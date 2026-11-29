Le 4 décembre 1995, Netscape et Sun annoncent JavaScript comme un langage destiné à rendre les pages Web plus actives. Le nom évoque Java, alors au centre de leur stratégie commune, mais le nouveau venu est une création distincte, conçue dans l’urgence pour s’insérer directement dans le navigateur. Trente et un ans plus tard, ce compromis devenu standard anime des cartes, des messageries, des outils de création, des jeux et une partie des serveurs. JavaScript n’a pas transformé le Web en application par une invention unique : il a survécu aux guerres de navigateurs, aux incompatibilités, à une normalisation laborieuse et à plusieurs tentatives de remplacement. Son histoire explique pourquoi une technologie souvent critiquée est devenue l’une des couches communes de l’informatique contemporaine.

En 1995, Netscape cherche le langage manquant du navigateur

Le Web du milieu des années 1990 sait déjà afficher des documents, suivre des liens, envoyer des formulaires et déclencher des programmes sur un serveur. Il n’est donc pas entièrement « statique ». En revanche, modifier une page immédiatement après une action de l’utilisateur reste difficile. Le navigateur peut montrer du texte et des images, mais il lui manque un moyen simple de relier un bouton, un champ ou une horloge à un petit programme exécuté sur la machine du visiteur.

Netscape domine alors un marché des navigateurs encore jeune avec Navigator. L’entreprise veut faire de son logiciel une plate-forme, pas seulement un lecteur de documents. Elle a aussi signé avec Sun pour intégrer Java, un langage capable de faire fonctionner de petites applications téléchargées, les applets. Java vise toutefois des programmeurs formés, avec compilation et types déclarés. Netscape imagine en complément un outil plus accessible aux auteurs de pages, qui pourrait être écrit directement dans le HTML et essayé sans chaîne de développement lourde.

Brendan Eich rejoint Netscape en avril 1995. Son intérêt va notamment à Scheme, un langage fonctionnel, et à Self, fondé sur des objets construits à partir de prototypes plutôt que sur des classes traditionnelles. La direction lui impose néanmoins une syntaxe familière aux développeurs de Java et de C. Cette combinaison produit l’une des singularités durables de JavaScript : son apparence rappelle la famille de C, tandis que son modèle d’objets et ses fonctions doivent beaucoup à d’autres traditions.

Les « dix jours » concernent un prototype, pas trente ans de langage

La formule selon laquelle JavaScript aurait été « créé en dix jours » vient bien de Brendan Eich. Elle demande pourtant une précision essentielle. Eich réalise en mai 1995 le premier moteur fonctionnel, un compilateur de bytecode et son interpréteur, pendant une période d’environ dix jours. Ce prototype interne porte le nom de Mocha. Il ne correspond ni à la totalité de JavaScript 1.0, corrigé pendant les mois suivants, ni au langage standardisé et continuellement étendu depuis.

Le calendrier explique plusieurs choix difficiles à modifier par la suite. Navigator 2 doit figer ses fonctions pendant l’été. Eich privilégie donc ce qui fonctionne assez bien pour être livré : nombres représentés en virgule flottante, conversions automatiques, objets extensibles, fonctions traitées comme des valeurs et gestion permissive des erreurs. Certaines incohérences devenues célèbres, comme le résultat de l’opérateur typeof appliqué à null, restent conservées parce que des pages existantes pourraient dépendre de ces comportements.

Mocha devient LiveScript et apparaît publiquement en septembre 1995 dans la première version bêta de Netscape Navigator 2.0. Le navigateur final et JavaScript 1.0 arrivent en mars 1996. Netscape propose aussi LiveWire, un environnement de script côté serveur : Node.js n’inventera donc pas, treize ans plus tard, l’idée d’utiliser JavaScript hors du navigateur. Sa réussite viendra d’une autre architecture et d’un écosystème beaucoup plus favorable.

L’urgence ne signifie pas que tout aurait été improvisé par une personne isolée. Eich conçoit le cœur du langage, mais d’autres ingénieurs de Netscape l’intègrent aux différentes versions du navigateur, adaptent des composants et participent aux corrections. La rapidité est un fait historique ; en faire l’explication unique des qualités et défauts actuels efface trois décennies de décisions collectives.

Le nom JavaScript est un accord commercial, pas une parenté technique

Le 4 décembre 1995, Netscape et Sun présentent officiellement JavaScript comme un langage de script ouvert et multiplate-forme, soutenu par 28 entreprises. Le communiqué le décrit comme un complément à Java. Ce positionnement sert les deux partenaires : Sun étend l’univers de Java et Netscape associe son script à la technologie la plus commentée du moment. LiveScript reçoit ainsi un nom plus vendeur quelques mois avant la sortie commerciale de Navigator 2.

