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Discord va complètement revoir son application en abandonnant Electron

3 min.
5 Nov. 2026 • 20:54
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Discord prépare une refonte technique majeure de son application : la messagerie va abandonner Electron et React Native au profit d’une architecture entièrement basée sur Rust, un langage de programmation réputé pour ses performances et sa gestion de la RAM. Une première version de Windows affiche déjà une consommation de seulement 290 Mo de RAM, contre parfois 4 Go pour la version actuelle.

Discord Logo

Discord abandonne Electron et React Native au profit de Rust

C’est Stanislav Vishnevskiy, cofondateur et directeur technique de Discord, qui a confirmé ce changement sur X/Twitter. L’entreprise utilise Rust depuis 2018 pour une partie de son infrastructure, ses technologies vocales et certains composants de son application. L’objectif est désormais de généraliser son utilisation à l’ensemble de l’application.

Jusqu’à présent, Discord s’appuyait sur Electron pour ses applications sur Windows, macOS et Linux. Ce framework permet de développer des logiciels avec des technologies Web, notamment JavaScript et Chromium. Son principal avantage est de faciliter le développement multiplateforme, mais il entraîne également une consommation importante de mémoire vive et de ressources processeur.

La nouvelle version, dont le nom de code interne est Discord Phoenix, abandonne cette architecture au profit de Rust et de GPUI, un framework d’interface graphique accéléré par la carte graphique (GPU). Discord précise qu’il ne s’agit pas d’une migration vers Tauri, une autre solution permettant de développer des applications avec Rust. L’interface sera véritablement native, même si certains éléments intégrés, comme les vidéos YouTube et les activités, continueront de s’appuyer sur le navigateur.

Le changement concerne également les smartphones. Discord abandonnera React Native, utilisé pour ses applications iOS et Android, tout en conservant des interfaces natives sur mobile. Le code partagé entre les différentes plateformes sera désormais développé en Rust. L’entreprise souhaite ainsi limiter les différences entre ses applications et faciliter leur évolution commune. La version Web ne sera pas abandonnée non plus : son interface restera en HTML, mais sa logique reposera sur WebAssembly au lieu de JavaScript.

Une consommation de RAM divisée par plusieurs fois

C’est probablement le changement le plus intéressant pour les utilisateurs. Une capture du gestionnaire des tâches de Windows 11 publiée par Stanislav Vishnevskiy montre Discord Phoenix utilisant seulement 290,2 Mo de mémoire vive. Deux comptes Discord sont connectés simultanément sur cette version de test.

À titre de comparaison, le client Electron actuel peut facilement dépasser 1 Go de RAM selon les usages et le nombre de serveurs ouverts. Discord avait même reconnu en décembre que certaines installations pouvaient dépasser 4 Go, au point d’expérimenter un redémarrage automatique de l’application lorsque ce seuil était atteint.

Il faudra néanmoins attendre les premiers tests pour mesurer les gains réels en utilisation quotidienne, notamment pendant les appels vocaux, le partage d’écran et les sessions de jeu. Les 290 Mo correspondent pour le moment à une capture d’une version préliminaire.

Discord espère ouvrir les tests aux utilisateurs prochainement, sans communiquer de date précise pour le déploiement général. Stanislav Vishnevskiy assure néanmoins que la nouvelle application conservera exactement la même apparence et le même fonctionnement que le client actuel.

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