Les États-Unis ne veulent plus seulement contrôler la destination physique des puces d’intelligence artificielle. Depuis le 19 novembre, une nouvelle règle du département du Commerce peut imposer une licence lorsque des accélérateurs américains installés dans un centre de données étranger fournissent à distance une puissance de calcul importante à une entreprise chinoise ou liée à un autre pays sous embargo. Le matériel peut donc rester en Malaisie, à Singapour ou ailleurs : ce qui devient contrôlé est le droit de s’en servir. Cette évolution ferme une faille évidente, mais elle transforme aussi les opérateurs cloud en acteurs du contrôle des exportations, avec une question difficile : peut-on surveiller une ressource numérique aussi précisément qu’une cargaison de semi-conducteurs ?

La puce ne franchit plus la frontière, son calcul oui

Les restrictions américaines ont longtemps suivi un objet : une puce, un serveur, une machine de fabrication. Le cloud dissocie l’emplacement du matériel de celui de l’utilisateur. Une entreprise empêchée d’importer un accélérateur peut louer des machines situées dans un pays tiers, envoyer ses données et récupérer le résultat d’un entraînement sans jamais recevoir le composant.

La règle intérimaire intitulée Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors répond à ce décalage. Une licence est désormais nécessaire pour exporter, réexporter ou transférer certains équipements avancés vers un centre de données lorsqu’il existe une connaissance de leur utilisation future au profit d’entités dont le siège, ou celui de la maison mère ultime, se trouve à Macao ou dans le groupe de pays D:5, qui inclut la Chine.

Le seuil retenu dépasse 12 millions d’unités de « performance totale de traitement » agrégée. Il ne s’applique pas seulement à une salle : la règle additionne aussi des centres « liés », y compris par une infrastructure numérique. Le cabinet Sidley estime que ce niveau correspond approximativement à la puissance de 300 accélérateurs commerciaux parmi les plus avancés, une équivalence qui varie naturellement selon les modèles. L’agrégation vise à empêcher un client de découper sa location entre plusieurs sites pour rester sous chaque plafond.

Le Bureau of Industry and Security présente le texte comme un alignement entre l’accès distant et les restrictions appliquées aux livraisons physiques. Le changement est conceptuel : le calcul devient une capacité exportable, même lorsque le processeur ne change ni de propriétaire ni de territoire.

Le centre de données devient un poste de contrôle

Pour appliquer cette logique, il ne suffit plus au vendeur de connaître l’adresse de livraison. Exportateurs, fondeurs, assembleurs et centres de données doivent examiner les clients directs, les intermédiaires, le contrôle capitalistique et la maison mère ultime. Ils doivent aussi anticiper la quantité de calcul qui sera accessible, puis tenir compte de l’évolution des usages après l’installation.

Cette dernière obligation est la plus nouvelle. Un lot de GPU peut être livré pour un client autorisé, puis être réaffecté quelques mois plus tard à une offre cloud utilisée par un groupe visé. Plusieurs analyses juridiques relèvent que le changement d’usage peut alors être traité comme un transfert dans le pays, même sans nouveau passage en douane. La conformité ne se termine donc plus à la réception du serveur.

Les opérateurs vont devoir relier des données qui vivent habituellement dans des systèmes séparés : identité du client, bénéficiaire réel, contrats de capacité, localisation des machines et consommation agrégée. Un fournisseur disposant de milliers de comptes devra repérer les sociétés écrans, les revendeurs de calcul et les projets répartis entre plusieurs régions. Les pratiques de connaissance du client, déjà courantes dans la finance, vont s’étendre à l’infrastructure informatique.

Le problème n’est pas théorique. Nous avons récemment évoqué une enquête sur un trafic présumé de puces, puis l’ouverture d’une enquête en Californie sur un possible transfert vers la Chine. Le nouveau texte ne prouve pas ces accusations, mais il répond au même angle mort : la chaîne d’accès est plus longue que la chaîne de livraison.

Cinq pays se retrouvent au milieu de la rivalité

La règle ajoute par ailleurs une exigence de licence pour certaines expéditions avancées vers le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. Ces pays ne sont pas assimilés à la Chine. Ils sont visés parce que leurs centres de données peuvent servir d’intermédiaires et parce que leur capacité augmente rapidement. Le Commerce américain cherche à obtenir de la visibilité avant que des infrastructures massives ne deviennent impossibles à auditer.

Pour ces États, le coût dépasse la paperasse. Un projet de centre de données se finance sur la certitude de pouvoir acheter les accélérateurs et les louer à un large éventail de clients. Une licence incertaine, des contrôles permanents et le risque de perdre un fournisseur peuvent renchérir le capital. Les clients sans lien avec un pays restreint pourraient eux aussi subir des délais ou des clauses contractuelles supplémentaires.

