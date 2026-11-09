TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Free Mobile annonce fusionner avec Free
Business Tech

Free Mobile annonce fusionner avec Free

2 min.
9 Nov. 2026 • 14:10
0

Un changement va avoir lieu le 1er décembre 2026 : Free Mobile va fusionner avec Free. Mais cela ne va rien changer pour les clients, que ce soit pour leur forfait ou le reste.

Free Mobile Logo

Une fusion entre Free Mobile et Free le mois prochain

Dans un e-mail envoyé aux clients et relayé par Univers Freebox, Free Mobile indique :

Pour simplifier la gestion de vos services, nous vous informons que la société Free Mobile fusionne avec la société Free le 1er décembre 2026.

Et pour vous, rien ne change ! Vous n’avez rien à faire : tout se fait automatiquement. Vos conditions, vos tarifs et vos services, y compris ceux de votre contrat de location avec option d’achat Free Flex le cas échéant, ainsi que vos moyens de paiement restent exactement les mêmes, et continuent de fonctionner normalement.

Free Mobile précise que les données personnelles des clients (identité, coordonnées, facturation, historique de consommations, etc) vont ainsi basculer chez Free. L’opérateur promet un respect de la vie privée en conservant son engagement de confidentialité et de sécurité des données avec ce processus de transfert.

Pas d’inquiétude donc si vous avez un forfait chez Free Mobile, vous n’avez rien à faire avec cette fusion et votre offre ne bouge pas, que ce soit que sur ce prix ou les appels, SMS, MMS et le quota Internet. Tout se passe en coulisses. On notera que Free ne détaille pas la raison de cette fusion.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Free Mobile Invitation 31 Mars 2026 Mobiles / Tablettes

Free annonce une « nouvelle révolution mobile » pour le 31 mars

free max Mobiles / Tablettes

Free Mobile améliore son forfait Free Max avec 5 nouvelles destinations en illimité

free max Mobiles / Tablettes

Free lance Free Max, un forfait mobile avec Internet illimité en France et dans plus de 135 destinations

Free Logo Internet

Free annonce la fin de Free WiFi et de la Femtocell sur Freebox

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Suno

Les ayants droit d’Elvis Presley et Eminem portent plainte contre Suno pour violation du droit d’auteur

9 Nov. 2026 • 15:20
0 Logiciels

Suno fait face à deux nouveaux fronts judiciaires aux États-Unis. Plusieurs ayants droit d’Elvis Presley ainsi qu’Eight Mile...

drone avec nez

Un nez électronique détecte les gaz en quelques millisecondes et guide un drone

9 Nov. 2026 • 14:52
0 Matériel

Une équipe de chercheurs a conçu un système d’olfaction artificielle capable d’estimer la concentration d’un gaz en...

NASa base lunaire

La NASA recrute les futurs astronautes qui vivront et travailleront sur la Lune

9 Nov. 2026 • 13:05
2 Science

La NASA ouvre une nouvelle campagne de recrutement avec cette une promesse très concrète : certains candidats sélectionnés...

gi joe duke

Le nouveau film G.I. Joe avec Bradley Cooper sortira en octobre 2028

9 Nov. 2026 • 11:45
0 Geekeries

Paramount a enfin fixé une date au retour de G.I. Joe au cinéma : le film encore sans titre réalisé par Danny McBride sortira...

Starlink satellite

Starlink passe à la tarification dynamique : jusqu’à 20 % de hausse dans les zones blanches

9 Nov. 2026 • 11:15
0 Internet

Starlink expérimente une nouvelle manière de fixer le prix de ses abonnements résidentiels. Aux États-Unis, SpaceX applique...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Siri AI va mieux mémoriser la vie des utilisateurs

Siri AI va mieux mémoriser la vie des utilisateurs

9 Nov. 2026 • 15:20

image de l'article iPhone 18e : Apple préparerait un écran plus grand et une batterie de 4 430 mAh

iPhone 18e : Apple préparerait un écran plus grand et une batterie de 4 430 mAh

9 Nov. 2026 • 14:10

image de l'article Siri AI : Mike Rockwell envisagerait de quitter son poste chez Apple en 2027

Siri AI : Mike Rockwell envisagerait de quitter son poste chez Apple en 2027

9 Nov. 2026 • 12:55

image de l'article iPhone Duo et Galaxy Z Fold : Apple et Samsung préparent un verre pliable beaucoup plus résistant pour 2028

iPhone Duo et Galaxy Z Fold : Apple et Samsung préparent un verre pliable beaucoup plus résistant pour 2028

9 Nov. 2026 • 11:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site