Spectaculaire : un déploiement de satellites Starlink filmé depuis l’un des satellites !

SpaceX a publié une séquence spectaculaire filmée non pas depuis une fusée, mais depuis l’un de ses satellites Starlink déjà largué en orbite basse. La vidéo, partagée par Michael Nicolls, vice-président de l’ingénierie Starlink, montre la phase de séparation progressive d’un groupe de 29 satellites lancé le 1er mai 2026 depuis la Floride.

Une orbite complète vue depuis un satellite Starlink

La séquence dure environ 3 minutes 30 et condense une orbite entière autour de la Terre. On y voit un coucher puis un lever de Soleil, tandis que plusieurs satellites Starlink s’éloignent lentement dans le champ. Nicolls a accompagné cette publication d’un clin d’œil au Star Wars Day : « May the @Starlink be with you », référence bien sûr évidente au fameux « May the Force be with you » (que la Force soit avec toi ») lancé par Obi-Wan Kenobi à Luke Skywalker.

Stunning first-sat views from @Starlink launch G10-38 on May 1, deployed from @SpaceX‘s Falcon rocket. Watch as the Starlink sats cruise over an entire orbit, through sunrise and sunset, and slowly separate from each as they complete their post-launch deployment sequence before… pic.twitter.com/T7p1bvnQrC — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) May 5, 2026

Ce point de vue est particulièrement inhabituel, et c’est bien sûr tout ce qui fait son intérêt : SpaceX partage régulièrement des images depuis ses lanceurs Falcon 9, mais cette fois la caméra se trouve sur un satellite déjà déployé, au moment où la grappe commence à se disperser avant la montée vers son orbite opérationnelle.

Un déploiement pensé pour éviter les collisions

Des satellites empilés comme un jeu de cartes

Les Starlink sont libérés depuis le second étage du Falcon 9 selon une méthode bien rodée. Les satellites sont empilés à plat, puis séparés pendant que l’étage tourne lentement sur lui-même. Cette rotation donne à chaque satellite une vitesse légèrement différente, ce qui leur permet de s’éloigner sans risque de collision.

La mission Starlink 10-38 a décollé de Cape Canaveral le 1er mai à bord d’un Falcon 9 dont le premier étage effectuait son 31e vol. Il s’agissait déjà de la 43e mission Starlink de SpaceX … pour la seule année 2026. La constellation Starlink au complet dépasse désormais les 10 000 satellites en orbite basse.