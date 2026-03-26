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Free annonce une « nouvelle révolution mobile » pour le 31 mars

2 min.
26 Mar. 2026 • 14:10
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Free a envoyé un carton d’invitation à la presse pour un rendez-vous le 31 mars en indiquant : « Prêt pour la nouvelle révolution mobile ? ». Ce sera à 9h30.

Free Mobile Invitation 31 Mars 2026

Une « nouvelle révolution mobile » par Free le 31 mars

A quoi s’attendre ? C’est un grand mystère pour le moment. Free ne donne pas le moindre indice, si ce n’est que cela concernera la partie mobile. L’annonce sera assurée par Nicolas Thomas, à savoir le directeur général de Free.

Peut-on s’attendre à un ou plusieurs nouveaux forfaits ? Peut-être, mais cela ne semble pas vraiment être une révolution, à moins que l’opérateur casse réellement les prix. Un nouveau produit alors ? Là encore, peut-être. Qui sait, on peut éventuellement imaginer que Free Mobile compte lancer son propre smartphone avec un prix intéressant. Tout cela n’est que pure spéculation à ce stade.

Plus tôt cette semaine, Nicolas Thomas a justement promis des innovations pour cette année. « Le seul teasing que je peux faire c’est que oui on a plein de trucs qui vont arriver, mais je ne peux pas les dire », avait assuré le dirigeant après la publication des résultats financiers du groupe. « On a plein d’innovations dans les cartons, je le dis assez régulièrement et je pense que 2025, en particulier le dernier trimestre a été particulièrement riche de ce point de vue », avait-il ajouté.

Il faudra donc patienter jusqu’au 31 mars, à savoir mardi prochain, pour savoir ce que nous mijote Free pour sa « nouvelle révolution mobile ».

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