et s’appuyant sur l’intelligence artificielle, il ne nécessite aucune application supplémentaire et est inclus dans le forfait Free Max.

Une traduction intégrée au réseau de Free Mobile sans application à installer

Cette nouveauté, qui est une première pour un opérateur en France, permet de téléphoner à une personne parlant une autre langue sans avoir besoin de recourir à un traducteur externe. Free prend en charge dix langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais brésilien, russe, chinois mandarin, coréen et japonais. La traduction est réalisée oralement pendant l’appel dans les deux sens afin que chaque interlocuteur puisse comprendre les propos de l’autre.

Free explique avoir fait le choix d’intégrer directement sa fonction Traduction Live à son réseau. Contrairement aux applications classiques de traduction, le service ne repose donc pas sur un logiciel à installer sur le smartphone. Il fonctionne avec les téléphones compatibles 4G et 5G, à condition que les appels passent par les technologies VoLTE (appels en 4G), VoNR (appels en 5G) ou VoWiFi (appels Wi-Fi). L’abonné peut ainsi appeler un numéro fixe ou mobile, même si son correspondant est abonné chez un autre opérateur. Le service fonctionne également depuis l’étranger sous réserve de disposer d’une connexion compatible

Pour lancer une traduction, il suffit d’activer Traduction Live depuis son espace abonné ou l’application Free dans la rubrique consacrée aux options mobiles. Pendant un appel, il faut ensuite composer ## et prononcer une commande comme « OK Free, traduis en anglais ». La traduction se lance alors automatiquement. Les deux interlocuteurs doivent cependant prendre leur tour de parole et attendre la fin de chaque traduction avant de répondre afin de conserver une conversation compréhensible. Le correspondant est informé de l’utilisation du service et peut refuser en composant le 0.

Free propose également deux fonctions complémentaires. La première utilise le clonage vocal (Voice Cloning) pour reproduire la voix de l’utilisateur dans la langue traduite au lieu d’utiliser une voix de synthèse générique. La seconde permet de recevoir un résumé de la conversation par SMS après avoir raccroché avec les informations importantes comme une adresse, une date de rendez-vous ou les détails d’un échange professionnel. Ces deux options peuvent être activées séparément depuis l’espace abonné

Un service réservé au forfait Free Max

Traduction Live est inclus sans supplément dans le forfait Free Max disponible au prix de 29,99 euros par mois (ou 19,99 euros pour les abonnés Freebox). Les clients des autres forfaits Free Mobile ne peuvent donc pas en profiter directement, même si leur smartphone est compatible avec les technologies nécessaires. Pour les professionnels, c’est accessible via le forfait Free Pro Max.

Sur la question de la confidentialité, l’opérateur indique que les conversations ne sont pas enregistrées et ne servent pas à entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Tous les traitements sont effectués sur des serveurs hébergés en France et exploités par Free. Les transcriptions utilisées pour générer les résumés par SMS sont supprimées immédiatement après leur envoi.