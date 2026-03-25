TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Free promet des surprises : « on a plein d’innovations dans les cartons »
Internet

Free promet des surprises : « on a plein d’innovations dans les cartons »

2 min.
25 Mar. 2026 • 15:36
0

Iliad, maison-mère de Free, a présenté ses résultats financiers annuels et Nicolas Thomas, le directeur général de Free, a en profité pour promettre des nouveautés qui arriveront en 2026

Free Logo

Des nouveautés en 2026 chez Free

« Le seul teasing que je peux faire c’est que oui on a plein de trucs qui vont arriver, mais je ne peux pas les dire », a d’abord déclaré Nicolas Thomas. « On a plein d’innovations dans les cartons, je le dis assez régulièrement et je pense que 2025, en particulier le dernier trimestre a été particulièrement riche de ce point de vue », a-t-il ajouté. Free Mobile a notamment proposé mVPN, à savoir son VPN gratuit et illimité, dans les forfaits. Il y a également eu le lancement de Free TV pour regarder gratuitement les chaînes de télévision ou encore l’option eSIM pour Apple Watch.

« On aime bien inventer des choses. On a la chance d’avoir les compétences internes pour le faire. Je pense qu’il y a peu d’opérateurs dans le monde qui ont cette chance là », a poursuivi le directeur général de Free. Il souligne également que son groupe prépare plusieurs de ses technologies en interne, à l’inverse des autres opérateurs. « Après c’est pas une chance qui s’improvise, cela fait 25 ans et Free c’est une boîte d’ingénieurs à la base, d’ingénieurs, de développeurs », a-t-il souligné.

De plus, il affirme que Free « a les compétences » pour proposer de l’innovation et « on a l’envie de le faire et maintenant il reste plus qu’à le faire ». Il faut maintenant patienter pour voir ce que nous prépare Free et Free Mobile pour 2026.

SOURCEUnivers Freebox

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Xavier Niel et Logo Free Mobiles / Tablettes

Free promet des surprises pour les prochains trimestres

Free Logo Internet

Free annonce la fin de Free WiFi et de la Femtocell sur Freebox

Free TV Appareils Hors-Sujet

Free lance Free TV, son offre de télévision gratuite pour tout le monde

Freebox Révolution Internet

Free lance une offre Freebox + forfait 5G pour 24,99€/mois pendant un an

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Viande

Le steak artificiel aurait une empreinte carbone bien plus élevée que la vraie viande

25 Mar. 2026 • 16:30
0 Energie

Présentée comme une alternative « propre » à l’élevage, la viande cultivée (ou...

Intelligence artificielle

Droits d’auteurs et IA : 19 organismes défendent une présomption d’utilisation des contenus

25 Mar. 2026 • 14:09
0 Internet

19 organismes français de gestion des droits d’auteur veulent faire adopter une proposition de loi qui placerait les sociétés...

Ayaneo Next 2

RAMpocalypse : Ayaneo suspend les précommandes de sa console Next 2

25 Mar. 2026 • 13:15
0 Matériel

Le marché des consoles Windows portables subit de plein fouet la « RAMpocalypse ». Ayaneo vient d’annoncer la suspension des...

PAYDAY-Aces-High

Payday arrive sur la VR : « Aces High » promet des braquages coopératifs sur Meta Quest et SteamVR

25 Mar. 2026 • 11:50
0 Jeux vidéo

La franchise de braquages coopératifs Payday s’apprête à changer de dimension. Un nouvel épisode, Payday: Aces High, sera...

Seigneur des Anneaux

Le Seigneur des Anneaux : un nouveau film en préparation, avec Stephen Colbert au scénario !

25 Mar. 2026 • 10:20
0 Geekeries

Warner Bros. rempile sur la Terre du Milieu. À l’occasion du Tolkien Reading Day, la major hollywoodienne a officialisé le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Accord Apple-Google pour l’IA et Gemini : de nouveaux détails dévoilés

Accord Apple-Google pour l’IA et Gemini : de nouveaux détails dévoilés

25 Mar. 2026 • 16:11

image de l'article Apple introduit la vérification d’âge pour les comptes iCloud au Royaume-Uni

Apple introduit la vérification d’âge pour les comptes iCloud au Royaume-Uni

25 Mar. 2026 • 15:20

image de l'article Les AirPods Max 2 sont disponibles en précommande

Les AirPods Max 2 sont disponibles en précommande

25 Mar. 2026 • 14:23

image de l'article Brevet : Apple repense le trackpad et mise sur un actionneur électromagnétique latéral pour des Mac plus fins

Brevet : Apple repense le trackpad et mise sur un actionneur électromagnétique latéral pour des Mac plus fins

25 Mar. 2026 • 12:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site