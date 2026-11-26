Google annonce vouloir rendre son moteur de recherche beaucoup plus personnel en lui donnant accès aux informations stockées dans les applications de ses utilisateurs. Grâce à Personal Intelligence, son intelligence artificielle peut désormais exploiter les données de Google Wallet et prochainement celles de Google Drive et de Gemini pour fournir des réponses adaptées aux habitudes, aux dépenses et aux projets de chacun.

Cette extension concerne le Mode IA de Google. Elle vient compléter les connexions déjà disponibles avec Gmail, Google Agenda et Google Photos. L’objectif est de permettre à Google de tenir compte d’informations personnelles qui ne sont pas accessibles sur le Web public afin d’éviter aux utilisateurs de devoir répéter leurs préférences ou de fournir plusieurs fois le même contexte.

Google Wallet permet à l’IA d’analyser vos habitudes de dépenses

La connexion avec Google Wallet est la première nouveauté à être déployée. Une fois l’application reliée à Personal Intelligence, le Mode IA de Google peut consulter les informations des comptes et des cartes bancaires enregistrées pour analyser les dépenses, identifier des économies possibles et aider à mieux profiter des avantages proposés par les cartes de paiement. Google donne notamment l’exemple d’un utilisateur qui souhaite optimiser ses remboursements, ses avantages liés aux voyages ou ses programmes de fidélité en fonction de ses habitudes d’achat.

Cette connexion reste toutefois limitée à la consultation. Google précise que son intelligence artificielle peut uniquement lire les informations présentes dans Wallet : elle ne peut ni déplacer de l’argent, ni gérer les comptes, ni effectuer des investissements. L’utilisateur conserve donc le contrôle de ses opérations financières, même après avoir autorisé l’accès de l’IA à ses données.

Google Drive et Gemini arriveront dans les prochaines semaines

Google prévoit également de connecter Drive à Personal Intelligence. L’IA pourra alors exploiter le contenu des documents, feuilles de calcul et fichiers PDF pour fournir des réponses tenant compte des informations déjà enregistrées. L’entreprise prend notamment l’exemple de la préparation de la déclaration fiscale : au lieu de parcourir manuellement plusieurs documents pour retrouver les informations nécessaires, l’utilisateur pourra demander à Google de construire un plan personnalisé à partir de ses fichiers.

L’intégration de l’application Gemini doit elle aussi arriver dans les prochaines semaines. Elle permettra de partager le contexte entre les conversations menées avec Gemini et les recherches effectuées dans le Mode IA de Google. Une recherche commencée dans l’application Gemini pourra ainsi être poursuivie dans le moteur de recherche de Google sans devoir reprendre toute l’explication et inversement. Google veut également que ses réponses dans les Aperçus IA et le Mode IA tiennent davantage compte des recherches récentes afin de conserver une certaine continuité entre plusieurs conversations et sessions de navigation.

Une connexion qui soulève des questions sur les données personnelles

L’accès à ces informations n’est pas activé automatiquement. Chaque utilisateur doit se rendre dans les paramètres de personnalisation du moteur de recherche de Google, ouvrir la rubrique des applications connectées et sélectionner les services qu’il souhaite relier à Personal Intelligence. Il reste possible de désactiver chaque connexion individuellement ou de couper entièrement la personnalisation. Google prévoit également d’ajouter une icône de personnalisation sous les réponses concernées afin de permettre aux utilisateurs de consulter les informations personnelles prises en compte par l’IA.

L’arrivée de Google Wallet dans le moteur de recherche marque néanmoins une évolution importante dans la quantité d’informations personnelles accessibles à l’intelligence artificielle de Google. Après les e-mails, les rendez-vous et les photographies, le Mode IA pourra désormais s’appuyer sur les habitudes financières et bientôt sur des documents privés et des conversations avec Gemini. Google présente cette évolution comme un moyen d’obtenir des réponses plus pertinentes, mais elle renforce aussi la question de la confiance accordée à une IA qui centralise progressivement des informations issues de nombreuses facettes de la vie numérique.