Java et JavaScript ne sont pourtant ni deux versions d’un même langage ni deux niveaux d’une même plate-forme. Java est compilé en bytecode pour une machine virtuelle, impose une discipline de types et repose alors sur des classes. JavaScript est dynamique, intégré au navigateur et construit autour d’objets à prototypes. Leur syntaxe partage des accolades, des boucles et certains mots-clés, en partie parce que Netscape voulait rassurer les programmeurs de Java. Cette ressemblance de surface a entretenu une confusion que le succès des deux noms a rendue presque impossible à corriger.

Le choix a également placé JavaScript dans l’ombre d’une marque détenue par Sun, puis Oracle. Pour la spécification neutre, il faudra adopter le nom ECMAScript. Dans l’usage courant, JavaScript désigne le langage et ses implémentations conformes ; ECMAScript désigne principalement la norme qui en fixe le noyau. Ce ne sont pas deux langages concurrents.

La guerre des navigateurs rend le langage incontournable et instable

Microsoft comprend rapidement qu’un navigateur dépourvu de scripts interactifs sera désavantagé. Le 18 juillet 1996, l’entreprise annonce JScript, son implémentation compatible avec JavaScript, puis l’intègre à Internet Explorer 3 lancé le 13 août. Cette adoption évite que le langage reste une exclusivité Netscape. Elle ouvre aussi une période pendant laquelle un même script peut se comporter différemment selon le navigateur.

Le problème ne vient pas seulement du langage. Netscape et Microsoft exposent des modèles différents pour représenter la page et ses éléments. Les développeurs testent le nom du navigateur, maintiennent plusieurs chemins de code et affichent parfois des avertissements exigeant Navigator ou Internet Explorer. Les pages emploient le script pour des menus, des validations de formulaire, des animations, mais aussi pour des fenêtres surgissantes, du texte défilant dans la barre d’état et des effets qui vieillissent mal.

La standardisation devient donc une condition de survie. Netscape soumet le langage à Ecma International en novembre 1996. La première édition d’ECMA-262 est adoptée en juin 1997 à partir de JavaScript et de JScript. Le nom ECMAScript contourne la question de la marque et fournit une référence commune, sans régler immédiatement les divergences des navigateurs. Le World Wide Web Consortium publie de son côté le DOM Level 1 le 1er octobre 1998 afin de définir une interface indépendante pour lire et modifier la structure d’un document.

Cette séparation reste fondamentale. ECMAScript spécifie le langage : valeurs, objets, fonctions, syntaxe et règles d’exécution. Le DOM, les événements, le réseau, le stockage ou les minuteries sont des interfaces fournies par l’environnement. Un programme Node.js exécute donc JavaScript sans posséder automatiquement les objets d’une page Web. Confondre JavaScript avec toutes les fonctions du navigateur revient à confondre une langue avec la ville dans laquelle elle est parlée.

Ajax transforme une suite de pages en logiciel continu

À la fin des années 1990, les sites interactifs rechargent encore souvent un document entier après chaque action. Microsoft introduit avec Internet Explorer 5, en 1999, l’objet XMLHTTP permettant à une page de communiquer avec un serveur en arrière-plan. Mozilla et d’autres navigateurs adoptent ensuite une interface compatible, devenue XMLHttpRequest. Les briques existent avant que le public dispose d’un nom pour leur combinaison.

Le 18 février 2005, le designer Jesse James Garrett publie l’essai « Ajax: A New Approach to Web Applications ». Ajax, pour « Asynchronous JavaScript and XML », ne constitue ni un nouveau langage ni une invention attribuable à une seule société. Le terme regroupe JavaScript, le DOM, des échanges réseau asynchrones et des formats de données afin de mettre à jour une partie de l’écran sans recharger la page. Google Suggest et Google Maps montrent alors de manière spectaculaire qu’un service Web peut réagir comme un logiciel de bureau.

Le mot XML perdra vite son caractère obligatoire : JSON, directement adapté aux structures de données de JavaScript, devient courant, puis l’interface fetch simplifie une partie des échanges. L’essentiel demeure. Le navigateur conserve un état, demande seulement les informations nécessaires et redessine une zone de l’interface. Messageries, suites bureautiques, streaming et réseaux sociaux reposent largement sur ce modèle.

Cette évolution n’efface pas HTML et CSS. Une application accessible et robuste a toujours besoin d’une structure, de styles et de contrôles utilisables. JavaScript orchestre les changements ; il ne remplace pas mécaniquement les autres couches du Web. Une page qui dépend de plusieurs mégaoctets de script pour afficher quelques paragraphes illustre plutôt le coût possible de son succès.

V8 et Node.js font sortir JavaScript de la page

Le poids croissant des applications déclenche une compétition entre moteurs. Le 2 septembre 2008, Google présente V8 avec Chrome. Au lieu d’interpréter simplement le code, le moteur le compile en instructions natives et optimise dynamiquement les objets. Mozilla, Apple et Microsoft améliorent leurs propres moteurs. Cette course réduit l’écart entre JavaScript et des logiciels autrefois réservés au bureau, sans supprimer les limites liées au réseau, au rendu ou au fil principal de l’interface.

