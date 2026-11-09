Free Mobile annonce fusionner avec Free

Un changement va avoir lieu le 1er décembre 2026 : Free Mobile va fusionner avec Free. Mais cela ne va rien changer pour les clients, que ce soit pour leur forfait ou le reste.

Une fusion entre Free Mobile et Free le mois prochain

Dans un e-mail envoyé aux clients et relayé par Univers Freebox, Free Mobile indique :

Pour simplifier la gestion de vos services, nous vous informons que la société Free Mobile fusionne avec la société Free le 1er décembre 2026. Et pour vous, rien ne change ! Vous n’avez rien à faire : tout se fait automatiquement. Vos conditions, vos tarifs et vos services, y compris ceux de votre contrat de location avec option d’achat Free Flex le cas échéant, ainsi que vos moyens de paiement restent exactement les mêmes, et continuent de fonctionner normalement.

Free Mobile précise que les données personnelles des clients (identité, coordonnées, facturation, historique de consommations, etc) vont ainsi basculer chez Free. L’opérateur promet un respect de la vie privée en conservant son engagement de confidentialité et de sécurité des données avec ce processus de transfert.

Pas d’inquiétude donc si vous avez un forfait chez Free Mobile, vous n’avez rien à faire avec cette fusion et votre offre ne bouge pas, que ce soit que sur ce prix ou les appels, SMS, MMS et le quota Internet. Tout se passe en coulisses. On notera que Free ne détaille pas la raison de cette fusion.