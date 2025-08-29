Free promet des surprises pour les prochains trimestres

Free l’assure : il y aura des surprises qui vont voir le jour. Mais il va falloir patienter un petit moment, puisque le fournisseur d’accès parle d’une disponibilité d’ici les prochains trimestres, sans plus de précision.

Des surprises à venir chez Free

« On se retrouve obligé de réagir, d’innover… Et vous verrez dans les trimestres d’avenir les surprises que l’on vous réserve », a déclaré Nicolas Thomas, le directeur général de Free, lors de la conférence qui a suivi la publication des résultats financiers du deuxième trimestre de 2025.

Cette déclaration a eu lieu après une présentation mitigée des résultats. Le « problème » est qu’il n’y a pas eu de progression. Free comptait 7,6 millions d’abonnés Freebox au deuxième trimestre de 2025, soit autant qu’au premier. La seule différence est que le nombre d’abonnés fibre est maintenant de 6,4 millions (contre 6,3 millions auparavant).

En ce qui concerne Free Mobile, l’histoire se répète là aussi. Il y a toujours 15,5 millions d’abonnés mobiles, aucune progression ici. La seule différence est que le forfait à 2 euros a maintenant 3,6 millions d’abonnés contre 3,7 millions en début d’année.

Malgré la stagnation, Free a réussi à augmenter un peu son chiffre d’affaires. Il a été de 1,64 milliard d’euros, en hausse de 1,8 %. Nicolas Thomas s’est d’ailleurs félicité de ce point, notant que Free a été le seul opérateur français à avoir une hausse du chiffre d’affaires sur cette période. « Ce qu’on recherche avant tout, c’est de créer de la valeur. Si l’enjeu, c’est de faire quelques milliers de nouveaux abonnés nets et ensuite d’avoir une destruction de la valeur, ce n’est pas notre projet », dit-il.