Ryan Dahl s’appuie sur V8 pour lancer Node.js en 2009. Son modèle d’entrées-sorties événementielles convient aux serveurs qui attendent de nombreuses opérations réseau. Surtout, Node permet d’employer le même langage dans le navigateur, sur le serveur et dans les outils de construction. Le gestionnaire npm accélère le partage de modules. JavaScript devient une infrastructure de développement complète, avec le bénéfice d’un immense catalogue et le risque d’une dépendance profonde à de très nombreux petits paquets.

Le même socle gagne les applications de bureau à travers Electron et les appareils mobiles via différentes couches hybrides. Cette portabilité a un prix en mémoire, en consommation et en intégration avec le système. La décision récente de Discord d’abandonner Electron pour reconstruire son application illustre cette tension : la facilité de partager du code Web ne garantit pas l’efficacité d’un logiciel natif.

Un standard capable de changer sans casser l’ancien Web

La normalisation ne suit pas une progression régulière. Après ECMAScript 3 en 1999, un projet ambitieux d’ECMAScript 4 divise le comité chargé du standard. En 2008, les camps trouvent un compromis baptisé Harmony. ECMAScript 5, approuvé le 3 décembre 2009, consolide des pratiques communes, ajoute notamment le mode strict et normalise JSON. ECMAScript 2015 apporte ensuite modules, classes, promesses, nouvelles portées de variables, itérateurs et autres outils attendus pour les grands programmes.

Depuis ECMAScript 2016, le standard suit un rythme annuel. Les navigateurs peuvent implémenter les fonctions au fil de leur maturation, tandis que des suites de tests limitent les divergences. Cette méthode privilégie des changements incrémentaux. Elle répond à une contrainte particulière : un comportement jugé mauvais ne peut pas toujours disparaître, car des millions de pages anciennes doivent continuer à fonctionner.

Des outils se sont construits autour de cette compatibilité. Présenté le 1er octobre 2012, TypeScript ajoute une vérification statique des types et produit du JavaScript destiné aux environnements existants. Les compilateurs permettent aussi d’écrire avec une syntaxe récente puis de la transformer pour des navigateurs plus anciens. Cette couche supplémentaire rend les grands projets plus contrôlables, au prix d’une chaîne de construction parfois complexe. Le CMS EmDash de Cloudflare, fondé sur TypeScript, montre jusqu’où cet écosystème s’est étendu côté serveur et outils.

WebAssembly, standardisé pour exécuter efficacement du code compilé dans le navigateur, n’a pas remplacé JavaScript. Il le complète. Des projets exigeants peuvent confier calculs, moteurs physiques ou décodage à WebAssembly et garder JavaScript pour relier l’interface aux fonctions du navigateur. Les démonstrations permettant de faire fonctionner GTA 5 dans un navigateur ou de jouer à GTA Vice City sur le Web reposent précisément sur cette coopération, pas sur la disparition du langage historique.

Le langage universel du Web porte aussi ses coûts

Exécuter du code reçu d’un site sur l’ordinateur d’un inconnu impose un modèle de sécurité strict. La politique de même origine limite l’accès d’un script aux données d’autres sites ; les permissions, les bacs à sable et les protections contre l’injection complètent ce dispositif. Ces barrières ne rendent pas tout script sûr. Une bibliothèque compromise, une dépendance malveillante ou une erreur d’insertion dans une page peut atteindre de nombreux utilisateurs. JavaScript sert également à la mesure publicitaire, au pistage et à des interfaces manipulatrices, des usages qui relèvent des choix économiques autant que de la technologie.

Les performances ont progressé, mais la quantité de code transférée et exécutée reste déterminante. Une interface riche peut devenir lente sur un téléphone modeste ou une connexion limitée. Les frameworks changent rapidement, les outils s’empilent et une application peut dépendre de milliers de composants indirects. À l’inverse, l’absence de JavaScript n’est pas automatiquement vertueuse : elle interdit certaines fonctions interactives légitimes. Le bon critère est la proportion entre le service rendu, le poids, l’accessibilité et les risques.

L’héritage de JavaScript ne tient donc pas à l’élégance d’un langage conçu dans des conditions idéales. Il vient de sa présence dans tous les navigateurs, de la possibilité d’afficher le code et de l’exécuter immédiatement, puis de la volonté collective de préserver la compatibilité. Le prototype de mai 1995 aurait pu rester une fonction secondaire de Navigator. L’adoption par Microsoft, le standard ECMAScript, le DOM, Ajax, les moteurs rapides et Node.js l’ont transformé en couche commune.

Le 4 décembre 1995 n’est pas la date de naissance absolue du langage : Mocha fonctionne dès mai et LiveScript est public en septembre. C’est la date où Netscape et Sun lui donnent son nom durable et annoncent l’ambition de le diffuser au-delà d’un seul produit. Le récit populaire retient dix jours et un jeu de mots avec Java. L’histoire documentée montre quelque chose de plus instructif : une solution pressée devient une infrastructure lorsqu’elle est copiée, standardisée, critiquée et améliorée sans rompre le réseau de documents qui lui a donné sa chance.