Washington tente de limiter cet effet avec des exclusions et des mécanismes de déclaration. Les systèmes commerciaux de recommandation, utilisés par exemple pour classer des produits ou des contenus, ne sont pas considérés comme présentant le même risque que l’entraînement de modèles avancés. Certaines structures américaines peuvent bénéficier de traitements particuliers sous réserve de rapports. Ces distinctions montrent que le gouvernement ne veut pas plafonner tout le cloud mondial ; il cherche la puissance susceptible d’entraîner les modèles les plus capables.

Mais elles créent aussi une taxonomie délicate. Un même cluster peut servir le matin à une recommandation commerciale et le soir à ajuster un grand modèle. Un client peut acheter une prestation autorisée, puis réutiliser des résultats dans un programme différent. Le fournisseur devra apprécier l’usage sans voir tous les jeux de données ni les objectifs du client, tandis que le client cherchera à protéger ses secrets industriels.

Une règle plus ciblée que le dispositif mondial abandonné

Le texte formalise l’abandon de l’AI Diffusion Rule, un cadre adopté précédemment qui répartissait les pays en plusieurs niveaux et plafonnait plus largement les capacités. Cette architecture avait suscité des critiques en raison de sa complexité et du risque de pousser des partenaires vers des technologies non américaines. Le nouveau dispositif est plus ciblé : il se concentre sur l’accès distant de certaines entités et sur des destinations jugées sensibles.

Cette précision peut être un avantage. Une interdiction mondiale trop large fragmente le marché sans garantir que les utilisateurs visés sont réellement bloqués. En suivant la maison mère, la quantité de calcul et le client final, Washington tente de rapprocher la contrainte du risque. Le texte prévoit aussi une période de commentaires jusqu’au 19 janvier 2027, ce qui laisse aux industriels la possibilité de documenter les cas où les seuils ou les obligations sont impraticables.

La contrepartie est une dépendance accrue à l’interprétation. La notion de « connaissance » en droit des exportations ne se limite pas toujours à une certitude formelle ; ignorer volontairement des signaux peut devenir un problème. Un opérateur devra décider quels indices déclenchent une enquête renforcée, quand deux infrastructures sont suffisamment liées pour additionner leur puissance et comment traiter un groupe multinational dont les filiales changent de contrôle.

Le gouvernement américain conserve également un pouvoir considérable à travers les décisions de licence. Des documents communiqués au Congrès indiquent que le BIS avait reçu, au 11 mai, des demandes portant sur plus de 3,4 millions de circuits couverts pour des entreprises chinoises. Ce chiffre concerne des demandes, pas des autorisations. Il rappelle néanmoins que la règle générale et la pratique administrative peuvent produire des résultats différents : la fermeté d’un texte dépendra des licences accordées, refusées ou laissées en attente.

Fermer la faille ne suffit pas à contenir le calcul

À court terme, la nouvelle règle rend plus risqué le montage le plus simple : acheter des GPU dans un pays tiers et louer leur puissance à une entreprise visée. Elle donne aussi au Commerce une base pour réclamer des informations et sanctionner des acteurs qui auraient ignoré la destination réelle du calcul. Pour les grands fournisseurs, capables de tracer comptes et clusters, la conformité est coûteuse mais techniquement envisageable.

Les contournements ne disparaîtront pas. Des intermédiaires peuvent fractionner les contrats, masquer une maison mère ou revendre des résultats plutôt que du temps de calcul. Les petits opérateurs disposent de moins d’outils de détection. Enfin, plus la règle est extraterritoriale, plus son efficacité dépend de la coopération des pays hôtes et du maintien de la domination américaine sur les puces, les logiciels et les services associés.

La mesure peut aussi accélérer ce qu’elle cherche à retarder. La Chine prépare déjà ses propres contrôles sur des technologies d’IA et investit dans des puces nationales. Restreindre l’accès aux accélérateurs américains augmente le coût immédiat des grands entraînements, mais renforce l’intérêt politique et économique d’une chaîne indépendante. Il serait donc excessif de présenter le texte comme un verrou définitif.

Les prochains signaux seront concrets : contenu des rapports envoyés au BIS, nombre de licences, réactions de Singapour et de la Malaisie, clauses imposées par les clouds et premières enquêtes fondées sur un accès distant. Si les autorités parviennent à identifier le bénéficiaire réel sans bloquer des clients légitimes, elles auront adapté le contrôle des exportations à l’ère du cloud. Si les contrats se déplacent vers des intermédiaires opaques, la frontière numérique existera surtout pour les acteurs qui acceptent de la déclarer.