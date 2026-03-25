Free promet des surprises : « on a plein d’innovations dans les cartons »

Iliad, maison-mère de Free, a présenté ses résultats financiers annuels et Nicolas Thomas, le directeur général de Free, a en profité pour promettre des nouveautés qui arriveront en 2026
« Le seul teasing que je peux faire c’est que oui on a plein de trucs qui vont arriver, mais je ne peux pas les dire », a d’abord déclaré Nicolas Thomas. « On a plein d’innovations dans les cartons, je le dis assez régulièrement et je pense que 2025, en particulier le dernier trimestre a été particulièrement riche de ce point de vue », a-t-il ajouté. Free Mobile a notamment proposé mVPN, à savoir son VPN gratuit et illimité, dans les forfaits. Il y a également eu le lancement de Free TV pour regarder gratuitement les chaînes de télévision ou encore l’option eSIM pour Apple Watch.
« On aime bien inventer des choses. On a la chance d’avoir les compétences internes pour le faire. Je pense qu’il y a peu d’opérateurs dans le monde qui ont cette chance là », a poursuivi le directeur général de Free. Il souligne également que son groupe prépare plusieurs de ses technologies en interne, à l’inverse des autres opérateurs. « Après c’est pas une chance qui s’improvise, cela fait 25 ans et Free c’est une boîte d’ingénieurs à la base, d’ingénieurs, de développeurs », a-t-il souligné.
De plus, il affirme que Free « a les compétences » pour proposer de l’innovation et « on a l’envie de le faire et maintenant il reste plus qu’à le faire ». Il faut maintenant patienter pour voir ce que nous prépare Free et Free Mobile pour 2026.
SOURCEUnivers Freebox
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Présentée comme une alternative « propre » à l’élevage, la viande cultivée (ou...
19 organismes français de gestion des droits d’auteur veulent faire adopter une proposition de loi qui placerait les sociétés...
Le marché des consoles Windows portables subit de plein fouet la « RAMpocalypse ». Ayaneo vient d’annoncer la suspension des...
La franchise de braquages coopératifs Payday s’apprête à changer de dimension. Un nouvel épisode, Payday: Aces High, sera...
Warner Bros. rempile sur la Terre du Milieu. À l’occasion du Tolkien Reading Day, la major hollywoodienne a officialisé le...
25 Mar. 2026 • 16:11
25 Mar. 2026 • 15:20
25 Mar. 2026 • 14:23