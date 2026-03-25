Free promet des surprises : « on a plein d’innovations dans les cartons »

Iliad, maison-mère de Free, a présenté ses résultats financiers annuels et Nicolas Thomas, le directeur général de Free, a en profité pour promettre des nouveautés qui arriveront en 2026

Des nouveautés en 2026 chez Free

« Le seul teasing que je peux faire c’est que oui on a plein de trucs qui vont arriver, mais je ne peux pas les dire », a d’abord déclaré Nicolas Thomas. « On a plein d’innovations dans les cartons, je le dis assez régulièrement et je pense que 2025, en particulier le dernier trimestre a été particulièrement riche de ce point de vue », a-t-il ajouté. Free Mobile a notamment proposé mVPN, à savoir son VPN gratuit et illimité, dans les forfaits. Il y a également eu le lancement de Free TV pour regarder gratuitement les chaînes de télévision ou encore l’option eSIM pour Apple Watch.

« On aime bien inventer des choses. On a la chance d’avoir les compétences internes pour le faire. Je pense qu’il y a peu d’opérateurs dans le monde qui ont cette chance là », a poursuivi le directeur général de Free. Il souligne également que son groupe prépare plusieurs de ses technologies en interne, à l’inverse des autres opérateurs. « Après c’est pas une chance qui s’improvise, cela fait 25 ans et Free c’est une boîte d’ingénieurs à la base, d’ingénieurs, de développeurs », a-t-il souligné.

De plus, il affirme que Free « a les compétences » pour proposer de l’innovation et « on a l’envie de le faire et maintenant il reste plus qu’à le faire ». Il faut maintenant patienter pour voir ce que nous prépare Free et Free Mobile pour 2026.