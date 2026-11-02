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KultureGeek Science Mars : Perseverance prélève Singita, une roche vieille peut-être de plus de 4 milliards d’années
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Mars : Perseverance prélève Singita, une roche vieille peut-être de plus de 4 milliards d’années

3 min.
2 Nov. 2026 • 19:18
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Perseverance vient peut-être de mettre la main sur l’un des plus anciens témoins géologiques accessibles à la surface de Mars. Le 24 octobre, le rover de la NASA a foré une roche cristalline dans la région de Lac de Charmes, au-delà de la bordure occidentale du cratère Jezero. L’échantillon récupéré, baptisé Singita, pourrait remonter à plus de 3,9 milliards d’années, voire davantage.

Perseverance Rover

La découverte intrigue particulièrement les planétologues car cette roche magmatique s’est probablement formée profondément dans la croûte martienne. Katie Stack Morgan, responsable scientifique de Perseverance, estime qu’« il pourrait s’agir de l’une des plus anciennes roches affleurant à la surface de Mars ».

Une roche remontée des profondeurs martiennes

Singita aurait autrefois été enfouie à environ un kilomètre sous la surface. Un ou plusieurs impacts d’astéroïdes auraient ensuite arraché le matériau à la croûte profonde avant de le projeter dans la région actuelle. Cette hypothèse rejoint les observations réalisées autour de minéraux inhabituels découverts par Perseverance dans cette zone géologiquement complexe.

Mars Perseverance Singita

L’échantillon Singita, photographié par la caméra CacheCam de Perseverance

La roche pourrait même être antérieure à la formation de Jezero, créée par un impact il y a environ 3,9 milliards d’années. Sa datation exacte reste cependant impossible sur Mars : elle nécessiterait une analyse en laboratoire sur Terre.

Un nouvel échantillon clé pour comprendre la jeunesse de Mars

Perseverance explore désormais des terrains très anciens après avoir quitté le cœur de Jezero. Le rover avait déjà identifié dans le cratère des indices chimiques compatibles avec une possible activité biologique passée, sans qu’aucune preuve de vie ne puisse encore être établie.

Singita intéresse donc moins les scientifiques pour une éventuelle biosignature que pour ce qu’elle pourrait raconter des premières centaines de millions d’années de Mars. En remontant littéralement des profondeurs de la planète, cette roche offre aux chercheurs une nouvelle fenêtre sur une époque dont presque toutes les traces ont disparu sur Terre.

SOURCEFutura-Sciences

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