Spectaculaire : un déploiement de satellites Starlink filmé depuis l’un des satellites !

SpaceX a publié une séquence spectaculaire filmée non pas depuis une fusée, mais depuis l’un de ses satellites Starlink déjà largué en orbite basse. La vidéo, partagée par Michael Nicolls, vice-président de l’ingénierie Starlink, montre la phase de séparation progressive d’un groupe de 29 satellites lancé le 1er mai 2026 depuis la Floride.
La séquence dure environ 3 minutes 30 et condense une orbite entière autour de la Terre. On y voit un coucher puis un lever de Soleil, tandis que plusieurs satellites Starlink s’éloignent lentement dans le champ. Nicolls a accompagné cette publication d’un clin d’œil au Star Wars Day : « May the @Starlink be with you », référence bien sûr évidente au fameux « May the Force be with you » (que la Force soit avec toi ») lancé par Obi-Wan Kenobi à Luke Skywalker.
Stunning first-sat views from @Starlink launch G10-38 on May 1, deployed from @SpaceX‘s Falcon rocket. Watch as the Starlink sats cruise over an entire orbit, through sunrise and sunset, and slowly separate from each as they complete their post-launch deployment sequence before… pic.twitter.com/T7p1bvnQrC
— Michael Nicolls (@michaelnicollsx) May 5, 2026
Ce point de vue est particulièrement inhabituel, et c’est bien sûr tout ce qui fait son intérêt : SpaceX partage régulièrement des images depuis ses lanceurs Falcon 9, mais cette fois la caméra se trouve sur un satellite déjà déployé, au moment où la grappe commence à se disperser avant la montée vers son orbite opérationnelle.
Les Starlink sont libérés depuis le second étage du Falcon 9 selon une méthode bien rodée. Les satellites sont empilés à plat, puis séparés pendant que l’étage tourne lentement sur lui-même. Cette rotation donne à chaque satellite une vitesse légèrement différente, ce qui leur permet de s’éloigner sans risque de collision.
La mission Starlink 10-38 a décollé de Cape Canaveral le 1er mai à bord d’un Falcon 9 dont le premier étage effectuait son 31e vol. Il s’agissait déjà de la 43e mission Starlink de SpaceX … pour la seule année 2026. La constellation Starlink au complet dépasse désormais les 10 000 satellites en orbite basse.
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