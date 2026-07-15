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Starlink prépare une antenne v5 plus compacte et moins énergivore

2 min.
15 Juil. 2026 • 16:37
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SpaceX poursuit l’évolution de son matériel Starlink avec une nouvelle antenne v5 repérée dans sa documentation et son application. Ce modèle reprend la philosophie de l’antenne rectangulaire non motorisée lancée en 2024, mais dans un format nettement plus compact et plus léger ce qui pourrait faciliter son installation sur un toit, un balcon, un véhicule ou dans une résidence secondaire.

Une antenne Starlink plus petite, mais toujours complète

La nouvelle antenne mesure 384 x 306 mm, contre 594 x 383 mm pour le modèle standard actuel. Son poids descend à environ 1,1 kg avec la béquille intégrée, là où l’antenne précédente atteint 3,2 kg avec son pied. L’angle de vision vers le ciel reste annoncé à 110°, tandis que la résistance aux éléments demeure certifiée IP67.

Starlink V5

Starlink indique aussi une consommation en baisse, autour de 35 à 50 W, contre 75 à 100 W pour l’antenne standard. Ce point peut compter pour les usages mobiles, les installations isolées ou les utilisateurs alimentés par batterie ou panneau solaire.

Un kit avec routeur Wi-Fi 6

Le kit comprendrait un câble d’alimentation de 1,5 mètre, un câble de connexion de 15 mètres entre l’antenne et le routeur, ainsi qu’un câble Ethernet de 2 mètres. L’antenne serait associée au routeur de la Starlink Mini, compatible Wi-Fi 6 double bande, avec une alimentation séparée pour le routeur et l’antenne. Cette v5 ne semble pas encore disponible à l’achat en France.

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