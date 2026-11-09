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Starlink passe à la tarification dynamique : jusqu’à 20 % de hausse dans les zones blanches

3 min.
9 Nov. 2026 • 11:15
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Starlink expérimente une nouvelle manière de fixer le prix de ses abonnements résidentiels. Aux États-Unis, SpaceX applique désormais une tarification dynamique faisant varier la facture selon la capacité disponible et la demande dans chaque zone. Dans les secteurs les plus chargés, les hausses observées atteignent environ 20 %, tandis que d’autres régions bénéficient au contraire de réductions.

Starlink satellite

Un forfait Residential 100 Mbps facturé 50 dollars passe ainsi à 60,50 dollars dans certaines zones rurales du Missouri. L’offre Residential Max peut grimper de 130 à 156 dollars par mois. À Kansas City, la situation s’inverse : les trois abonnements résidentiels sont proposés à 49,50, 76,50 et 117 dollars.

SpaceX veut utiliser les prix pour réguler son réseau

Starlink explique que ses tarifs sont désormais établis « dynamiquement en fonction de l’offre de capacité et de la demande des clients ». Les prix doivent être réévalués approximativement chaque trimestre et pourront donc évoluer dans les deux directions.

Cette stratégie tarifaire extrêmement « souple » s’inscrit dans une politique commerciale déjà très… mouvante. En France, Starlink avait notamment lancé un abonnement à 29 euros en 2025, après avoir auparavant fortement réduit ses tarifs. Le site français affiche actuellement les offres résidentielles à partir de 35 euros par mois.

Les zones rurales risquent d’être les plus exposées

Ce nouveau système peut devenir problématique dans les régions où Starlink constitue l’une des rares alternatives crédibles à l’ADSL ou aux réseaux mobiles. Les abonnés y disposent de moins de possibilités pour changer d’opérateur si les prix augmentent… Ce monopole régional explique sans doute le choix – un peu cynique – de Starlink d’augmenter fortement ses tarifs dans ces zones sachant que l’abonné n’a pas véritablement de solutions de rechange.

Même avec des milliers de satellites Starlink, la bande passante disponible reste donc une ressource limitée qu’il faut désormais répartir jusque dans la facture. SpaceX compte néanmoins augmenter fortement la capacité de sa constellation grâce aux nouvelles générations de satellites, tout en préparant une connectivité directe avec les smartphones.

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